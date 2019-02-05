Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
V2 написав:Тобто, "Я не хочу надувати щоки - я цього не вмію". А Президентом бути - можна й щоки надути
Хто краща кандидатура Президента?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Starikan написав:И собираются голосовать за комика.
Ваше "комик" звучит как представитель низшей профессии, не умеющий ничего, кроме как смешить людей. "Комик", но ведь Зеленский хороший организатор, именно он сумел поднять "Квартал 95" на одну из высших ступенек шоу-бизнеса (а сколько было "кварталов"-однодневок?), 11 месяцев он был ген. продюссером "Интера", для этого тоже нужно умение организатора.
Это тоже "комик":
Йон Гнарр, мэр Рейкьявика с 2010 по 2014 год. Результатом правления его партии было полное реструктурирование финансов, были построены десятки километров велосипедных дорожек, а также была проведена реорганизация школ. Рост туризма в Рейкьявике составил 20 %[6].
Главное (не только по Зеленскому) не самому все делать, а найти специалистов, организовать их работу.
Я уверен, что лично вы, как бывший советский гражданин (ведь тогда практически приходилось "из г**** куколку делать", т.к. было очень трудно "достать" хорошие материалы, инструменты) сами можете заменить электропроводку, поставить розетки, отремонтировать или поставить сантехнику, сделать ремонт в квартире, но предпочитаете для этого найти специалистов, т.к. это экономит ваше время и здоровье, т.е. вы уже организатор, а не исполнитель.
yanyura написав:Главное (не только по Зеленскому) не самому все делать, а найти специалистов, организовать их работу.
От і розкажіть, що він, в рамках своїх конситуційних повноважень, може зробити, а то сам він тільки рожі корчить і обіцяє щось зробити, а що саме - нехай люди підкажуть.
Я НЕ агитатор за Зеленского, как возможно вы считаете, я ПРОТИВнезаслуженного обливания кандидатов в Президенты Украины известной субстанцией только потому, что "этот кандидат мне не нравится". А вот если заслужил - получи по полной!
На форуме все взрослые люди (кроме отдельных ), которые сами решают, за кого они будут голосовать. Переубеждать кого-то бесполезно.