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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 88899091

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 7
Бойко Юрій Анатолійович
0
0
Гриценко Анатолій Степанович
14%
1
Зеленський Володимир Олександрович
29%
2
Ляшко Олег Валерійович
0
0
Мураєв Євгеній Володимирович
0
0
Порошенко Петро Олексійович
43%
3
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
0
0
Шевченко Олександр Леонідович
0
0
Інший кандидат
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:49

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Любая система начинает расшатываться, разрушаться, ищменяться именно потому, что на ключевую посаду ставится не типичный судья, прокурор, президент, министр и т.д.

Не типичный. Исключение.
Такие есть.

Не треба таких узагальнень. РД цілком прогресивна і може заблокувати рішення ВККССУ. Але судді краще не працюють. Я вже пояснив - чому. Можу ще простіше - бо чесних суддів практично немає, а достатню кількість нових неможливо набрати через високі вимоги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:52

  19yuriy91 написав:Оплата работы агитаторов и наблюдателей на выборах будет оцениваться как подкуп избирателя, - советник главы МВД Варченко

https://censor.net.ua/news/3110010/opla ... a_sovetnik

Безготівково можливо оплачувати послуги. Хіба агітування це не послуга? Перейдуть на безготівку, та й усе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:56

lapay
Проще могу и я.
Знаю множество примеров, когда нормальный требовательный начальник заставлял (своими требованиями и нежеланием согласиться с имеющимся положением дел) работать, выполнять свои обязанности намного лучше, чем ранее, всех этих самых типичных.
Инструментов влияния у него достаточно...

А за местечко держатся все! Эти типичные.
detroytred
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