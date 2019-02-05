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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 9394959697>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 65
Бойко Юрій Анатолійович
2%
1
Гриценко Анатолій Степанович
11%
7
Зеленський Володимир Олександрович
28%
18
Ляшко Олег Валерійович
2%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
5%
3
Порошенко Петро Олексійович
35%
23
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
2
Шевченко Олександр Леонідович
2%
1
Інший кандидат
14%
9
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:02

  19yuriy91 написав:
  tea написав:
  pesikot написав:
Был бы близок к политике, отказался бы, как Вакарчук

Святославу дуже важко далось це рішення.Він,насправді,вагався до останнього.
Його фани розділились приблизно 50/50.
Перша половина казала приблизно таке - Святослав,ти порядна людина,йди в політику,ми тільки тобі і віримо.
Друга половина казала так - Святославе,ти порядна людина,не йди в політику,там жорсткі правила гри.
А він же заходить на свою сторінку,читає відгуки.

какой-то он бесхребетный.

Він - порядна людина.Характером схожий на Ющенка,Макрона,Клінтона.
А в нас - воююча країна.Потрібен крім всього - верховний головнокомандувач.
Святослав,при всій повазі,не справиться з цим.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:02

Re: Політичні дискусії

tea написав:Святославу дуже важко далось це рішення.Він,насправді,вагався до останнього.
Його фани розділились приблизно 50/50.
Перша половина казала приблизно таке - Святослав,ти порядна людина,йди в політику,ми тільки тобі і віримо.
Друга половина казала так - Святославе,ти порядна людина,не йди в політику,там жорсткі правила гри.
А він же заходить на свою сторінку,читає відгуки.


Ну, Слава, подумал, что там в политике тяжело, обзываться будут, чернить, а так на руках носят, совесть нации говорят, зачем Славе эти проблемы.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:05

Re: Політичні дискусії

detroytred написав:Они не молчат о негативе. В отличие от Вас, молчащего о позитиве))


Так что за негатив то? Что стало хуже чем было?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:05

  freeze написав:
tea написав:Святославу дуже важко далось це рішення.Він,насправді,вагався до останнього.
Його фани розділились приблизно 50/50.
Перша половина казала приблизно таке - Святослав,ти порядна людина,йди в політику,ми тільки тобі і віримо.
Друга половина казала так - Святославе,ти порядна людина,не йди в політику,там жорсткі правила гри.
А він же заходить на свою сторінку,читає відгуки.


Ну, Слава, подумал, что там в политике тяжело, обзываться будут, чернить, а так на руках носят, совесть нации говорят, зачем Славе эти проблемы.

Від президентських амбіцій відмовився,але готується до парламентських виборів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:07

Цікаві результати голосування.
Проголосувало 60 людей.
При цьому за Мураєва,Ляшка і за Шевченка проголосували,а за Садового - ніхто.
На форумі ж купа львів"ян.Садовий зі Львова зробив цукерку.Не раз переобирався львів"янами на наступний термін.
Ваз іс даз?
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:08

tea
Гибридная.
Для гибридной справился бы.
Даже самый мягкий.
В смысле справился бы не намного хуже, чем имеющийся.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:13

  detroytred написав:tea
Гибридная.
Для гибридной справился бы.
Даже самый мягкий.
В смысле справился бы не намного хуже, чем имеющийся.

Давайте гіпотетично уявімо,якщо б Святослав пішов би і його обрали.
Звичайно,він би обрав подальший рух України в Євпропу.
А Путіну це потрібно?Зара немає ескалації конфлікту,бо Путін все поставив на вибори.
Але якщо програє - чекати можна чого завгодно.
Не забуваємо,що після 2019 року Путін вже не залежить від України.Газ можна буде продавати в Європу через інші країни.
Тому й можлива ескалація конфлікту.Можливо - піде на Таврійськ,бо Криму без води не вижити.
А армії потрібні чіткі і зрозумілі команди.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:17

  buratinyo написав:Ну, а войну остановить сможет лишь один человек в Украине - это Евгений Мураев,

А хто разом з Вами проголосував за Мураєва?
ЛАД?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:20

Aps
Конкретизировать не буду. Ведь я реально не специалист в данной области. Прислушивался больше к выводам.
Из того, что помню:
- сокращения персонала (дичайшее!!!) со всеми вытекающими: начиная с увеличения нагрузки
- увеличение бюрократизма и писанины
Всё это вылилось в то, что больным реально меньше внимания, а главная задача -- выполнить согласно руков. документов (которые сыпятся от блатных бездарей из министерства), отбодаться от требований начальников и проверок.
Реально качество именно лечения (помощи) больному где-то на последнем месте.
Отсюда неудовлетворенность со стороны всех: пациентов, самих работников, начальников.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:22

Re: Політичні дискусії

  tea написав:Давайте гіпотетично уявімо,якщо б Святослав пішов би і його обрали.
Звичайно,він би обрав подальший рух України в Євпропу.

Найкращим було б, щоб за його спиною стояв Порошенко. Але все, потяг пішов...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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