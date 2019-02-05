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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 95969798 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 75 Бойко Юрій Анатолійович 3% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 9 Зеленський Володимир Олександрович 28% 21 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 4% 3 Порошенко Петро Олексійович 35% 26 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 3 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 9 Всього голосів : 75 Додано: Сер 06 лют, 2019 10:10 Какой вообще неожиданный результат нашей голосовалки, и это финансовый форум все-таки.

Судя по всему соцопросы не врут и НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ с поправкой в целом по обществу во второй круг вышел бы точно ЗЕ, а за второе место боролись бы Порошенко и Юля.

Еще полгода назад это показалось бы фантастикой.



Но у меня ощущение, что рейтинг Зе всё-таки собьют любыми путями и денежными вливаниями на публикацию разного компромата ближе к выборам, и он не выйдет во второй тур.



Кроме того по исследованию группы Рейтинг у Зе тотальная превосходство в возрастной категории избирателей 18-39 лет, но катастрофическое 4-е место в категории 50+, где он проигрывает даже Бойко. А как известно последняя группа более дисциплинировано ходит на выборы. freeze 4 Повідомлень: 9472 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2771 раз. Подякували: 3857 раз. Профіль 16 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 10:26 freeze написав: Какой вообще неожиданный результат нашей голосовалки, и это финансовый форум все-таки.

Судя по всему соцопросы не врут и НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ с поправкой в целом по обществу во второй круг вышел бы точно ЗЕ, а за второе место боролись бы Порошенко и Юля.

Еще полгода назад это показалось бы фантастикой.



Но у меня ощущение, что рейтинг Зе всё-таки собьют любыми путями и денежными вливаниями на публикацию разного компромата ближе к выборам, и он не выйдет во второй тур. Какой вообще неожиданный результат нашей голосовалки, и это финансовый форум все-таки.Судя по всему соцопросы не врут и НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ с поправкой в целом по обществу во второй круг вышел бы точно ЗЕ, а за второе место боролись бы Порошенко и Юля.Еще полгода назад это показалось бы фантастикой.Но у меня ощущение, что рейтинг Зе всё-таки собьют любыми путями и денежными вливаниями на публикацию разного компромата ближе к выборам, и он не выйдет во второй тур.

не думаю, что проголосовали все желающие проголосовать форумчане.

я, например, нет.



слышал мнение, что опрос, проводимый по заказу западных заказчиков соответствует реальности.

но кто будет его, заказчика, смотреть, а "рейтингов" наделают. не думаю, что проголосовали все желающие проголосовать форумчане.я, например, нет.слышал мнение, что опрос, проводимый по заказу западных заказчиков соответствует реальности.но кто будет его, заказчика, смотреть, а "рейтингов" наделают. 19yuriy91 Повідомлень: 1636 З нами з: 15.09.12 Подякував: 126 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 10:31 Re: Політичні дискусії freeze написав: Судя по всему соцопросы не врут и НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ с поправкой в целом по обществу во второй круг вышел бы точно ЗЕ, а за второе место боролись бы Порошенко и Юля.

Еще полгода назад это показалось бы фантастикой. Судя по всему соцопросы не врут и НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ с поправкой в целом по обществу во второй круг вышел бы точно ЗЕ, а за второе место боролись бы Порошенко и Юля.Еще полгода назад это показалось бы фантастикой.

Соцопитування нормальних контор ніколи не брешуть. Брешуть самі респонденти, особливо молоді, коли кажуть, що підуть і проголосують, а потім їм це в лом. Соцопитування нормальних контор ніколи не брешуть. Брешуть самі респонденти, особливо молоді, коли кажуть, що підуть і проголосують, а потім їм це в лом. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6925 З нами з: 01.08.15 Подякував: 854 раз. Подякували: 1021 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 11:08 Василь-Рівне написав: Написав той який не має навіть зеленого розуміння, що таке робота лікаря. А може потрібно реального лікаря спитати? Га? Хоча би про те, що він думає про систему eHealth? Про те, що вона дає пацієнтам я промовчу, тут стільки "ікспердів", що нам, лікарям, ліпше мовчати Написав той який не має навіть зеленого розуміння, що таке робота лікаря. А може потрібно реального лікаря спитати? Га?Хоча би про те, що він думає про систему eHealth? Про те, що вона дає пацієнтам я промовчу, тут стільки "ікспердів", що нам, лікарям, ліпше мовчати



Где трудитесь (хотя бы регион) если не секрет и по какой специализации? Где трудитесь (хотя бы регион) если не секрет и по какой специализации? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 568 З нами з: 29.05.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 95969798 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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