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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 96979899 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 76 Бойко Юрій Анатолійович 3% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 9 Зеленський Володимир Олександрович 28% 21 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 4% 3 Порошенко Петро Олексійович 36% 27 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 3 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 9 Всього голосів : 76 Додано: Сер 06 лют, 2019 12:54 freeze написав: Какой вообще неожиданный результат нашей голосовалки, и это финансовый форум все-таки.

Какой вообще неожиданный результат нашей голосовалки, и это финансовый форум все-таки.

Спробуйте провести опитування біля пенсійного фонда Крижополя.Там Ляшко на 1 місці.Причому,за результатами 1 туру голосування. Спробуйте провести опитування біля пенсійного фонда Крижополя.Там Ляшко на 1 місці.Причому,за результатами 1 туру голосування. tea Повідомлень: 16872 З нами з: 15.11.08 Подякував: 605 раз. Подякували: 2240 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 12:59 V2 написав: freeze

Любов - це в іншу тему.



Щодо Гриценка - людина, яка постійно говорить про себе як про офіцера, в часи війни повинна брати в руки зброю та захищати Батьківщину, а не ходити по теплим телестудіям та витрачати гроші спонсорів на самопіар!



Тому, тут, швидше, повага/неповага, віра/недовіра. Любов - це в іншу тему.Щодо Гриценка - людина, яка постійно говорить про себе як про офіцера, в часи війни повинна брати в руки зброю та захищати Батьківщину, а не ходити по теплим телестудіям та витрачати гроші спонсорів на самопіар!Тому, тут, швидше, повага/неповага, віра/недовіра.



То есть Гриценко сказал правду и возражений нет.

А повага-неповага дело субъективное.



Конечно странно звучит, когда 60-летнему бывшему министру обороны говорят, чего не взял гранату и не кинул в окоп врага. А в руководящие структуры согласно имеющего опыта его и не брали. Там Гелетей шашкой махал. У них нелюбовь, точнее повага/неповага друг до друга. То есть Гриценко сказал правду и возражений нет.А повага-неповага дело субъективное.Конечно странно звучит, когда 60-летнему бывшему министру обороны говорят, чего не взял гранату и не кинул в окоп врага. А в руководящие структуры согласно имеющего опыта его и не брали. Там Гелетей шашкой махал. У них нелюбовь, точнее повага/неповага друг до друга. freeze 4 Повідомлень: 9477 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2775 раз. Подякували: 3859 раз. Профіль 16 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 13:03 lapay написав: freeze написав: Судя по всему соцопросы не врут и НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ с поправкой в целом по обществу во второй круг вышел бы точно ЗЕ, а за второе место боролись бы Порошенко и Юля.

Еще полгода назад это показалось бы фантастикой. Судя по всему соцопросы не врут и НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ с поправкой в целом по обществу во второй круг вышел бы точно ЗЕ, а за второе место боролись бы Порошенко и Юля.Еще полгода назад это показалось бы фантастикой.

Соцопитування нормальних контор ніколи не брешуть. Брешуть самі респонденти, особливо молоді, коли кажуть, що підуть і проголосують, а потім їм це в лом. Соцопитування нормальних контор ніколи не брешуть. Брешуть самі респонденти, особливо молоді, коли кажуть, що підуть і проголосують, а потім їм це в лом.

Именно поэтому в результате окажется, что люди проголосуют за нормальных людей - с хорошим экономическим образованием, ставящих перед собой задачу закончить войну, вернуть отжатые территории под юрисдикцию Украины, поднять показатели роста экономики до уровней хотя бы 2004 года.



Высокоэффективные для всей страны экономические решения в прошлом, сочетание опыта и молодости, смелость идти против толпы наемников, отсутствие ложной скромности достойно по-мужски ответить на оскорбления провокаторов - это лучшие характеристики для будущего украинского президента.



Кто обладает вышеперечисленными качествами? Только два кандидата. Я имею в виду Юрия Бойко и Евгения Мураева. За них и надо голосовать тем, кто хочет благополучия для Украины. Именно поэтому в результате окажется, что люди проголосуют за нормальных людей - с хорошим экономическим образованием, ставящих перед собой задачу закончить войну, вернуть отжатые территории под юрисдикцию Украины, поднять показатели роста экономики до уровней хотя бы 2004 года.Высокоэффективные для всей страны экономические решения в прошлом, сочетание опыта и молодости, смелость идти против толпы наемников, отсутствие ложной скромности достойно по-мужски ответить на оскорбления провокаторов - это лучшие характеристики для будущего украинского президента.Кто обладает вышеперечисленными качествами? Только два кандидата. Я имею в виду Юрия Бойко и Евгения Мураева. За них и надо голосовать тем, кто хочет благополучия для Украины. buratinyo

Повідомлень: 998 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1739 раз. Подякували: 313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 13:16 Re: Політичні дискусії freeze написав: Какой вообще неожиданный результат нашей голосовалки, и это финансовый форум все-таки. Какой вообще неожиданный результат нашей голосовалки, и это финансовый форум все-таки.

Нет никакой неожиданности. На данный момент в опросе проголосовало 76 человек. В то же время



Большинство форумчан, скорее всего, об опросе ничего не знают, поэтому и не голосуют. Нет никакой неожиданности. На данный момент в опросе проголосовалочеловек. В то же времяБольшинство форумчан, скорее всего, об опросе ничего не знают, поэтому и не голосуют. yanyura Повідомлень: 4041 З нами з: 09.01.09 Подякував: 984 раз. Подякували: 840 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 96979899 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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