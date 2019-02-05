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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 94959697 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.3 5 66 Бойко Юрій Анатолійович 2% 1 Гриценко Анатолій Степанович 11% 7 Зеленський Володимир Олександрович 27% 18 Ляшко Олег Валерійович 2% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 5% 3 Порошенко Петро Олексійович 36% 24 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 2 Шевченко Олександр Леонідович 2% 1 Інший кандидат 14% 9 Всього голосів : 66 Додано: Вів 05 лют, 2019 23:07 pesikot написав: Вы пишите такую *****, что бабки под подъездом выше вас по аналитике.

Просто "специалист широкого профиля".

Если Порошенко идёт с гигантским отрывом по вероятности победы, то коэффициент будет падать. Ибо, чем вероятнее событие, тем ниже коэффициент. Вы пишите такую *****, что бабки под подъездом выше вас по аналитике.Просто "специалист широкого профиля".Если Порошенко идёт с гигантским отрывом по вероятности победы, то коэффициент будет падать. Ибо, чем вероятнее событие, тем ниже коэффициент.



Вас что из детского садика выпустили, будете рассказывать взрослым дядям как работает тотализатор.



pesikot написав: И зачем ставить на то, что заведомо проигрышно. И зачем ставить на то, что заведомо проигрышно.

Чтобы создать иллюзию. Или лучше вывалить кучу денег на сетки ? Вас что из детского садика выпустили, будете рассказывать взрослым дядям как работает тотализатор.Чтобы создать иллюзию. Или лучше вывалить кучу денег на сетки ? freeze 4 Повідомлень: 9470 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2769 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 16 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 23:26 pesikot

Набор реплик ...., не связанных с сутью.



Я дискутирую - то есть, изучив противоположное мнение, контраргументирую его или добавляю аргументации к своему.



Вас я игнорю, потому что, если убрать Ваши домыслы о личности оппонента и оскорбления, то останется только - категорически не согласен.

Как у Василя ..



А Вы с потолка упрекаете, что мне стоит выслушать кого-то, кроме себя)))

Как в прошлый раз упрекали о сам с собою дискутирую - на странице, где ко мне обращаются два человека, цитируя. detroytred

Повідомлень: 20867 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1194 раз. Подякували: 2812 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 23:34 freeze

У него прогресс.

Он целое своё мнение о движение коэффициента выдал.

Даже интересно -- может сможет дальше обосновать?))





Кстати, меня больше удивляет: зачем ставят на заведомо должных якобы выиграть.

Без инсайда или вилочников -- такие редко даже при своих на длинном отрезке.



На политике -- игроков мало. Кому она нужна из игроманов...

Даже не очень большие суммы двинут кэф...

Так что, если есть такое задание, расходы не велики. detroytred

Повідомлень: 20867 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1194 раз. Подякували: 2812 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 23:43 detroytred написав: На политике -- игроков мало. Кому она нужна из игроманов...

Даже не очень большие суммы двинут кэф...

Так что, если есть такое задание, расходы не велики. На политике -- игроков мало. Кому она нужна из игроманов...Даже не очень большие суммы двинут кэф...Так что, если есть такое задание, расходы не велики.



Совершенно верно, собственно это и есть один из способов политической рекламы, уже пошли статьи рекламные, посмотрите, на тотализаторе Порошенко явный фаворит, а Юля лузер ))) Совершенно верно, собственно это и есть один из способов политической рекламы, уже пошли статьи рекламные, посмотрите, на тотализаторе Порошенко явный фаворит, а Юля лузер ))) freeze 4 Повідомлень: 9470 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2769 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 16 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 00:08 fler написав: Василь-Рівне написав: ...про систему eHealth? Про те, що вона дає пацієнтам я промовчу, тут стільки "ікспердів", що нам, лікарям, ліпше мовчати ...про систему eHealth? Про те, що вона дає пацієнтам я промовчу, тут стільки "ікспердів", що нам, лікарям, ліпше мовчати Не знаю всіх тонкощів медреформи, але одне нововведення мене аж бісить - це те, що тепер не зважаючи на те, хто мені потрібен (стоматолог, кардіолог, гінеколог чи хірург), я маю звертатися у будь-якому випадку до одного й того самого "сімейного" лікаря і витрачати свій час на непотрібні мені розмови з людиною, яка має зовсім інший профіль, ніж мені потрібно. Не знаю всіх тонкощів медреформи, але одне нововведення мене аж бісить - це те, що тепер не зважаючи на те, хто мені потрібен (стоматолог, кардіолог, гінеколог чи хірург), я маю звертатися у будь-якому випадку до одного й того самого "сімейного" лікаря і витрачати свій час на непотрібні мені розмови з людиною, яка має зовсім інший профіль, ніж мені потрібно. Именно так устроена медицина на "западе". Это отчасти как-то связано с существованием страховой медицины. И там семейные врачи по домам не ходят.



Щодо теми гілки - цікаві результати голосовалки. Зовсім не зрозумілий рейтинг Зе - адже всім відомо, що людина далека від політики і має сумнівні уявлення (судячи з інтерв'ю) щодо вирішення нагальних для країни питань Голосующим за Зе "нужны великие потрясения" (с). Никаких потрясений, конечно, не будет, а править будет ВР. Именно так устроена медицина на "западе". Это отчасти как-то связано с существованием страховой медицины. И там семейные врачи по домам не ходят.Голосующим за Зе "нужны великие потрясения" (с). Никаких потрясений, конечно, не будет, а править будет ВР. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15279 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 00:17 tea написав: buratinyo написав: Ну, а войну остановить сможет лишь один человек в Украине - это Евгений Мураев, Ну, а войну остановить сможет лишь один человек в Украине - это Евгений Мураев, А хто разом з Вами проголосував за Мураєва?

ЛАД? А хто разом з Вами проголосував за Мураєва?ЛАД?

А почему Буратинку потерли, что он там крамольного наговорил? А почему Буратинку потерли, что он там крамольного наговорил? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15279 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 00:24 freeze написав: detroytred написав: На политике -- игроков мало. Кому она нужна из игроманов...

Даже не очень большие суммы двинут кэф...

Так что, если есть такое задание, расходы не велики. На политике -- игроков мало. Кому она нужна из игроманов...Даже не очень большие суммы двинут кэф...Так что, если есть такое задание, расходы не велики. Совершенно верно, собственно это и есть один из способов политической рекламы, уже пошли статьи рекламные, посмотрите, на тотализаторе Порошенко явный фаворит, а Юля лузер ))) Совершенно верно, собственно это и есть один из способов политической рекламы, уже пошли статьи рекламные, посмотрите, на тотализаторе Порошенко явный фаворит, а Юля лузер )))

И не только на тотализаторе, а и на нашей голосовалке

Задумка (если она была), конечно, интересная.

Собственно, Трамп выиграл сходными приемами. 21-й век, однако. И не только на тотализаторе, а и на нашей голосовалкеЗадумка (если она была), конечно, интересная.Собственно, Трамп выиграл сходными приемами. 21-й век, однако. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15279 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2321 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 94959697 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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