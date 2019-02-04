Додано: Вів 05 лют, 2019 13:11

Starikan написав: В чем смысл голосовать за абсолютно непроходного кандидата? В чем смысл голосовать за абсолютно непроходного кандидата?

Считаю этот подход в корне неверным. Если голосовать только за "проходных" - "проходные" всегда будут одни и те же. Даже если кандидат не пройдет - вы своим голосом окажете ему поддержку, покажете, что она у него есть, и не в этот, так в следуюший раз, он станет "проходным", не Президентом, так сможет свою политсилу лучше представить в парламенте. Это не касательно конкретно Гриценко, а вообще. Поддерживает человек условного Гриценко, именно потому, что он ему импонирует, невзирая на "проходной/непроходной" - и правильно делает.