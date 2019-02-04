Додано: Пон 04 лют, 2019 22:27

shapo

так и по Гриценко можно много чего накопать.

Как он приложился к развалу украинской армии.

Но вы за него продолжаете голосовать.

Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось