Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Василь-Рiвне Га? -- это Ваше голословное утверждение и глупые вопросы. У моей матери 56 лет стажа ... участкового терапевта. И окружение от медсестры и до доктора наук, профессора, ставящего коленные суставы.
Они конечно могут ошибаться в своём мнении. Возможно. Но пока по факту не просто ошибаетесь, а делаете крайне ошибочные)), мягко говоря, утверждения Вы. Утверждая об отсутствии *навiть зелёного розумiння*, допуская о может нужно реального врача спросить, *икспердах*.
Для меня они реальны, в отличие от виртуального *иксперда* - Вас.
Поддерживаю. У меня родители медики оба, стаж 40 и 45 лет, от уровня участкового терапевта до начмеда областной больницы. За кадром у тех, кто читает лишь красивые опусы в Фейсбучеге остается ой как много чего, что видно изнутри. "Оптимизация" медицины в реальности - это повторная аккредитация областной больницы с многотысячными затратами на аудит и т.д. только из-за того, что в названии учреждения убирают слово "коммунальное". Это получение лекарств, заказанных в 2016 под протоколы лечения, с 2018 не использующихся и 100% попадающих под списание в 2019г, это заказы низкопробных индийских вакцин, которые еще вчера имели статус эксперименталных. Зато ж дёшево и эффективно! Эффективные реформы и экономия оттока средств из кормушки, йопт!
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Starikan написав:И собираются голосовать за комика.
Ваше "комик" звучит как представитель низшей профессии, не умеющий ничего, кроме как смешить людей. "Комик", но ведь Зеленский хороший организатор, именно он сумел поднять "Квартал 95" на одну из высших ступенек шоу-бизнеса (а сколько было "кварталов"-однодневок?), 11 месяцев он был ген. продюссером "Интера", для этого тоже нужно умение организатора. Это тоже "комик":
Йон Гнарр, мэр Рейкьявика с 2010 по 2014 год. Результатом правления его партии было полное реструктурирование финансов, были построены десятки километров велосипедных дорожек, а также была проведена реорганизация школ. Рост туризма в Рейкьявике составил 20 %[6].
Против Зе как мэра у меня никаких возражений. Пусть потренируется на кошках. Научится преодолевать сопротивление демократически избранных горсоветов (а не подчиненных топ-менеджеру нанятых им же специалистов).
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 06 лют, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:я ПРОТИВ незаслуженного обливания кандидатов в Президенты Украины известной субстанцией только потому, что "этот кандидат мне не нравится".
А коли розповідають про фальшування і масштабні сітки Порошенко - це субстанція чи ні?
Только слепой не видит. Вчера ехал в транспорте над ухом слышал забавный разговор двух мужчин. Передаю разговор. Оба профессиональные агитаторы, как я понял, уже не на первых выборах работают. Чтобы больше заработать, устроились одновременно в штабы Порошенко и Тимошенко. Ходят по домам и общественным местам заполняют анкеты сочувствующих - ФИО, адрес, телефон, подпись. За каждую анкету с их слов штабы платят им копеечку. Я так понимаю наликом. При обходе как опытные агитаторы выясняют за кого опрашиваемый - за Порошенко или Тимошенко. Вынимают анкету из соответствующей пачки, если за Порошенко, то из пачки за Порошенко, и наоборот.
yanyura написав:я ПРОТИВ незаслуженного обливания кандидатов в Президенты Украины известной субстанцией только потому, что "этот кандидат мне не нравится".
А коли розповідають про фальшування і масштабні сітки Порошенко - це субстанція чи ні?
Только слепой не видит. Вчера ехал в транспорте над ухом слышал забавный разговор двух мужчин. Передаю разговор. Оба профессиональные агитаторы, как я понял, уже не на первых выборах работают. Чтобы больше заработать, устроились одновременно в штабы Порошенко и Тимошенко. Ходят по домам и общественным местам заполняют анкеты сочувствующих - ФИО, адрес, телефон, подпись. За каждую анкету с их слов штабы платят им копеечку. Я так понимаю наликом. При обходе как опытные агитаторы выясняют за кого опрашиваемый - за Порошенко или Тимошенко. Первой вынимают анкету из соответствующей пачки, если за Порошенко, то из пачки за Порошенко, и наоборот. Потом заполняют. Дают подписать, затем в суете говорят, что у нас в двух экземплярах, и подсовывают подписать краешек анкеты другого кандидата. Смеялись, что никто еще не заметил. Одесский бизнес.
Такое, возможно, есть (никогда не сталкивался). Но это рассчитано на каких-то лохов, ставящих свою подпись без разбору, или нищих, готовых ради десятки к пенсии подписать что угодно.
freeze написав:Оба профессиональные агитаторы, как я понял, уже не на первых выборах работают. Чтобы больше заработать, устроились одновременно в штабы Порошенко и Тимошенко. Ходят по домам и общественным местам заполняют анкеты сочувствующих - ФИО, адрес, телефон, подпись. За каждую анкету с их слов штабы платят им копеечку. Я так понимаю наликом. При обходе как опытные агитаторы выясняют за кого опрашиваемый - за Порошенко или Тимошенко.
І що - це підкуп виборців чи фальсифікація? Кому агітатори дають гроші і що фальсифікують? Ви просто не бачили, як ці сітки працюють, в яких масштабах треба працювати і роздавати гроші, щоб змінити результат виборів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:Оба профессиональные агитаторы, как я понял, уже не на первых выборах работают. Чтобы больше заработать, устроились одновременно в штабы Порошенко и Тимошенко. Ходят по домам и общественным местам заполняют анкеты сочувствующих - ФИО, адрес, телефон, подпись. За каждую анкету с их слов штабы платят им копеечку. Я так понимаю наликом. При обходе как опытные агитаторы выясняют за кого опрашиваемый - за Порошенко или Тимошенко.
І що - це підкуп виборців чи фальсифікація? Кому агітатори дають гроші і що фальсифікують? Ви просто не бачили, як ці сітки працюють, в яких масштабах треба працювати і роздавати гроші, щоб змінити результат виборів.
Сітками ПОП буде докуповувати потрібну кількість. На першому етапі стоїть задача - вийти в 2 тур.У Порошенка вже є певна частина виборців,які й без грошей за нього проголосують.Штаб замовляє регулярно соцопитування,щоб знати реальну картину. В першому турі,можливо,доведеться докупити не більше 1-2 млн.голосів.
tea написав:В першому турі,можливо,доведеться докупити не більше 1-2 млн.голосів.
Реінкарнація Гебельса? В виборах прийме участь 15-18 млн осіб Як підкупити кожного девятого , так щоб представники інших кількох десятків кандидатів цього не помітили ?
Як на мене істерія по покупці голосів - це спроби аферистів підзаробити грошенят....
Коли написав - не більше 1-2 млн.,то це максимум,що потрібно буде.Може він і без підкупу вийде. Підкуп буде практично офіційний.Тобто офіційно по договору будуть наймати агітаторів.Ну й умови оплати,приблизно виглядатимуть так:500 грн.до виборів і 500 грн.після виборів в разі перемоги.