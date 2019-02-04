shapo
так и по Гриценко можно много чего накопать.
Как он приложился к развалу украинской армии.
Но вы за него продолжаете голосовать.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 22:27
shapo
так и по Гриценко можно много чего накопать.
Как он приложился к развалу украинской армии.
Но вы за него продолжаете голосовать.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:05
Re: Політичні дискусії
Кандидат в президенты Юлия Тимошенко в случае ее победы на президентских выборах намерена продолжить работу Украины с Международным валютным фондом (МВФ), но начать ее "с чистого листа".
"Мы попробуем начать с чистого листа", – сказала лидер "Батькивщины" на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в понедельник.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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