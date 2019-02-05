Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Какой вообще неожиданный результат нашей голосовалки, и это финансовый форум все-таки. Судя по всему соцопросы не врут и НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ с поправкой в целом по обществу во второй круг вышел бы точно ЗЕ, а за второе место боролись бы Порошенко и Юля. Еще полгода назад это показалось бы фантастикой.
Но у меня ощущение, что рейтинг Зе всё-таки собьют любыми путями и денежными вливаниями на публикацию разного компромата ближе к выборам, и он не выйдет во второй тур.
Кроме того по исследованию группы Рейтинг у Зе тотальная превосходство в возрастной категории избирателей 18-39 лет, но катастрофическое 4-е место в категории 50+, где он проигрывает даже Бойко. А как известно последняя группа более дисциплинировано ходит на выборы.
freeze написав:Какой вообще неожиданный результат нашей голосовалки, и это финансовый форум все-таки. Судя по всему соцопросы не врут и НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ с поправкой в целом по обществу во второй круг вышел бы точно ЗЕ, а за второе место боролись бы Порошенко и Юля. Еще полгода назад это показалось бы фантастикой.
Но у меня ощущение, что рейтинг Зе всё-таки собьют любыми путями и денежными вливаниями на публикацию разного компромата ближе к выборам, и он не выйдет во второй тур.
не думаю, что проголосовали все желающие проголосовать форумчане. я, например, нет.
слышал мнение, что опрос, проводимый по заказу западных заказчиков соответствует реальности. но кто будет его, заказчика, смотреть, а "рейтингов" наделают.
freeze написав:Судя по всему соцопросы не врут и НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ с поправкой в целом по обществу во второй круг вышел бы точно ЗЕ, а за второе место боролись бы Порошенко и Юля. Еще полгода назад это показалось бы фантастикой.
Соцопитування нормальних контор ніколи не брешуть. Брешуть самі респонденти, особливо молоді, коли кажуть, що підуть і проголосують, а потім їм це в лом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Василь-Рівне написав: Написав той який не має навіть зеленого розуміння, що таке робота лікаря. А може потрібно реального лікаря спитати? Га? Хоча би про те, що він думає про систему eHealth? Про те, що вона дає пацієнтам я промовчу, тут стільки "ікспердів", що нам, лікарям, ліпше мовчати
Где трудитесь (хотя бы регион) если не секрет и по какой специализации?
Как родилось обвинение в подрыве обороноспособности и почему теперь даже Ющенко надо вести на допрос ... Именно так они пошли за Анатолием Гриценко. Решили повесить на него обвинение в подрыве обороноспособности. Мол, военную технику распродавал, пока был министром обороны. А теперь без этой техники ой как сложно на фронте... ... То есть ключевые вопросы - зачем это всё было продано и по какой цене? – стоит адресовать не министру обороны, а коллегиальному органу – Кабинету министров. Ещё раз: это же правительство проводило все решения. А в нём вместе с Гриценко, министром обороны, успел потрудиться и нынешний главный обвинитель – Юрий Луценко, тогдашний министр внутренних дел. Получается, что и он тоже соучастник подрыва обороноспособности, если уж обвинять в этом Гриценко.
А ведь был ещё в 2005 году секретарь Совбеза по фамилии Порошенко... Который мог бы заблокировать незаконный расход военной техники, если бы это его тогда интересовало. Да и нынешний секретарь СНБО Александр Турчинов в далёком 2005 году возглавлял СБУ, то есть должен был заботиться в том числе и об обороноспособности и выяснять, кто и при каких обстоятельствах что-то списывает в армии.
Как родилось обвинение в подрыве обороноспособности и почему теперь даже Ющенко надо вести на допрос ... Именно так они пошли за Анатолием Гриценко. Решили повесить на него обвинение в подрыве обороноспособности. Мол, военную технику распродавал, пока был министром обороны. А теперь без этой техники ой как сложно на фронте... ... То есть ключевые вопросы - зачем это всё было продано и по какой цене? – стоит адресовать не министру обороны, а коллегиальному органу – Кабинету министров. Ещё раз: это же правительство проводило все решения. А в нём вместе с Гриценко, министром обороны, успел потрудиться и нынешний главный обвинитель – Юрий Луценко, тогдашний министр внутренних дел. Получается, что и он тоже соучастник подрыва обороноспособности, если уж обвинять в этом Гриценко.
А ведь был ещё в 2005 году секретарь Совбеза по фамилии Порошенко... Который мог бы заблокировать незаконный расход военной техники, если бы это его тогда интересовало. Да и нынешний секретарь СНБО Александр Турчинов в далёком 2005 году возглавлял СБУ, то есть должен был заботиться в том числе и об обороноспособности и выяснять, кто и при каких обстоятельствах что-то списывает в армии.
Да это просто цирковое представление, там по любому истек срок исковой давности, что для Ющенко, что для Порошенко, что для Гриценко. Предвыборная мишура. Тем более продажей оружия занимались другие структуры.
Анатолій Гриценко: "Брехню про розкрадання та розпродавання армії розповсюджують порохоботи як по телебаченню, так і в Інтернеті по вказівці Порошенка. Вони говорять ті речі, які насправді не мають жодного відношення до міністра оборони, незалежно від прізвищ. Нехай кожен почитає закони. Міністерство оборони і міністр оборони не продають нічого. Ніколи не мали таких повноважень і не мають їх зараз. Зброю продають створені під Кабміном структури, зараз це «Укроборонпром», «Укрспецекспорт» і тд. Це структури, які не підпорядковані міністру оборони. Продають зброю, яка визнана надлишковою. Це визначає Генеральний штаб (а не Міноборони). Кабмін затверджує цей список надлишкового майна і передає на продаж. Гроші йдуть не міністру оборони та його міністерству, вони йдуть в державний бюджет. Тобто міністр оборони до продажу військової техніки та зброї не має жодного відношення".
Щодо Гриценка - людина, яка постійно говорить про себе як про офіцера, в часи війни повинна брати в руки зброю та захищати Батьківщину, а не ходити по теплим телестудіям та витрачати гроші спонсорів на самопіар!
Тому, тут, швидше, повага/неповага, віра/недовіра.