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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 94959697>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.3 5 66
Бойко Юрій Анатолійович
2%
1
Гриценко Анатолій Степанович
11%
7
Зеленський Володимир Олександрович
27%
18
Ляшко Олег Валерійович
2%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
5%
3
Порошенко Петро Олексійович
36%
24
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
2
Шевченко Олександр Леонідович
2%
1
Інший кандидат
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:25

  detroytred написав:Aps
Конкретизировать не буду. Ведь я реально не специалист в данной области. Прислушивался больше к выводам.

Да вас послушать, вы у нас специалист в любой области.
То есть ни в какой области вы не специалист и все ваши "выводы" не более, чем домыслы
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:26

tea
Открою тайну. Все действия на каждый случай разработаны и определены.
Бери и выполняй.
Пойдёт на Таврийск - объявляй ВП и т.д. Действовать будут другие))
Альтернативы нет.

А в гибридной - хоть такое решение, хоть иное -- принципиальной разницы нет. Всё криво ... гибридно))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:34

pesikot
Да я в отличие от Вас на истину никогда не претендовал и не претендую. Это же Вы категорично всех оцениваете.
С потолка...

На чём обосновывалось моё мнение я всегда указываю.
И не отрицаю возможность иных мнений.

Но в ответ подобные Вам лепят с потолка... в отношении меня. Вместо оглашения альтернативного мнения и обоснования.
Вместо!
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:38

lapay
Так почему ПАП на своё место не подготовил Вакарчука и т.п.?
А подготовил ... себя)))
С угрозой замены ЮВТой и комиком.

На нём ответственность.
На нём.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:40

  detroytred написав:pesikot
Да я в отличие от Вас на истину никогда не претендовал и не претендую. Это же Вы категорично всех оцениваете.
С потолка...

именно поэтому, на любое сообщение вы пишите минимум 3 своих сообщения. У вас нет истины, вы просто пишите много-много сообщений своего "мнения"

  detroytred написав:На чём обосновывалось моё мнение я всегда указываю.

Указывайте кому либо другому.

  detroytred написав:И не отрицаю возможность иных мнений.

Мнений, которые вам понравятся

  detroytred написав:Но в ответ подобные Вам лепят с потолка... в отношении меня. Вместо оглашения альтернативного мнения и обоснования.
Вместо!

А может стоит выслушать кого-то вместо себя ? Вместо!
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:44

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так почему ПАП на своё место не подготовил Вакарчука и т.п.?

Букмекери в нього вірять, я теж, хоч і сумніваюсь. :)
Підозрюю, що саме Вакарчук дав задню.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:45

Прикольная игра началась на двух основных букмекерских конторах, Порошенко сейчас идет с таким гигантским отрывом, что в принципе Юле даже не стоит идти на выборы, чтобы не тратить время и деньги. Это буквально за несколько последних дней такой нежданчик.

Почитал мнения экспертов, утверждают, что делаются большие разовые ставочки на фоне пока не очень большого участия граждан на определенного кандидата с целью создать иллюзию безоговорочной победы, и система ставок автоматически подсчитывает нужный коэффициент.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:56

  freeze написав:Прикольная игра началась на двух основных букмекерских конторах, Порошенко сейчас идет с таким гигантским отрывом, что в принципе Юле даже не стоит идти на выборы, чтобы не тратить время и деньги. Это буквально за несколько последних дней такой нежданчик.

Почитал мнения экспертов, утверждают, что делаются большие разовые ставочки на фоне пока не очень большого участия граждан на определенного кандидата с целью создать иллюзию безоговорочной победы, и система ставок автоматически подсчитывает нужный коэффициент.


Здесь ставки мне кажутся слишком уж рискованными для игроков. Это как игра в спортлото. После анализа оплаченных игроками вариантов нужную для организаторов спортлото правильную комбинацию оборудование выдает безошибочно.

Что касается Тимошенко, то в ютубе исчезли видео с ее высказываниями о подписанных газовых контрактах. :mrgreen: Неужели она действительно пытается участвовать в президентской гонке. Думает, что люди смотря на счета за газ забыли ее завывания о том, что газовый контракт це перемога!!!!????
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:02

  freeze написав:Прикольная игра началась на двух основных букмекерских конторах, Порошенко сейчас идет с таким гигантским отрывом, что в принципе Юле даже не стоит идти на выборы, чтобы не тратить время и деньги. Это буквально за несколько последних дней такой нежданчик.

Почитал мнения экспертов, утверждают, что делаются большие разовые ставочки на фоне пока не очень большого участия граждан на определенного кандидата с целью создать иллюзию безоговорочной победы, и система ставок автоматически подсчитывает нужный коэффициент.

Вы пишите такую *****, что бабки под подъездом выше вас по аналитике.
Просто "специалист широкого профиля".
Если Порошенко идёт с гигантским отрывом по вероятности победы, то коэффициент будет падать. Ибо, чем вероятнее событие, тем ниже коэффициент.
И зачем ставить на то, что заведомо проигрышно.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:03

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Почитал мнения экспертов, утверждают, что делаются большие разовые ставочки на фоне пока не очень большого участия граждан на определенного кандидата с целью создать иллюзию безоговорочной победы, и система ставок автоматически подсчитывает нужный коэффициент.

Ставте на Зеленського, Ви ж на фінансовому форумі. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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