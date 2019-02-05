05.02.2019

Пошли за Гриценко, а пришли за собой



Как родилось обвинение в подрыве обороноспособности и почему теперь даже Ющенко надо вести на допрос

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Именно так они пошли за Анатолием Гриценко. Решили повесить на него обвинение в подрыве обороноспособности. Мол, военную технику распродавал, пока был министром обороны. А теперь без этой техники ой как сложно на фронте...

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То есть ключевые вопросы - зачем это всё было продано и по какой цене? – стоит адресовать не министру обороны, а коллегиальному органу – Кабинету министров. Ещё раз: это же правительство проводило все решения. А в нём вместе с Гриценко, министром обороны, успел потрудиться и нынешний главный обвинитель – Юрий Луценко, тогдашний министр внутренних дел. Получается, что и он тоже соучастник подрыва обороноспособности, если уж обвинять в этом Гриценко.



А ведь был ещё в 2005 году секретарь Совбеза по фамилии Порошенко... Который мог бы заблокировать незаконный расход военной техники, если бы это его тогда интересовало. Да и нынешний секретарь СНБО Александр Турчинов в далёком 2005 году возглавлял СБУ, то есть должен был заботиться в том числе и об обороноспособности и выяснять, кто и при каких обстоятельствах что-то списывает в армии.