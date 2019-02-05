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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 9899100101

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5 5 81
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
14%
11
Зеленський Володимир Олександрович
27%
22
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
4%
3
Порошенко Петро Олексійович
36%
29
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
3
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
9
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:58

freeze
Факт 1 - офіцер.
Факт 2 - на фронті не був (в широку значенні слова, ніхто не сприймає фронт як кидання гранати з окопу, тим паче ніхто б цього не дозволив би робити полковнику).

Мені цього достатньо, щоб не асоціювати слово ОФІЦЕР з цим кандидатом (Гриценком).

p.s. А ось сином може пишатися!
Востаннє редагувалось V2 в Сер 06 лют, 2019 14:10, всього редагувалось 1 раз.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:04

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:это было бы предметом уступок и торга в любом случае.

Прямая речь Наливайченко об обмене задержанных в Крыму автомайдановцев (в т.ч. сына Гриценко) на полковника ГРУ
12 марта гостем программы "Гордон" был общественный деятель, председатель СБУ 2010 г., 2014-2015 гг. Валентин Наливайченко.

https://www.youtube.com/watch?v=it4OMHQTIUs
с 9:20
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:06

В Польщі запит на нові обличчя в політиці? :)

Якби парламентські вибори у Польщі відбулися минулої неділі, то сім партій отримали б місця в Сеймі, згідно з даними опитування Kantar Millward Brown для "Fakty" TVN i TVN24

Про це повідомляє Onet.

На першому місці правляча партія Ярослава Качинського "Право і справедливість" з результатом у 29%. Опозиційна "Громадянська коаліція" посіла другу сходинку з 20% підтримки.

За нову партію "Весна", яку створив колишній мер польського міста Слупськ та перший відкритий гей серед політиків країни Роберт Бедронь, проголосували б 14% опитаних.

7% респондентів проголосували б за популістську Kukiz'15, 6% опитаних віддали перевагу Союзу демократичних лівих сил (SLD).
https://espreso.tv/news/2019/02/06/novo ... v_reytyngu
V2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:36

Re: Політичні дискусії

  V2 написав:Тобто, "Я не хочу надувати щоки - я цього не вмію". А Президентом бути - можна й щоки надути

Хто краща кандидатура Президента?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:36

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:И собираются голосовать за комика.

Ваше "комик" звучит как представитель низшей профессии, не умеющий ничего, кроме как смешить людей. "Комик", но ведь Зеленский хороший организатор, именно он сумел поднять "Квартал 95" на одну из высших ступенек шоу-бизнеса (а сколько было "кварталов"-однодневок?), 11 месяцев он был ген. продюссером "Интера", для этого тоже нужно умение организатора.

Это тоже "комик":
Йон Гнарр, мэр Рейкьявика с 2010 по 2014 год.
Результатом правления его партии было полное реструктурирование финансов, были построены десятки километров велосипедных дорожек, а также была проведена реорганизация школ. Рост туризма в Рейкьявике составил 20 %[6].

https://ru.wikipedia.org/wiki/Йон_Гнарр

Главное (не только по Зеленскому) не самому все делать, а найти специалистов, организовать их работу.

Я уверен, что лично вы, как бывший советский гражданин (ведь тогда практически приходилось "из г**** куколку делать", т.к. было очень трудно "достать" хорошие материалы, инструменты) сами можете заменить электропроводку, поставить розетки, отремонтировать или поставить сантехнику, сделать ремонт в квартире, но предпочитаете для этого найти специалистов, т.к. это экономит ваше время и здоровье, т.е. вы уже организатор, а не исполнитель.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:42

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:Тобто, "Я не хочу надувати щоки - я цього не вмію". А Президентом бути - можна й щоки надути

Хто краща кандидатура Президента?


"Ніхто не знає майбутнього".
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:45

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Главное (не только по Зеленскому) не самому все делать, а найти специалистов, организовать их работу.

От і розкажіть, що він, в рамках своїх конситуційних повноважень, може зробити, а то сам він тільки рожі корчить і обіцяє щось зробити, а що саме - нехай люди підкажуть. :)
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:46

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:Тобто, "Я не хочу надувати щоки - я цього не вмію". А Президентом бути - можна й щоки надути

Хто краща кандидатура Президента?

Я
  Yuri_T написав:
  Мизантрóп написав:
  Yuri_T написав:чивокуня онлайн:
https://www.youtube.com/watch?v=GB0TRkjdzxI

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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:54

  lapay написав:
  yanyura написав:Главное (не только по Зеленскому) не самому все делать, а найти специалистов, организовать их работу.

От і розкажіть, що він, в рамках своїх конситуційних повноважень, може зробити, а то сам він тільки рожі корчить і обіцяє щось зробити, а що саме - нехай люди підкажуть. :)

Я НЕ агитатор за Зеленского, как возможно вы считаете, я ПРОТИВ незаслуженного обливания кандидатов в Президенты Украины известной субстанцией только потому, что "этот кандидат мне не нравится". А вот если заслужил - получи по полной!

На форуме все взрослые люди (кроме отдельных :D ), которые сами решают, за кого они будут голосовать. Переубеждать кого-то бесполезно.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:11

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:я ПРОТИВ незаслуженного обливания кандидатов в Президенты Украины известной субстанцией только потому, что "этот кандидат мне не нравится".

А коли розповідають про фальшування і масштабні сітки Порошенко - це субстанція чи ні?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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