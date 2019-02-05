Вас что из детского садика выпустили, будете рассказывать взрослым дядям как работает тотализатор.
Чтобы создать иллюзию. Или лучше вывалить кучу денег на сетки ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 лют, 2019 23:07
Вас что из детского садика выпустили, будете рассказывать взрослым дядям как работает тотализатор.
Чтобы создать иллюзию. Или лучше вывалить кучу денег на сетки ?
Додано: Вів 05 лют, 2019 23:26
pesikot
Набор реплик ...., не связанных с сутью.
Я дискутирую - то есть, изучив противоположное мнение, контраргументирую его или добавляю аргументации к своему.
Вас я игнорю, потому что, если убрать Ваши домыслы о личности оппонента и оскорбления, то останется только - категорически не согласен.
Как у Василя ..
А Вы с потолка упрекаете, что мне стоит выслушать кого-то, кроме себя)))
Как в прошлый раз упрекали о сам с собою дискутирую - на странице, где ко мне обращаются два человека, цитируя.
Додано: Вів 05 лют, 2019 23:34
freeze
У него прогресс.
Он целое своё мнение о движение коэффициента выдал.
Даже интересно -- может сможет дальше обосновать?))
Кстати, меня больше удивляет: зачем ставят на заведомо должных якобы выиграть.
Без инсайда или вилочников -- такие редко даже при своих на длинном отрезке.
На политике -- игроков мало. Кому она нужна из игроманов...
Даже не очень большие суммы двинут кэф...
Так что, если есть такое задание, расходы не велики.
Додано: Вів 05 лют, 2019 23:43
Совершенно верно, собственно это и есть один из способов политической рекламы, уже пошли статьи рекламные, посмотрите, на тотализаторе Порошенко явный фаворит, а Юля лузер )))
Додано: Сер 06 лют, 2019 00:08
Именно так устроена медицина на "западе". Это отчасти как-то связано с существованием страховой медицины. И там семейные врачи по домам не ходят.
Голосующим за Зе "нужны великие потрясения" (с). Никаких потрясений, конечно, не будет, а править будет ВР.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 06 лют, 2019 00:24
И не только на тотализаторе, а и на нашей голосовалке
Задумка (если она была), конечно, интересная.
Собственно, Трамп выиграл сходными приемами. 21-й век, однако.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 06 лют, 2019 00:46
detroytred
К вашей радости Супрун уволил какой-то суд с подачи ляшковцев.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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