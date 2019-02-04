RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 88899091>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 7
Бойко Юрій Анатолійович
0
0
Гриценко Анатолій Степанович
14%
1
Зеленський Володимир Олександрович
29%
2
Ляшко Олег Валерійович
0
0
Мураєв Євгеній Володимирович
0
0
Порошенко Петро Олексійович
43%
3
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
0
0
Шевченко Олександр Леонідович
0
0
Інший кандидат
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:53

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:Зачем бороться с коррупцией, если можно её возглавить без каких либо рисков для себя и семьи? Нужно быть глубоко порядочным, принципиальным человеком, фанатом своего дела, чтобы переступить через этот соблазн. Но при этом действовать без фанатизма и ненужных жертв.

Фанатизм (например в виде ненависти ко всему русскому) некоторыми преподносится в качестве "силы". Но фанатизм это признак слабости и ограниченности. Язык же не причём, зачем воевать с ветряными мельницами. Настоящая сила в том чтобы восстановить справедливость без насилия, а здесь как раз кишка тонка.

Є певний темп реформ, перевищивши які, отримаєш зворотній ефект. Що занадто, то не здраво.
Антикорупційні реформи - Рада перестане приймати закони. Судова реформа - ВККССУ забила на висновки РД https://censor.net.ua/ua/news/3086796/v ... ochesnosti . Тарифна реформа - неплатежі і прольот на наступних виборах.
Професіоналізм хірурга-терапевта як раз в тому, щоб пройти між Сціллою і Харибдою. Боюсь, що тарифні ворота не пройде. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6904
З нами з: 01.08.15
Подякував: 851 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:56

Доброго ранку!
Підійдіть до дзеркала. Подивіться на себе. Визначте наявність кінцівок. Гляньте в свої зіниці й знайдіть в них небо. Не вмикайте радіо і телебачення. Не читайте український фейсбук. Це визначить ваш подальший день. Ви маєте шанс прожити його, як нормальна й притомна людина. Не існує президентських виборів. Не існує Суспільного. Нічого і нікого не існує. Окрім Вас самих. Подумайте про себе. Як Ви любите своїх рідних. Подумайте, як швидко спливає час, коли Ви можете обійняти рідну маму й тата. Нічого іншого не існує. Все це дуже важливо, аби зберегти у балансі свій розум. Живіть.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15272
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1277 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:11

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:В чем смысл голосовать за абсолютно непроходного кандидата?

Считаю этот подход в корне неверным. Если голосовать только за "проходных" - "проходные" всегда будут одни и те же. Даже если кандидат не пройдет - вы своим голосом окажете ему поддержку, покажете, что она у него есть, и не в этот, так в следуюший раз, он станет "проходным", не Президентом, так сможет свою политсилу лучше представить в парламенте. Это не касательно конкретно Гриценко, а вообще. Поддерживает человек условного Гриценко, именно потому, что он ему импонирует, невзирая на "проходной/непроходной" - и правильно делает.

П.С. Голосовалка анонимная, если кто переживает по этому поводу
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23465
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5367 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:16

lapay
Так кто протолкнул главу ВККСУ Козьякова?!))
Президент-глава администрации- друх главы адм-ции Козьяков.

Вы упорно не хотите замечать начало, источник реки, фундамент.

Конечно скорость реформ ограничена и объективными факторами, но если к ним додаются ещё и такие субъективные порош-ки, козьяковы и т.д,, то скорость падает до мизера.
До нызенько-нызенько. До формальности.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20850
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:18

  lapay написав:
  vitaliian написав:Зачем бороться с коррупцией, если можно её возглавить без каких либо рисков для себя и семьи? Нужно быть глубоко порядочным, принципиальным человеком, фанатом своего дела, чтобы переступить через этот соблазн. Но при этом действовать без фанатизма и ненужных жертв.

Фанатизм (например в виде ненависти ко всему русскому) некоторыми преподносится в качестве "силы". Но фанатизм это признак слабости и ограниченности. Язык же не причём, зачем воевать с ветряными мельницами. Настоящая сила в том чтобы восстановить справедливость без насилия, а здесь как раз кишка тонка.

Є певний темп реформ, перевищивши які, отримаєш зворотній ефект. Що занадто, то не здраво.
Антикорупційні реформи - Рада перестане приймати закони. Судова реформа - ВККССУ забила на висновки РД https://censor.net.ua/ua/news/3086796/v ... ochesnosti . Тарифна реформа - неплатежі і прольот на наступних виборах.
Професіоналізм хірурга-терапевта як раз в тому, щоб пройти між Сціллою і Харибдою. Боюсь, що тарифні ворота не пройде. :)

Це насправді найгірший варіант - який не приведе ні до яких реальних змін , бо часу не вистачить . Старі - просто не доживуть , а молоді звикнуить - і теж врешті решт будуть так жити . Приклад такого - ціла Латинська Америка - ніякого толку . Жодна країна за сотні років не змогла нікуди вилізти ... І не треба Чилі для прикладу приводити - вони просто на міді сидять ... І теж недалеко заповзли ...
Puente
 
Повідомлень: 1524
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:27

Puente
И при этом пересичные платят (жертвами на Майдане, на войне, тарифами и пр.), а глубоких перемен нет.

Пока не заплатят можновладци (не подвинутся в своих интересах), результата не будет. Одни только пересичные цену не потянут. Этого мало. Это тупиковый выход.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20850
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:29

  Faceless написав:
  Starikan написав:В чем смысл голосовать за абсолютно непроходного кандидата?
Считаю этот подход в корне неверным. Если голосовать только за "проходных" - "проходные" всегда будут одни и те же.

Как в Штатах 8)
У нас всех разные мнения на этот счет, я высказал свое, с оговоркой насчет выборов в ВР .
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15272
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1277 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:33

Оплата работы агитаторов и наблюдателей на выборах будет оцениваться как подкуп избирателя, - советник главы МВД Варченко

https://censor.net.ua/news/3110010/opla ... a_sovetnik
19yuriy91
 
Повідомлень: 1632
З нами з: 15.09.12
Подякував: 126 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:34

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так кто протолкнул главу ВККСУ Козьякова?!))
Президент-глава администрации- друх главы адм-ции Козьяков.

Насправді, це не має значення. Навіть якщо був би не Козяков, а Гриценко, проблема нікуди б не поділись.
ВККССУ завжди буде підтримувати рішення суддів, бо вони самі судді. Для цього, цією, західною моделлю, введена Рада Доброчесності, яка складаєтсья не з суддів і може заблокувати рішення ВККССУ.
Проблема в тому, що атестацію треба провести для величезної кількості суддів, тому атестація вироджується у просту формальність. По-друге, суддів катастрофічно не вистачає, тому не можна, як для Антикорупційного Суду, відкинути всіх, в кого хата на кота, а доводиться виправдовувати навіть явних корупціонерів.
От нехай західні партнери і ламають голови, як це все розрулити наступними змінами, але, боюсь, що вони на це не здатні, а наші і подавно. :(
Єдина надія - коли почнуть саджати за хатинки на кота. Хоч 1%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6904
З нами з: 01.08.15
Подякував: 851 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:40

lapay
Любая система начинает расшатываться, разрушаться, ищменяться именно потому, что на ключевую посаду ставится не типичный судья, прокурор, президент, министр и т.д.

Не типичный. Исключение.
Такие есть.

Ждать эволюционных изменений - это даже поболее 40 лет)))

Революция достоинства имела именно такую цель -- привести к власти не типичных. Дать им шанс.
Доверие ПАПу именно в этом было. Что начнёт по-новому.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20850
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 88899091>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11544)
05.02.2019 13:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.