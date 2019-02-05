Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:К данной сути улучшение качества работы врачей никоим боком.
Написав той який не має навіть зеленого розуміння, що таке робота лікаря. А може потрібно реального лікаря спитати? Га? Хоча би про те, що він думає про систему eHealth? Про те, що вона дає пацієнтам я промовчу, тут стільки "ікспердів", що нам, лікарям, ліпше мовчати
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне написав:...про систему eHealth? Про те, що вона дає пацієнтам я промовчу, тут стільки "ікспердів", що нам, лікарям, ліпше мовчати
Не знаю всіх тонкощів медреформи, але одне нововведення мене аж бісить - це те, що тепер не зважаючи на те, хто мені потрібен (стоматолог, кардіолог, гінеколог чи хірург), я маю звертатися у будь-якому випадку до одного й того самого "сімейного" лікаря і витрачати свій час на непотрібні мені розмови з людиною, яка має зовсім інший профіль, ніж мені потрібно. Щодо теми гілки - цікаві результати голосовалки. Зовсім не зрозумілий рейтинг Зе - адже всім відомо, що людина далека від політики і має сумнівні уявлення (судячи з інтерв'ю) щодо вирішення нагальних для країни питань
Это всё предвыборная мишура, никто не позволит принят любой законопроект, внесенный Бойко и тд, чтобы не давать ему козыри в предвыборной компании. За 4 года не принят ни один законопроект, внесенный персонально Бойко. Только принято 4 законопроекта, где он подписался в соавторстве БПП.
Faceless написав:Если голосовать только за "проходных" - "проходные" всегда будут одни и те же.
Не совсем так. Опыт трех последовательных избирательных компаний 2010-2014-2019 показывает, что ТОП электоральных предпочтений меняются с космической скоростью, так что проходные не будут одни и те же. Для сведения лишь один человек Тимошенко входила в ТОП-7 во всех трёх избирательных компаниях. А если посмотреть выборы-2010, то из топовой семёрки опять осталась с рейтингом одна Тимошенко - остальные шесть персон полностью обнулились.
Так это и замечательно, что у нас нет единого и незаменимого.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Василь-Рiвне Га? -- это Ваше голословное утверждение и глупые вопросы. У моей матери 56 лет стажа ... участкового терапевта. И окружение от медсестры и до доктора наук, профессора, ставящего коленные суставы.
Они конечно могут ошибаться в своём мнении. Возможно. Но пока по факту не просто ошибаетесь, а делаете крайне ошибочные)), мягко говоря, утверждения Вы. Утверждая об отсутствии *навiть зелёного розумiння*, допуская о может нужно реального врача спросить, *икспердах*.
Для меня они реальны, в отличие от виртуального *иксперда* - Вас.
Это всё предвыборная мишура, никто не позволит принят любой законопроект, внесенный Бойко и тд, чтобы не давать ему козыри в предвыборной компании. За 4 года не принят ни один законопроект, внесенный персонально Бойко. Только принято 4 законопроекта, где он подписался в соавторстве БПП.
"козыри в предвыборной борьбе" ? А за чей счёт банкет-то на 55 ярдов гривен будет ? Уж точно не за счёт лично Бойко
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось