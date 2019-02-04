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Політичні дискусії
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Додано: Вів 05 лют, 2019 13:49
detroytred написав:
Любая система начинает расшатываться, разрушаться, ищменяться именно потому, что на ключевую посаду ставится не типичный судья, прокурор, президент, министр и т.д.
Не типичный. Исключение.
Такие есть.
Не треба таких узагальнень. РД цілком прогресивна і може заблокувати рішення ВККССУ. Але судді краще не працюють. Я вже пояснив - чому. Можу ще простіше - бо чесних суддів практично немає, а достатню кількість нових неможливо набрати через високі вимоги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 05 лют, 2019 13:52
Безготівково можливо оплачувати послуги. Хіба агітування це не послуга? Перейдуть на безготівку, та й усе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 05 лют, 2019 13:56
lapay
Проще могу и я.
Знаю множество примеров, когда нормальный требовательный начальник заставлял (своими требованиями и нежеланием согласиться с имеющимся положением дел) работать, выполнять свои обязанности намного лучше, чем ранее, всех этих самых типичных.
Инструментов влияния у него достаточно...
А за местечко держатся все! Эти типичные.
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