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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:32
detroytred написав:
А за место он держатся ещё и потому что, если станут никем (просто натырившими деньжат буратинками), то может возникнуть и вопрос об ответственности за заработанное..
Посада таким чиновникам даёт вес, значение в обществе, связи..
Короче: с них лишь требуется напрячь булки (качественные работать начать), понизить свои аппетиты -- вот и получится результат.
Так и делается везде с приходом не типичного управленца.
Ну от, Супрун напрягла булки (хоч там і нема чого напрягати
) і зробила реформу. Лікарі стали працювати краще?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:35
През обеспечил недоторканнисть своего бизнеса, в том числе и со стороны конкурентов.
Не говоря уже о преференциях, в том числе и по госзаказам.
Этого не просто достаточно, а сверхдостаточно.
Это и есть конвертик.
От подчинённых ... с которых он должен требовать немножко))) сильнее.
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detroytred
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:39
lapay
Ключевое -- что зробила реформу.
Зробила.
Несмотря на всё сопротивление типичных подчиненных. И даже полное недовольство народа.
Зробила!!
А вот если бы эта реформа была ещё и по сути с целью улучшить качество работы медицины, то и результат был бы иным.
Пока же суть очевидна -- оптимизация (определение-то какое красивое) содержания медицины государством. К данной сути улучшение качества работы врачей никоим боком.
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detroytred
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:40
А с какой целью эту флудную тему прикрепили на главной странице?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:41
detroytred написав:
Пока же суть очевидна -- оптимизация (определение-то какое красивое) содержания медицины государством.
суть мед.реформы сделать медицину платной.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:43
Саме так.
Платной со стороны гражданина. Снять часть оплаты с государства. Оптимизировать для государства.
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detroytred
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:50
detroytred написав:
Саме так.
Платной со стороны гражданина. Снять часть оплаты с государства. Оптимизировать для государства.
Что вы имеете в виду? Страховую медицину или нечто другое?
Я просто не в теме, в гос.поликлиники не хожу.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:09
detroytred написав:
Пока же суть очевидна -- оптимизация (определение-то какое красивое) содержания медицины государством. К данной сути улучшение качества работы врачей никоим боком.
А так воно кругом. Є те, що можна покращати керування, а є (переважна більшість) того, що можна покращити тільки грошима. Хочете їздити не в убитих маршрутках, як оселедці в діжці,а в нормальних напівпорожніх автобусах? То платіть не по 7 грн, а по 70 грн, як європах. Інакше ніяк не вийде.
А от Ваша беззаперечна віра у всесильність Керівника і є основа популізму. Я прийду й порядок наведу - каже Гриценко, я прийду й халяву подарю - каже Тимошенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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