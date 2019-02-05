Спробуйте провести опитування біля пенсійного фонда Крижополя.Там Ляшко на 1 місці.Причому,за результатами 1 туру голосування.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:54
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:59
То есть Гриценко сказал правду и возражений нет.
А повага-неповага дело субъективное.
Конечно странно звучит, когда 60-летнему бывшему министру обороны говорят, чего не взял гранату и не кинул в окоп врага. А в руководящие структуры согласно имеющего опыта его и не брали. Там Гелетей шашкой махал. У них нелюбовь, точнее повага/неповага друг до друга.
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:03
Именно поэтому в результате окажется, что люди проголосуют за нормальных людей - с хорошим экономическим образованием, ставящих перед собой задачу закончить войну, вернуть отжатые территории под юрисдикцию Украины, поднять показатели роста экономики до уровней хотя бы 2004 года.
Высокоэффективные для всей страны экономические решения в прошлом, сочетание опыта и молодости, смелость идти против толпы наемников, отсутствие ложной скромности достойно по-мужски ответить на оскорбления провокаторов - это лучшие характеристики для будущего украинского президента.
Кто обладает вышеперечисленными качествами? Только два кандидата. Я имею в виду Юрия Бойко и Евгения Мураева. За них и надо голосовать тем, кто хочет благополучия для Украины.
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:16
Re: Політичні дискусії
|