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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 96979899

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 76
Бойко Юрій Анатолійович
3%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
9
Зеленський Володимир Олександрович
28%
21
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
4%
3
Порошенко Петро Олексійович
36%
27
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
3
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
9
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:54

  freeze написав:Какой вообще неожиданный результат нашей голосовалки, и это финансовый форум все-таки.

Спробуйте провести опитування біля пенсійного фонда Крижополя.Там Ляшко на 1 місці.Причому,за результатами 1 туру голосування. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:59

  V2 написав:freeze
Любов - це в іншу тему.

Щодо Гриценка - людина, яка постійно говорить про себе як про офіцера, в часи війни повинна брати в руки зброю та захищати Батьківщину, а не ходити по теплим телестудіям та витрачати гроші спонсорів на самопіар!

Тому, тут, швидше, повага/неповага, віра/недовіра. :(


То есть Гриценко сказал правду и возражений нет.
А повага-неповага дело субъективное.

Конечно странно звучит, когда 60-летнему бывшему министру обороны говорят, чего не взял гранату и не кинул в окоп врага. А в руководящие структуры согласно имеющего опыта его и не брали. Там Гелетей шашкой махал. У них нелюбовь, точнее повага/неповага друг до друга.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:03

  lapay написав:
  freeze написав:Судя по всему соцопросы не врут и НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ с поправкой в целом по обществу во второй круг вышел бы точно ЗЕ, а за второе место боролись бы Порошенко и Юля.
Еще полгода назад это показалось бы фантастикой.

Соцопитування нормальних контор ніколи не брешуть. Брешуть самі респонденти, особливо молоді, коли кажуть, що підуть і проголосують, а потім їм це в лом. :)

Именно поэтому в результате окажется, что люди проголосуют за нормальных людей - с хорошим экономическим образованием, ставящих перед собой задачу закончить войну, вернуть отжатые территории под юрисдикцию Украины, поднять показатели роста экономики до уровней хотя бы 2004 года.

Высокоэффективные для всей страны экономические решения в прошлом, сочетание опыта и молодости, смелость идти против толпы наемников, отсутствие ложной скромности достойно по-мужски ответить на оскорбления провокаторов - это лучшие характеристики для будущего украинского президента.

Кто обладает вышеперечисленными качествами? Только два кандидата. Я имею в виду Юрия Бойко и Евгения Мураева. За них и надо голосовать тем, кто хочет благополучия для Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:16

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Какой вообще неожиданный результат нашей голосовалки, и это финансовый форум все-таки.

Нет никакой неожиданности. На данный момент в опросе проголосовало 76 человек. В то же время
Зображення
Большинство форумчан, скорее всего, об опросе ничего не знают, поэтому и не голосуют.
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