Додано: Сер 06 лют, 2019 14:36

Starikan написав: И собираются голосовать за комика. И собираются голосовать за комика.

Йон Гнарр, мэр Рейкьявика с 2010 по 2014 год.

Результатом правления его партии было полное реструктурирование финансов, были построены десятки километров велосипедных дорожек, а также была проведена реорганизация школ. Рост туризма в Рейкьявике составил 20 %[6].

Ваше "комик" звучит как представитель низшей профессии, не умеющий ничего, кроме как смешить людей. "Комик", но ведь Зеленский хороший организатор, именно он сумел поднять "Квартал 95" на одну из высших ступенек шоу-бизнеса (а сколько было "кварталов"-однодневок?), 11 месяцев он был ген. продюссером "Интера", для этого тоже нужно умение организатора.Это тоже "комик":Йон_ГнаррГлавное (не только по Зеленскому) не самому все делать, а найти специалистов, организовать их работу.Я уверен, что лично вы, как бывший советский гражданин (ведь тогда практически приходилось "из г**** куколку делать", т.к. было очень трудно "достать" хорошие материалы, инструменты) сами можете заменить электропроводку, поставить розетки, отремонтировать или поставить сантехнику, сделать ремонт в квартире, но предпочитаете для этого найти специалистов, т.к. это экономит ваше время и здоровье, т.е. вы уже организатор, а не исполнитель.