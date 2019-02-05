Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
fler написав:Зовсім не зрозумілий рейтинг Зе - адже всім відомо, що людина далека від політики
Именно поэтому и высокий рейтинг Зе, что он далек от политики.
Проблема Билла Клинтона была не в том, что у него были сексуальные контакты с Моникой Левински, а в том, что он врал об этом. И проблема Зеленского не в том, что он снимает фильмы в России, даже если это фильмы о великой России, а в том, что он врал об этом. Потому что если мы хотим новое лицо, то должны требовать от него нового качества. А если качество старое, то что же в этом лице нового?
Мы совершенно ничего не знаем о Зеленском. Ни о Зеленском-человеке, ни о Зеленском-кандидате в президенты. Мы почти все знаем о Пете и Юле, о Садовом и Гриценко, даже о Бойко и Ляшко мы знаем слишком много. Больше чем хотелось бы, и больше, чем они заслуживают. Мы знаем их недостатки, и у некоторых даже видим определенные достоинства. Но мы ничего не знаем о Зеленском. Пустота. И мы сами наполняем эту пустоту. Мы выдаем желаемое за действительное, приписываем ему взгляды через призму своих желаний. И хотим поверить в то, что получилось. И самому Зеленскому главное молчать, позволяя нам самим делать работу за него.
Украинцы сами рады обманываться. И случай с Зеленским - это огромный самообман. Когда мы верим в чудо. Выбираем самый невероятный сценарий развития событий и начинаем верить в него.
Украинцы верят, что Зеленский честный и неподкупный, который просто волею судьбы вынужден скрывать о всех эти качества, чтобы олигарх Коломойский сделал на него ставку. Он годами шутил так, как нужно Коломойскому. Он годами сотрудничал с ним. Он получил эфир на канале Коломойского, его охраняют люди Коломойского. И все это было сделано мальчиком из Кривого Рога только для того, чтобы получить шанс прийти во власть и все изменить. Использовать Коломойского и его ресурсы, чтобы потом навести порядок в стране. Чтобы избавить страну от олигархов, в том числе Коломойского. И этот план Зеленский реализует уже много лет.
Украинцы могут поверить в такого Зеленского. Но как украинцы могут поверить, что так можно провести Коломойского? Это еще большее чудо, чем преображение Зеленского. Потому что Коломойский может быть сколько угодно плохим человеком, но он точно не дурак. А если вы считаете так, то скорее в дураках он оставит именно вас.
Вся эта история выглядит как смесь фантастического фильма и произведения Ларса Фон Триера. И точно не связано с реальностью. Но украинцы готовы сделать ставку на этот вариант. Ухватится за призрачный шанс. Шанс, который им продает опытный и умный пройдоха Коломойский. Ибо не так важно, кто играет в фильме. А важно, кто у фильма продюсер и режиссёр.
И не вините потом Коломойского. Это будет ваша вина. Вы поверили в его историю. Историю, которая нужна ему. Потому что Коломойскому нужна даже не победа Зеленского. Коломойскому нужна слабая Украина. Как и любому олигарху, кстати. Но Коломойскому нужнее, потому что сильная Украина заставит его заплатить за Приват. Заберет активы, - что в Украине, что за границей. Слабая Украина не будет способна на это. И позволит продолжать зарабатывать. И на Украине, и на украинцах.
Новое лицо -- это дабы новое в политике лицо. Абы кто ... известный.
Зе -- это от больше отчаяния. А не от надежды.
И ответственность за то, что такая значительная часть населения отчаялась, разуверилась в имеющихся политиках -- в существенной степени лежит на этих самых политиках и стоящих за ними (некоторыми из них) финансово-промышленных группах.
fler написав:Зовсім не зрозумілий рейтинг Зе - адже всім відомо, що людина далека від політики
Именно поэтому и высокий рейтинг Зе, что он далек от политики.
Для меня это всеравно что когда болит зуб - обратиться к гинекологу. Почему так много людей не понимают, что чел без опыта в политике - это посмешище на международной арене
посмешище для страны - это када выбирают дваждынесудимого. даже не посмешище, а настоящий позор. и дело даже не в яныке, как таковом, а именно в судимостях. а над зе не вижу причин для насмешек. если чо - я не его сторонник, по крайней мере, пока.
pesikot написав: Был бы близок к политике, отказался бы, как Вакарчук
Святославу дуже важко далось це рішення.Він,насправді,вагався до останнього. Його фани розділились приблизно 50/50. Перша половина казала приблизно таке - Святослав,ти порядна людина,йди в політику,ми тільки тобі і віримо. Друга половина казала так - Святославе,ти порядна людина,не йди в політику,там жорсткі правила гри. А він же заходить на свою сторінку,читає відгуки.
V2 написав:И не вините потом Коломойского. Это будет ваша вина. Вы поверили в его историю. Историю, которая нужна ему. Потому что Коломойскому нужна даже не победа Зеленского. Коломойскому нужна слабая Украина. Как и любому олигарху, кстати. Но Коломойскому нужнее, потому что сильная Украина заставит его заплатить за Приват. Заберет активы, - что в Украине, что за границей. Слабая Украина не будет способна на это. И позволит продолжать зарабатывать. И на Украине, и на украинцах.
Я вже колись писав - Коломойського (Зеленського) просто ізолюють. Він не зможе нічого змінити, саме тому що Зеленський несистемний політик, а його ляльковод Коломойській вже вчорашній день української олігархії з бандитських дев'яностих. Із троїх лідеров це найгірший варіант.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...