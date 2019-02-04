vitaliian написав:Зачем бороться с коррупцией, если можно её возглавить без каких либо рисков для себя и семьи? Нужно быть глубоко порядочным, принципиальным человеком, фанатом своего дела, чтобы переступить через этот соблазн. Но при этом действовать без фанатизма и ненужных жертв.
Фанатизм (например в виде ненависти ко всему русскому) некоторыми преподносится в качестве "силы". Но фанатизм это признак слабости и ограниченности. Язык же не причём, зачем воевать с ветряными мельницами. Настоящая сила в том чтобы восстановить справедливость без насилия, а здесь как раз кишка тонка.
Є певний темп реформ, перевищивши які, отримаєш зворотній ефект. Що занадто, то не здраво. Антикорупційні реформи - Рада перестане приймати закони. Судова реформа - ВККССУ забила на висновки РД https://censor.net.ua/ua/news/3086796/v ... ochesnosti . Тарифна реформа - неплатежі і прольот на наступних виборах. Професіоналізм хірурга-терапевта як раз в тому, щоб пройти між Сціллою і Харибдою. Боюсь, що тарифні ворота не пройде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Доброго ранку! Підійдіть до дзеркала. Подивіться на себе. Визначте наявність кінцівок. Гляньте в свої зіниці й знайдіть в них небо. Не вмикайте радіо і телебачення. Не читайте український фейсбук. Це визначить ваш подальший день. Ви маєте шанс прожити його, як нормальна й притомна людина. Не існує президентських виборів. Не існує Суспільного. Нічого і нікого не існує. Окрім Вас самих. Подумайте про себе. Як Ви любите своїх рідних. Подумайте, як швидко спливає час, коли Ви можете обійняти рідну маму й тата. Нічого іншого не існує. Все це дуже важливо, аби зберегти у балансі свій розум. Живіть.
Starikan написав:В чем смысл голосовать за абсолютно непроходного кандидата?
Считаю этот подход в корне неверным. Если голосовать только за "проходных" - "проходные" всегда будут одни и те же. Даже если кандидат не пройдет - вы своим голосом окажете ему поддержку, покажете, что она у него есть, и не в этот, так в следуюший раз, он станет "проходным", не Президентом, так сможет свою политсилу лучше представить в парламенте. Это не касательно конкретно Гриценко, а вообще. Поддерживает человек условного Гриценко, именно потому, что он ему импонирует, невзирая на "проходной/непроходной" - и правильно делает. П.С. Голосовалка анонимная, если кто переживает по этому поводу
lapay Так кто протолкнул главу ВККСУ Козьякова?!)) Президент-глава администрации- друх главы адм-ции Козьяков.
Вы упорно не хотите замечать начало, источник реки, фундамент.
Конечно скорость реформ ограничена и объективными факторами, но если к ним додаются ещё и такие субъективные порош-ки, козьяковы и т.д,, то скорость падает до мизера. До нызенько-нызенько. До формальности.
vitaliian написав:Зачем бороться с коррупцией, если можно её возглавить без каких либо рисков для себя и семьи? Нужно быть глубоко порядочным, принципиальным человеком, фанатом своего дела, чтобы переступить через этот соблазн. Но при этом действовать без фанатизма и ненужных жертв.
Фанатизм (например в виде ненависти ко всему русскому) некоторыми преподносится в качестве "силы". Но фанатизм это признак слабости и ограниченности. Язык же не причём, зачем воевать с ветряными мельницами. Настоящая сила в том чтобы восстановить справедливость без насилия, а здесь как раз кишка тонка.
Є певний темп реформ, перевищивши які, отримаєш зворотній ефект. Що занадто, то не здраво. Антикорупційні реформи - Рада перестане приймати закони. Судова реформа - ВККССУ забила на висновки РД https://censor.net.ua/ua/news/3086796/v ... ochesnosti . Тарифна реформа - неплатежі і прольот на наступних виборах. Професіоналізм хірурга-терапевта як раз в тому, щоб пройти між Сціллою і Харибдою. Боюсь, що тарифні ворота не пройде.
Це насправді найгірший варіант - який не приведе ні до яких реальних змін , бо часу не вистачить . Старі - просто не доживуть , а молоді звикнуить - і теж врешті решт будуть так жити . Приклад такого - ціла Латинська Америка - ніякого толку . Жодна країна за сотні років не змогла нікуди вилізти ... І не треба Чилі для прикладу приводити - вони просто на міді сидять ... І теж недалеко заповзли ...
detroytred написав:Так кто протолкнул главу ВККСУ Козьякова?!)) Президент-глава администрации- друх главы адм-ции Козьяков.
Насправді, це не має значення. Навіть якщо був би не Козяков, а Гриценко, проблема нікуди б не поділись. ВККССУ завжди буде підтримувати рішення суддів, бо вони самі судді. Для цього, цією, західною моделлю, введена Рада Доброчесності, яка складаєтсья не з суддів і може заблокувати рішення ВККССУ. Проблема в тому, що атестацію треба провести для величезної кількості суддів, тому атестація вироджується у просту формальність. По-друге, суддів катастрофічно не вистачає, тому не можна, як для Антикорупційного Суду, відкинути всіх, в кого хата на кота, а доводиться виправдовувати навіть явних корупціонерів. От нехай західні партнери і ламають голови, як це все розрулити наступними змінами, але, боюсь, що вони на це не здатні, а наші і подавно. Єдина надія - коли почнуть саджати за хатинки на кота. Хоч 1%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...