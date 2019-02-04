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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:27

shapo
так и по Гриценко можно много чего накопать.
Как он приложился к развалу украинской армии.
Но вы за него продолжаете голосовать.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:05

Re: Політичні дискусії

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко в случае ее победы на президентских выборах намерена продолжить работу Украины с Международным валютным фондом (МВФ), но начать ее "с чистого листа".

"Мы попробуем начать с чистого листа", – сказала лидер "Батькивщины" на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в понедельник. https://interfax.com.ua/news/economic/563686.html
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 06:38

  pesikot написав:shapo
так и по Гриценко можно много чего накопать.
Как он приложился к развалу украинской армии.
Но вы за него продолжаете голосовать.


Особенно это занятно слушать от говорящей головы БПП https://skelet-info.org/ivan-vinnik-zhi ... a-chast-1/
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 07:56

  vitaliian написав:Кандидат в президенты Юлия Тимошенко в случае ее победы на президентских выборах намерена продолжить работу Украины с Международным валютным фондом (МВФ), но начать ее "с чистого листа".

"Мы попробуем начать с чистого листа", – сказала лидер "Батькивщины" на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в понедельник. https://interfax.com.ua/news/economic/563686.html

Ну, так вона ж досвідчений політик (брехло).
Ціну на газ знизимо, але Уряд не дозволить, а зараз каже, що буде біржева ціна по $110. :)
З МВФ не будемо співробітнічати, але гроші треба, тому будемо, але на своїх умовах. :)
Я вчора хотів Порошенко послухати на ІСТV - не витримав і переключив - не витримую, коли відверто брешуть. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 08:09

вот оно
  lapay написав: не витримую, коли відверто брешуть. :)

+++
была б в Украине и журналистика, а не, в основном пропогандонистика, джинса, так забили б куй на брехунов.
при пёдырыче была как-то акция - перестали приглашать политиков, которые откровенно пистели.
давно пора возобновить, заврались сильно.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:51

Re: Політичні дискусії

lapay написав:Я вчора хотів Порошенко послухати на ІСТV - не витримав і переключив - не витримую, коли відверто брешуть. :)


Неожиданно.
Вы всегда так жарко поддерживали Порошенко.
В чем суть возникшего неприятия?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:12

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вы всегда так жарко поддерживали Порошенко.
В чем суть возникшего неприятия?

Я і зараз його палко підтримую. Просто успішним, в політиці, в нашій політиці, є люди з тими якостями, які особисто мені не подобаються.
Але, для країни, так краще, тому...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:35

  lapay написав:
  freeze написав:Вы всегда так жарко поддерживали Порошенко.
В чем суть возникшего неприятия?
Я і зараз його палко підтримую. Просто успішним, в політиці, в нашій політиці, є люди з тими якостями, які особисто мені не подобаються.
Але, для країни, так краще, тому...

Имхо, выделенные слова лишние.
Во все времена политика - искусство лавирования, компромисса и просто обмана.
— Тебе надо было бы заняться под моим руководством политикой.

— Да я её и так знаю... Прикидываться, что не знаешь того, что известно всем, и что тебе известно то, чего никто не знает, прикидываться, что слышишь то, что непонятно, и не прислушиваться к тому, что слышно всем; главное прикидываться, что ты можешь превзойти самого себя; часто делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет; запираться у себя в кабинете только для того, чтобы очинить перья, и казаться глубокомысленным, когда в голове у тебя, что называется «ветер гуляет», худо ли, хорошо ли разыгрывать персону, плодить наушников и прикармливать изменников, растапливать сургучные печати, перехватывать письма и стараться важностью цели оправдать убожество средств.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:38

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Але, для країни, так краще, тому...
мне тоже самое говорили про хирургов: если б им было жалко пациента, скальпель в руку никто б не взял.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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