RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 94959697

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.3 5 66
Бойко Юрій Анатолійович
2%
1
Гриценко Анатолій Степанович
11%
7
Зеленський Володимир Олександрович
27%
18
Ляшко Олег Валерійович
2%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
5%
3
Порошенко Петро Олексійович
36%
24
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
2
Шевченко Олександр Леонідович
2%
1
Інший кандидат
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:07

  pesikot написав:Вы пишите такую *****, что бабки под подъездом выше вас по аналитике.
Просто "специалист широкого профиля".
Если Порошенко идёт с гигантским отрывом по вероятности победы, то коэффициент будет падать. Ибо, чем вероятнее событие, тем ниже коэффициент.


Вас что из детского садика выпустили, будете рассказывать взрослым дядям как работает тотализатор.

  pesikot написав:И зачем ставить на то, что заведомо проигрышно.

Чтобы создать иллюзию. Или лучше вывалить кучу денег на сетки ?
freeze
4
 
Повідомлень: 9470
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2769 раз.
Подякували: 3856 раз.
 
Профіль
16
2
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:26

pesikot
Набор реплик ...., не связанных с сутью.

Я дискутирую - то есть, изучив противоположное мнение, контраргументирую его или добавляю аргументации к своему.

Вас я игнорю, потому что, если убрать Ваши домыслы о личности оппонента и оскорбления, то останется только - категорически не согласен.
Как у Василя ..

А Вы с потолка упрекаете, что мне стоит выслушать кого-то, кроме себя)))
Как в прошлый раз упрекали о сам с собою дискутирую - на странице, где ко мне обращаются два человека, цитируя.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20867
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:34

freeze
У него прогресс.
Он целое своё мнение о движение коэффициента выдал.
Даже интересно -- может сможет дальше обосновать?))


Кстати, меня больше удивляет: зачем ставят на заведомо должных якобы выиграть.
Без инсайда или вилочников -- такие редко даже при своих на длинном отрезке.

На политике -- игроков мало. Кому она нужна из игроманов...
Даже не очень большие суммы двинут кэф...
Так что, если есть такое задание, расходы не велики.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20867
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:43

  detroytred написав:На политике -- игроков мало. Кому она нужна из игроманов...
Даже не очень большие суммы двинут кэф...
Так что, если есть такое задание, расходы не велики.


Совершенно верно, собственно это и есть один из способов политической рекламы, уже пошли статьи рекламные, посмотрите, на тотализаторе Порошенко явный фаворит, а Юля лузер )))
freeze
4
 
Повідомлень: 9470
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2769 раз.
Подякували: 3856 раз.
 
Профіль
16
2
2
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:08

  fler написав:
  Василь-Рівне написав:...про систему eHealth? Про те, що вона дає пацієнтам я промовчу, тут стільки "ікспердів", що нам, лікарям, ліпше мовчати :twisted:
Не знаю всіх тонкощів медреформи, але одне нововведення мене аж бісить - це те, що тепер не зважаючи на те, хто мені потрібен (стоматолог, кардіолог, гінеколог чи хірург), я маю звертатися у будь-якому випадку до одного й того самого "сімейного" лікаря і витрачати свій час на непотрібні мені розмови з людиною, яка має зовсім інший профіль, ніж мені потрібно.
Именно так устроена медицина на "западе". Это отчасти как-то связано с существованием страховой медицины. И там семейные врачи по домам не ходят.

Щодо теми гілки - цікаві результати голосовалки. Зовсім не зрозумілий рейтинг Зе - адже всім відомо, що людина далека від політики і має сумнівні уявлення (судячи з інтерв'ю) щодо вирішення нагальних для країни питань :?
Голосующим за Зе "нужны великие потрясения" (с). Никаких потрясений, конечно, не будет, а править будет ВР.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15279
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:17

  tea написав:
  buratinyo написав: Ну, а войну остановить сможет лишь один человек в Украине - это Евгений Мураев,
А хто разом з Вами проголосував за Мураєва?
ЛАД?

А почему Буратинку потерли, что он там крамольного наговорил?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15279
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:24

  freeze написав:
  detroytred написав:На политике -- игроков мало. Кому она нужна из игроманов...
Даже не очень большие суммы двинут кэф...
Так что, если есть такое задание, расходы не велики.
Совершенно верно, собственно это и есть один из способов политической рекламы, уже пошли статьи рекламные, посмотрите, на тотализаторе Порошенко явный фаворит, а Юля лузер )))

И не только на тотализаторе, а и на нашей голосовалке 8)
Задумка (если она была), конечно, интересная.
Собственно, Трамп выиграл сходными приемами. 21-й век, однако.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15279
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 94959697
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11557)
06.02.2019 00:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.