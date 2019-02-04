shapo
так и по Гриценко можно много чего накопать.
Как он приложился к развалу украинской армии.
Но вы за него продолжаете голосовать.
|
|
|
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:27
shapo
так и по Гриценко можно много чего накопать.
Как он приложился к развалу украинской армии.
Но вы за него продолжаете голосовать.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:05
Re: Політичні дискусії
Кандидат в президенты Юлия Тимошенко в случае ее победы на президентских выборах намерена продолжить работу Украины с Международным валютным фондом (МВФ), но начать ее "с чистого листа".
"Мы попробуем начать с чистого листа", – сказала лидер "Батькивщины" на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в понедельник.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Вів 05 лют, 2019 06:38
Особенно это занятно слушать от говорящей головы БПП
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 05 лют, 2019 07:56
Ну, так вона ж досвідчений політик (брехло).
Ціну на газ знизимо, але Уряд не дозволить, а зараз каже, що буде біржева ціна по $110.
З МВФ не будемо співробітнічати, але гроші треба, тому будемо, але на своїх умовах.
Я вчора хотів Порошенко послухати на ІСТV - не витримав і переключив - не витримую, коли відверто брешуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 05 лют, 2019 08:09
вот оно
+++
была б в Украине и журналистика, а не, в основном пропогандонистика, джинса, так забили б куй на брехунов.
при пёдырыче была как-то акция - перестали приглашать политиков, которые откровенно пистели.
давно пора возобновить, заврались сильно.
|