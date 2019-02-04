vitaliian написав:Кандидат в президенты Юлия Тимошенко в случае ее победы на президентских выборах намерена продолжить работу Украины с Международным валютным фондом (МВФ), но начать ее "с чистого листа".
Ну, так вона ж досвідчений політик (брехло). Ціну на газ знизимо, але Уряд не дозволить, а зараз каже, що буде біржева ціна по $110. З МВФ не будемо співробітнічати, але гроші треба, тому будемо, але на своїх умовах. Я вчора хотів Порошенко послухати на ІСТV - не витримав і переключив - не витримую, коли відверто брешуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав: не витримую, коли відверто брешуть.
+++ была б в Украине и журналистика, а не, в основном пропогандонистика, джинса, так забили б куй на брехунов. при пёдырыче была как-то акция - перестали приглашать политиков, которые откровенно пистели. давно пора возобновить, заврались сильно.
freeze написав:Вы всегда так жарко поддерживали Порошенко. В чем суть возникшего неприятия?
Я і зараз його палко підтримую. Просто успішним, в політиці, в нашій політиці, є люди з тими якостями, які особисто мені не подобаються. Але, для країни, так краще, тому...
Имхо, выделенные слова лишние. Во все времена политика - искусство лавирования, компромисса и просто обмана.
— Тебе надо было бы заняться под моим руководством политикой.
— Да я её и так знаю... Прикидываться, что не знаешь того, что известно всем, и что тебе известно то, чего никто не знает, прикидываться, что слышишь то, что непонятно, и не прислушиваться к тому, что слышно всем; главное прикидываться, что ты можешь превзойти самого себя; часто делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет; запираться у себя в кабинете только для того, чтобы очинить перья, и казаться глубокомысленным, когда в голове у тебя, что называется «ветер гуляет», худо ли, хорошо ли разыгрывать персону, плодить наушников и прикармливать изменников, растапливать сургучные печати, перехватывать письма и стараться важностью цели оправдать убожество средств.