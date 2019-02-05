RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 91929394>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.3 5 59
Бойко Юрій Анатолійович
2%
1
Гриценко Анатолій Степанович
12%
7
Зеленський Володимир Олександрович
27%
16
Ляшко Олег Валерійович
2%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
2%
1
Порошенко Петро Олексійович
36%
21
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
2
Шевченко Олександр Леонідович
2%
1
Інший кандидат
15%
9
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:14

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:К данной сути улучшение качества работы врачей никоим боком.

Написав той який не має навіть зеленого розуміння, що таке робота лікаря. А може потрібно реального лікаря спитати? Га? :wink: Хоча би про те, що він думає про систему eHealth? Про те, що вона дає пацієнтам я промовчу, тут стільки "ікспердів", що нам, лікарям, ліпше мовчати :twisted:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4991
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4581 раз.
Подякували: 2080 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:34

  Василь-Рівне написав:...про систему eHealth? Про те, що вона дає пацієнтам я промовчу, тут стільки "ікспердів", що нам, лікарям, ліпше мовчати :twisted:

Не знаю всіх тонкощів медреформи, але одне нововведення мене аж бісить - це те, що тепер не зважаючи на те, хто мені потрібен (стоматолог, кардіолог, гінеколог чи хірург), я маю звертатися у будь-якому випадку до одного й того самого "сімейного" лікаря і витрачати свій час на непотрібні мені розмови з людиною, яка має зовсім інший профіль, ніж мені потрібно.
Щодо теми гілки - цікаві результати голосовалки. Зовсім не зрозумілий рейтинг Зе - адже всім відомо, що людина далека від політики і має сумнівні уявлення (судячи з інтерв'ю) щодо вирішення нагальних для країни питань :?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 07.08.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:41

Re: Політичні дискусії

Бойко и его коллеги подали в Раду законопроект о списании задолженности населения за газ, отопление и горячую воду
https://gordonua.com/news/politics/boyko-i-ego-kollegi-podali-v-radu-zakonoproekt-o-spisanii-zadolzhennosti-naseleniya-za-gaz-otoplenie-i-goryachuyu-vodu-715404.html
а те кто платил (иногда из последних сил) окажется лохом, и если можно не платить, кто станет платить?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 06.04.16
Подякував: 203 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:52

  vitaliian написав:Бойко и его коллеги подали в Раду законопроект о списании задолженности населения за газ, отопление и горячую воду
https://gordonua.com/news/politics/boyko-i-ego-kollegi-podali-v-radu-zakonoproekt-o-spisanii-zadolzhennosti-naseleniya-za-gaz-otoplenie-i-goryachuyu-vodu-715404.html
а те кто платил (иногда из последних сил) окажется лохом, и если можно не платить, кто станет платить?


Это всё предвыборная мишура, никто не позволит принят любой законопроект, внесенный Бойко и тд, чтобы не давать ему козыри в предвыборной компании. За 4 года не принят ни один законопроект, внесенный персонально Бойко. Только принято 4 законопроекта, где он подписался в соавторстве БПП.
freeze
4
 
Повідомлень: 9462
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2768 раз.
Подякували: 3855 раз.
 
Профіль
16
2
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:57

  fler написав:Зовсім не зрозумілий рейтинг Зе - адже всім відомо, що людина далека від політики


Именно поэтому и высокий рейтинг Зе, что он далек от политики.
freeze
4
 
Повідомлень: 9462
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2768 раз.
Подякували: 3855 раз.
 
Профіль
16
2
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:14

  freeze написав:
  Faceless написав:Если голосовать только за "проходных" - "проходные" всегда будут одни и те же.


Не совсем так.
Опыт трех последовательных избирательных компаний 2010-2014-2019 показывает, что ТОП электоральных предпочтений меняются с космической скоростью, так что проходные не будут одни и те же.
Для сведения лишь один человек Тимошенко входила в ТОП-7 во всех трёх избирательных компаниях.
А если посмотреть выборы-2010, то из топовой семёрки опять осталась с рейтингом одна Тимошенко - остальные шесть персон полностью обнулились.

Так это и замечательно, что у нас нет единого и незаменимого.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 31.08.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:17

Василь-Рiвне
Га? -- это Ваше голословное утверждение и глупые вопросы.
У моей матери 56 лет стажа ... участкового терапевта. И окружение от медсестры и до доктора наук, профессора, ставящего коленные суставы.

Они конечно могут ошибаться в своём мнении. Возможно.
Но пока по факту не просто ошибаетесь, а делаете крайне ошибочные)), мягко говоря, утверждения Вы. Утверждая об отсутствии *навiть зелёного розумiння*, допуская о может нужно реального врача спросить, *икспердах*.

Для меня они реальны, в отличие от виртуального *иксперда* - Вас.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20858
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 2809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:17

  freeze написав:
  vitaliian написав:Бойко и его коллеги подали в Раду законопроект о списании задолженности населения за газ, отопление и горячую воду
https://gordonua.com/news/politics/boyko-i-ego-kollegi-podali-v-radu-zakonoproekt-o-spisanii-zadolzhennosti-naseleniya-za-gaz-otoplenie-i-goryachuyu-vodu-715404.html
а те кто платил (иногда из последних сил) окажется лохом, и если можно не платить, кто станет платить?


Это всё предвыборная мишура, никто не позволит принят любой законопроект, внесенный Бойко и тд, чтобы не давать ему козыри в предвыборной компании. За 4 года не принят ни один законопроект, внесенный персонально Бойко. Только принято 4 законопроекта, где он подписался в соавторстве БПП.

"козыри в предвыборной борьбе" ? А за чей счёт банкет-то на 55 ярдов гривен будет ?
Уж точно не за счёт лично Бойко
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 31.08.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:18

  freeze написав:
  fler написав:Зовсім не зрозумілий рейтинг Зе - адже всім відомо, що людина далека від політики


Именно поэтому и высокий рейтинг Зе, что он далек от политики.

Вот и плохо, что он далёк от политики и сидит куклой на руке у Коломойского.
Был бы близок к политике, отказался бы, как Вакарчук
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 31.08.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:23

fler
Зе -- это, на мой взгляд, графа *против всех* + *новое лицо*.
Вот и весь секрет (основа) успеха.

Именно к этому сложились условия на данное время.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20858
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 2809 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 91929394>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Sommer і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.