Да вас послушать, вы у нас специалист в любой области.
То есть ни в какой области вы не специалист и все ваши "выводы" не более, чем домыслы
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:25
Да вас послушать, вы у нас специалист в любой области.
То есть ни в какой области вы не специалист и все ваши "выводы" не более, чем домыслы
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:26
tea
Открою тайну. Все действия на каждый случай разработаны и определены.
Бери и выполняй.
Пойдёт на Таврийск - объявляй ВП и т.д. Действовать будут другие))
Альтернативы нет.
А в гибридной - хоть такое решение, хоть иное -- принципиальной разницы нет. Всё криво ... гибридно))
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:34
pesikot
Да я в отличие от Вас на истину никогда не претендовал и не претендую. Это же Вы категорично всех оцениваете.
С потолка...
На чём обосновывалось моё мнение я всегда указываю.
И не отрицаю возможность иных мнений.
Но в ответ подобные Вам лепят с потолка... в отношении меня. Вместо оглашения альтернативного мнения и обоснования.
Вместо!
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:38
lapay
Так почему ПАП на своё место не подготовил Вакарчука и т.п.?
А подготовил ... себя)))
С угрозой замены ЮВТой и комиком.
На нём ответственность.
На нём.
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:40
именно поэтому, на любое сообщение вы пишите минимум 3 своих сообщения. У вас нет истины, вы просто пишите много-много сообщений своего "мнения"
Указывайте кому либо другому.
Мнений, которые вам понравятся
А может стоит выслушать кого-то вместо себя ? Вместо!
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:44
Re: Політичні дискусії
Букмекери в нього вірять, я теж, хоч і сумніваюсь.
Підозрюю, що саме Вакарчук дав задню.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:45
Прикольная игра началась на двух основных букмекерских конторах, Порошенко сейчас идет с таким гигантским отрывом, что в принципе Юле даже не стоит идти на выборы, чтобы не тратить время и деньги. Это буквально за несколько последних дней такой нежданчик.
Почитал мнения экспертов, утверждают, что делаются большие разовые ставочки на фоне пока не очень большого участия граждан на определенного кандидата с целью создать иллюзию безоговорочной победы, и система ставок автоматически подсчитывает нужный коэффициент.
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:56
Здесь ставки мне кажутся слишком уж рискованными для игроков. Это как игра в спортлото. После анализа оплаченных игроками вариантов нужную для организаторов спортлото правильную комбинацию оборудование выдает безошибочно.
Что касается Тимошенко, то в ютубе исчезли видео с ее высказываниями о подписанных газовых контрактах. Неужели она действительно пытается участвовать в президентской гонке. Думает, что люди смотря на счета за газ забыли ее завывания о том, что газовый контракт це перемога!!!!????
Додано: Вів 05 лют, 2019 23:02
Вы пишите такую *****, что бабки под подъездом выше вас по аналитике.
Просто "специалист широкого профиля".
Если Порошенко идёт с гигантским отрывом по вероятности победы, то коэффициент будет падать. Ибо, чем вероятнее событие, тем ниже коэффициент.
И зачем ставить на то, что заведомо проигрышно.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 05 лют, 2019 23:03
Re: Політичні дискусії
Ставте на Зеленського, Ви ж на фінансовому форумі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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