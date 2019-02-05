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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 лют, 2019 23:26
pesikot
Набор реплик ...., не связанных с сутью.
Я дискутирую - то есть, изучив противоположное мнение, контраргументирую его или добавляю аргументации к своему.
Вас я игнорю, потому что, если убрать Ваши домыслы о личности оппонента и оскорбления, то останется только - категорически не согласен.
Как у Василя ..
А Вы с потолка упрекаете, что мне стоит выслушать кого-то, кроме себя)))
Как в прошлый раз упрекали о сам с собою дискутирую - на странице, где ко мне обращаются два человека, цитируя.
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detroytred
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Додано: Вів 05 лют, 2019 23:34
freeze
У него прогресс.
Он целое своё мнение о движение коэффициента выдал.
Даже интересно -- может сможет дальше обосновать?))
Кстати, меня больше удивляет: зачем ставят на заведомо должных якобы выиграть.
Без инсайда или вилочников -- такие редко даже при своих на длинном отрезке.
На политике -- игроков мало. Кому она нужна из игроманов...
Даже не очень большие суммы двинут кэф...
Так что, если есть такое задание, расходы не велики.
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detroytred
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Додано: Вів 05 лют, 2019 23:43
detroytred написав:
На политике -- игроков мало. Кому она нужна из игроманов...
Даже не очень большие суммы двинут кэф...
Так что, если есть такое задание, расходы не велики.
Совершенно верно, собственно это и есть один из способов политической рекламы, уже пошли статьи рекламные, посмотрите, на тотализаторе Порошенко явный фаворит, а Юля лузер )))
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Додано: Сер 06 лют, 2019 00:08
fler написав: Василь-Рівне написав:
...про систему eHealth? Про те, що вона дає пацієнтам я промовчу, тут стільки "ікспердів", що нам, лікарям, ліпше мовчати
Не знаю всіх тонкощів медреформи, але одне нововведення мене аж бісить - це те, що тепер не зважаючи на те, хто мені потрібен (стоматолог, кардіолог, гінеколог чи хірург), я маю звертатися у будь-якому випадку до одного й того самого "сімейного" лікаря і витрачати свій час на непотрібні мені розмови з людиною, яка має зовсім інший профіль, ніж мені потрібно.
Именно так устроена медицина на "западе". Это отчасти как-то связано с существованием страховой медицины. И там семейные врачи по домам не ходят.
Щодо теми гілки - цікаві результати голосовалки. Зовсім не зрозумілий рейтинг Зе - адже всім відомо, що людина далека від політики і має сумнівні уявлення (судячи з інтерв'ю) щодо вирішення нагальних для країни питань
Голосующим за Зе "нужны великие потрясения" (с). Никаких потрясений, конечно, не будет, а править будет ВР.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 00:24
freeze написав: detroytred написав:
На политике -- игроков мало. Кому она нужна из игроманов...
Даже не очень большие суммы двинут кэф...
Так что, если есть такое задание, расходы не велики.
Совершенно верно, собственно это и есть один из способов политической рекламы, уже пошли статьи рекламные, посмотрите, на тотализаторе Порошенко явный фаворит, а Юля лузер )))
И не только на тотализаторе, а и на нашей голосовалке
Задумка (если она была), конечно, интересная.
Собственно, Трамп выиграл сходными приемами. 21-й век, однако.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 00:46
detroytred
К вашей радости Супрун уволил какой-то суд с подачи ляшковцев.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 08:07
detroytred написав:
Тех, кто сейчас на ее месте и не только. Которым от 25
detroytred написав:
категорически не согласен.
Как у Василя ..
Не можете заспокоїтись? Ок. Можливо і помиляюсь, але мені здається, що у Вас проблеми з арифметикою на рівні другого класу загальнооосвітньої школи як і були, так і залишились. Тому попросіть Вашу маму, нехай порахує який мінімальний вік може мати доктор в наш час.
Брехати на фінансовому форумі малоперспективна справа, тому з локшиною про медицину до бабусь на лавочці, або до прищавих тінейджерів в запльованих під"їздах, хоча ні, ці за брехню можуть і по морді з"їздити, ліпше до бабусь
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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