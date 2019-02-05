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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:10
Какой вообще неожиданный результат нашей голосовалки, и это финансовый форум все-таки.
Судя по всему соцопросы не врут и НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ с поправкой в целом по обществу во второй круг вышел бы точно ЗЕ, а за второе место боролись бы Порошенко и Юля.
Еще полгода назад это показалось бы фантастикой.
Но у меня ощущение, что рейтинг Зе всё-таки собьют любыми путями и денежными вливаниями на публикацию разного компромата ближе к выборам, и он не выйдет во второй тур.
Кроме того по исследованию группы Рейтинг у Зе тотальная превосходство в возрастной категории избирателей 18-39 лет, но катастрофическое 4-е место в категории 50+, где он проигрывает даже Бойко. А как известно последняя группа более дисциплинировано ходит на выборы.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 10:26
freeze написав:
Какой вообще неожиданный результат нашей голосовалки, и это финансовый форум все-таки.
Судя по всему соцопросы не врут и НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ с поправкой в целом по обществу во второй круг вышел бы точно ЗЕ, а за второе место боролись бы Порошенко и Юля.
Еще полгода назад это показалось бы фантастикой.
Но у меня ощущение, что рейтинг Зе всё-таки собьют любыми путями и денежными вливаниями на публикацию разного компромата ближе к выборам, и он не выйдет во второй тур.
не думаю, что проголосовали все желающие проголосовать форумчане.
я, например, нет.
слышал мнение, что опрос, проводимый по заказу западных заказчиков соответствует реальности.
но кто будет его, заказчика, смотреть, а "рейтингов" наделают.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 10:31
freeze написав:
Судя по всему соцопросы не врут и НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ с поправкой в целом по обществу во второй круг вышел бы точно ЗЕ, а за второе место боролись бы Порошенко и Юля.
Еще полгода назад это показалось бы фантастикой.
Соцопитування нормальних контор ніколи не брешуть. Брешуть самі респонденти, особливо молоді, коли кажуть, що підуть і проголосують, а потім їм це в лом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 06 лют, 2019 11:08
Василь-Рівне написав:
Написав той який не має навіть зеленого розуміння, що таке робота лікаря. А може потрібно реального лікаря спитати? Га?
Хоча би про те, що він думає про систему eHealth? Про те, що вона дає пацієнтам я промовчу, тут стільки "ікспердів", що нам, лікарям, ліпше мовчати
Где трудитесь (хотя бы регион) если не секрет и по какой специализации?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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