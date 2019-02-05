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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 100101102103104> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5 5 85 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 13% 11 Зеленський Володимир Олександрович 26% 22 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 7% 6 Порошенко Петро Олексійович 35% 30 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 3 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 9 Всього голосів : 85 Додано: Сер 06 лют, 2019 15:16 Re: Політичні дискусії lapay написав: А коли розповідають про фальшування і масштабні сітки Порошенко - це субстанція чи ні? А коли розповідають про фальшування і масштабні сітки Порошенко - це субстанція чи ні? Сходил недавно на тренинг «Как не дать себя развести». Вход стоил 5000 грн Сходил недавно на тренинг «Как не дать себя развести». Вход стоил 5000 грн в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv vitaliian

Повідомлень: 684 З нами з: 06.04.16 Подякував: 208 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 15:16 detroytred написав: Василь-Рiвне

Га? -- это Ваше голословное утверждение и глупые вопросы.

У моей матери 56 лет стажа ... участкового терапевта. И окружение от медсестры и до доктора наук, профессора, ставящего коленные суставы.



Они конечно могут ошибаться в своём мнении. Возможно.

Но пока по факту не просто ошибаетесь, а делаете крайне ошибочные)), мягко говоря, утверждения Вы. Утверждая об отсутствии *навiть зелёного розумiння*, допуская о может нужно реального врача спросить, *икспердах*.



Для меня они реальны, в отличие от виртуального *иксперда* - Вас. Василь-РiвнеГа? -- это Ваше голословное утверждение и глупые вопросы.У моей матери 56 лет стажа ... участкового терапевта. И окружение от медсестры и до доктора наук, профессора, ставящего коленные суставы.Они конечно могут ошибаться в своём мнении. Возможно.Но пока по факту не просто ошибаетесь, а делаете крайне ошибочные)), мягко говоря, утверждения Вы. Утверждая об отсутствии *навiть зелёного розумiння*, допуская о может нужно реального врача спросить, *икспердах*.Для меня они реальны, в отличие от виртуального *иксперда* - Вас.

Поддерживаю. У меня родители медики оба, стаж 40 и 45 лет, от уровня участкового терапевта до начмеда областной больницы. За кадром у тех, кто читает лишь красивые опусы в Фейсбучеге остается ой как много чего, что видно изнутри. "Оптимизация" медицины в реальности - это повторная аккредитация областной больницы с многотысячными затратами на аудит и т.д. только из-за того, что в названии учреждения убирают слово "коммунальное". Это получение лекарств, заказанных в 2016 под протоколы лечения, с 2018 не использующихся и 100% попадающих под списание в 2019г, это заказы низкопробных индийских вакцин, которые еще вчера имели статус эксперименталных. Зато ж дёшево и эффективно! Эффективные реформы и экономия оттока средств из кормушки, йопт! Поддерживаю. У меня родители медики оба, стаж 40 и 45 лет, от уровня участкового терапевта до начмеда областной больницы. За кадром у тех, кто читает лишь красивые опусы в Фейсбучеге остается ой как много чего, что видно изнутри. "Оптимизация" медицины в реальности - это повторная аккредитация областной больницы с многотысячными затратами на аудит и т.д. только из-за того, что в названии учреждения убирают слово "коммунальное". Это получение лекарств, заказанных в 2016 под протоколы лечения, с 2018 не использующихся и 100% попадающих под списание в 2019г, это заказы низкопробных индийских вакцин, которые еще вчера имели статус эксперименталных. Зато ж дёшево и эффективно! Эффективные реформы и экономия оттока средств из кормушки, йопт! Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя. pharus

Повідомлень: 886 З нами з: 05.12.08 Подякував: 2075 раз. Подякували: 102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 15:52 yanyura написав: Starikan написав: И собираются голосовать за комика. И собираются голосовать за комика. Ваше "комик" звучит как представитель низшей профессии, не умеющий ничего, кроме как смешить людей. "Комик", но ведь Зеленский хороший организатор, именно он сумел поднять "Квартал 95" на одну из высших ступенек шоу-бизнеса (а сколько было "кварталов"-однодневок?), 11 месяцев он был ген. продюссером "Интера", для этого тоже нужно умение организатора.

Это тоже "комик": Йон Гнарр, мэр Рейкьявика с 2010 по 2014 год.

Результатом правления его партии было полное реструктурирование финансов, были построены десятки километров велосипедных дорожек, а также была проведена реорганизация школ. Рост туризма в Рейкьявике составил 20 %[6].

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Йон_Гнарр Ваше "комик" звучит как представитель низшей профессии, не умеющий ничего, кроме как смешить людей. "Комик", но ведь Зеленский хороший организатор, именно он сумел поднять "Квартал 95" на одну из высших ступенек шоу-бизнеса (а сколько было "кварталов"-однодневок?), 11 месяцев он был ген. продюссером "Интера", для этого тоже нужно умение организатора.Это тоже "комик":Йон_Гнарр

Против Зе как мэра у меня никаких возражений.

Пусть потренируется на кошках. Научится преодолевать сопротивление демократически избранных горсоветов (а не подчиненных топ-менеджеру нанятых им же специалистов). Против Зе как мэра у меня никаких возражений.Пусть потренируется на кошках. Научится преодолевать сопротивление демократически избранных горсоветов (а не подчиненных топ-менеджеру нанятых им же специалистов). Востаннє редагувалось Starikan в Сер 06 лют, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15284 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 15:52 lapay написав: yanyura написав: я ПРОТИВ незаслуженного обливания кандидатов в Президенты Украины известной субстанцией только потому, что "этот кандидат мне не нравится". я ПРОТИВ незаслуженного обливания кандидатов в Президенты Украины известной субстанцией только потому, что "этот кандидат мне не нравится".

А коли розповідають про фальшування і масштабні сітки Порошенко - це субстанція чи ні? А коли розповідають про фальшування і масштабні сітки Порошенко - це субстанція чи ні?



Только слепой не видит.

Вчера ехал в транспорте над ухом слышал забавный разговор двух мужчин.

Передаю разговор.

Оба профессиональные агитаторы, как я понял, уже не на первых выборах работают.

Чтобы больше заработать, устроились одновременно в штабы Порошенко и Тимошенко. Ходят по домам и общественным местам заполняют анкеты сочувствующих - ФИО, адрес, телефон, подпись. За каждую анкету с их слов штабы платят им копеечку. Я так понимаю наликом.

При обходе как опытные агитаторы выясняют за кого опрашиваемый - за Порошенко или Тимошенко. Вынимают анкету из соответствующей пачки, если за Порошенко, то из пачки за Порошенко, и наоборот. Только слепой не видит.Вчера ехал в транспорте над ухом слышал забавный разговор двух мужчин.Передаю разговор.Оба профессиональные агитаторы, как я понял, уже не на первых выборах работают.Чтобы больше заработать, устроились одновременно в штабы Порошенко и Тимошенко. Ходят по домам и общественным местам заполняют анкеты сочувствующих - ФИО, адрес, телефон, подпись. За каждую анкету с их слов штабы платят им копеечку. Я так понимаю наликом.При обходе как опытные агитаторы выясняют за кого опрашиваемый - за Порошенко или Тимошенко. Вынимают анкету из соответствующей пачки, если за Порошенко, то из пачки за Порошенко, и наоборот. freeze 4 Повідомлень: 9486 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2778 раз. Подякували: 3860 раз. Профіль 16 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 15:56 freeze написав: lapay написав: yanyura написав: я ПРОТИВ незаслуженного обливания кандидатов в Президенты Украины известной субстанцией только потому, что "этот кандидат мне не нравится". я ПРОТИВ незаслуженного обливания кандидатов в Президенты Украины известной субстанцией только потому, что "этот кандидат мне не нравится". А коли розповідають про фальшування і масштабні сітки Порошенко - це субстанція чи ні? А коли розповідають про фальшування і масштабні сітки Порошенко - це субстанція чи ні? Только слепой не видит.

Вчера ехал в транспорте над ухом слышал забавный разговор двух мужчин.

Передаю разговор.

Оба профессиональные агитаторы, как я понял, уже не на первых выборах работают.

Чтобы больше заработать, устроились одновременно в штабы Порошенко и Тимошенко. Ходят по домам и общественным местам заполняют анкеты сочувствующих - ФИО, адрес, телефон, подпись. За каждую анкету с их слов штабы платят им копеечку. Я так понимаю наликом.

При обходе как опытные агитаторы выясняют за кого опрашиваемый - за Порошенко или Тимошенко. Первой вынимают анкету из соответствующей пачки, если за Порошенко, то из пачки за Порошенко, и наоборот. Потом заполняют. Дают подписать, затем в суете говорят, что у нас в двух экземплярах, и подсовывают подписать краешек анкеты другого кандидата. Смеялись, что никто еще не заметил.

Одесский бизнес. Только слепой не видит.Вчера ехал в транспорте над ухом слышал забавный разговор двух мужчин.Передаю разговор.Оба профессиональные агитаторы, как я понял, уже не на первых выборах работают.Чтобы больше заработать, устроились одновременно в штабы Порошенко и Тимошенко. Ходят по домам и общественным местам заполняют анкеты сочувствующих - ФИО, адрес, телефон, подпись. За каждую анкету с их слов штабы платят им копеечку. Я так понимаю наликом.При обходе как опытные агитаторы выясняют за кого опрашиваемый - за Порошенко или Тимошенко. Первой вынимают анкету из соответствующей пачки, если за Порошенко, то из пачки за Порошенко, и наоборот. Потом заполняют. Дают подписать, затем в суете говорят, что у нас в двух экземплярах, и подсовывают подписать краешек анкеты другого кандидата. Смеялись, что никто еще не заметил.Одесский бизнес.

Такое, возможно, есть (никогда не сталкивался).

Но это рассчитано на каких-то лохов, ставящих свою подпись без разбору, или нищих, готовых ради десятки к пенсии подписать что угодно. Такое, возможно, есть (никогда не сталкивался).Но это рассчитано на каких-то лохов, ставящих свою подпись без разбору, или нищих, готовых ради десятки к пенсии подписать что угодно. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15284 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 16:01 Re: Політичні дискусії freeze написав: Оба профессиональные агитаторы, как я понял, уже не на первых выборах работают.

Чтобы больше заработать, устроились одновременно в штабы Порошенко и Тимошенко. Ходят по домам и общественным местам заполняют анкеты сочувствующих - ФИО, адрес, телефон, подпись. За каждую анкету с их слов штабы платят им копеечку. Я так понимаю наликом.

При обходе как опытные агитаторы выясняют за кого опрашиваемый - за Порошенко или Тимошенко. Оба профессиональные агитаторы, как я понял, уже не на первых выборах работают.Чтобы больше заработать, устроились одновременно в штабы Порошенко и Тимошенко. Ходят по домам и общественным местам заполняют анкеты сочувствующих - ФИО, адрес, телефон, подпись. За каждую анкету с их слов штабы платят им копеечку. Я так понимаю наликом.При обходе как опытные агитаторы выясняют за кого опрашиваемый - за Порошенко или Тимошенко.

І що - це підкуп виборців чи фальсифікація? Кому агітатори дають гроші і що фальсифікують?

Ви просто не бачили, як ці сітки працюють, в яких масштабах треба працювати і роздавати гроші, щоб змінити результат виборів. І що - це підкуп виборців чи фальсифікація? Кому агітатори дають гроші і що фальсифікують?Ви просто не бачили, як ці сітки працюють, в яких масштабах треба працювати і роздавати гроші, щоб змінити результат виборів. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6940 З нами з: 01.08.15 Подякував: 856 раз. Подякували: 1021 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 16:08 lapay написав: freeze написав: Оба профессиональные агитаторы, как я понял, уже не на первых выборах работают.

Чтобы больше заработать, устроились одновременно в штабы Порошенко и Тимошенко. Ходят по домам и общественным местам заполняют анкеты сочувствующих - ФИО, адрес, телефон, подпись. За каждую анкету с их слов штабы платят им копеечку. Я так понимаю наликом.

При обходе как опытные агитаторы выясняют за кого опрашиваемый - за Порошенко или Тимошенко. Оба профессиональные агитаторы, как я понял, уже не на первых выборах работают.Чтобы больше заработать, устроились одновременно в штабы Порошенко и Тимошенко. Ходят по домам и общественным местам заполняют анкеты сочувствующих - ФИО, адрес, телефон, подпись. За каждую анкету с их слов штабы платят им копеечку. Я так понимаю наликом.При обходе как опытные агитаторы выясняют за кого опрашиваемый - за Порошенко или Тимошенко.

І що - це підкуп виборців чи фальсифікація? Кому агітатори дають гроші і що фальсифікують?

Ви просто не бачили, як ці сітки працюють, в яких масштабах треба працювати і роздавати гроші, щоб змінити результат виборів. І що - це підкуп виборців чи фальсифікація? Кому агітатори дають гроші і що фальсифікують?Ви просто не бачили, як ці сітки працюють, в яких масштабах треба працювати і роздавати гроші, щоб змінити результат виборів.

Сітками ПОП буде докуповувати потрібну кількість.

На першому етапі стоїть задача - вийти в 2 тур.У Порошенка вже є певна частина виборців,які й без грошей за нього проголосують.Штаб замовляє регулярно соцопитування,щоб знати реальну картину.

В першому турі,можливо,доведеться докупити не більше 1-2 млн.голосів. Сітками ПОП буде докуповувати потрібну кількість.На першому етапі стоїть задача - вийти в 2 тур.У Порошенка вже є певна частина виборців,які й без грошей за нього проголосують.Штаб замовляє регулярно соцопитування,щоб знати реальну картину.В першому турі,можливо,доведеться докупити не більше 1-2 млн.голосів. tea Повідомлень: 16883 З нами з: 15.11.08 Подякував: 607 раз. Подякували: 2242 раз. Профіль 4 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 16:15 tea написав: В першому турі,можливо,доведеться докупити не більше 1-2 млн.голосів. В першому турі,можливо,доведеться докупити не більше 1-2 млн.голосів. Реінкарнація Гебельса?

В виборах прийме участь 15-18 млн осіб

Як підкупити кожного девятого , так щоб представники інших кількох десятків кандидатів цього не помітили ?



Як на мене істерія по покупці голосів - це спроби аферистів підзаробити грошенят....



ПС

Приклад з штатними агітаторами які працюють на всіх хто платить - це і є як мінімум не порядність, як максимум аферизм.



Уявляєте продавця кока-коли , який про всяк випадок возить пару ящиків пепсі, щоб додатково підзаробити.... Реінкарнація Гебельса?В виборах прийме участь 15-18 млн осібЯк підкупити кожного девятого , так щоб представники інших кількох десятків кандидатів цього не помітили ?Як на мене істерія по покупці голосів - це спроби аферистів підзаробити грошенят....ПСПриклад з штатними агітаторами які працюють на всіх хто платить - це і є як мінімум не порядність, як максимум аферизм.Уявляєте продавця кока-коли , який про всяк випадок возить пару ящиків пепсі, щоб додатково підзаробити.... Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 06 лют, 2019 16:20, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19904 З нами з: 15.01.09 Подякував: 126 раз. Подякували: 1960 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 16:18 budivelnik написав: tea написав: В першому турі,можливо,доведеться докупити не більше 1-2 млн.голосів. В першому турі,можливо,доведеться докупити не більше 1-2 млн.голосів. Реінкарнація Гебельса?

В виборах прийме участь 15-18 млн осіб

Як підкупити кожного девятого , так щоб представники інших кількох десятків кандидатів цього не помітили ?



Як на мене істерія по покупці голосів - це спроби аферистів підзаробити грошенят.... Реінкарнація Гебельса?В виборах прийме участь 15-18 млн осібЯк підкупити кожного девятого ,Як на мене істерія по покупці голосів - це спроби аферистів підзаробити грошенят....

Коли написав - не більше 1-2 млн.,то це максимум,що потрібно буде.Може він і без підкупу вийде.

Підкуп буде практично офіційний.Тобто офіційно по договору будуть наймати агітаторів.Ну й умови оплати,приблизно виглядатимуть так:500 грн.до виборів і 500 грн.після виборів в разі перемоги. Коли написав - не більше 1-2 млн.,то це максимум,що потрібно буде.Може він і без підкупу вийде.Підкуп буде практично офіційний.Тобто офіційно по договору будуть наймати агітаторів.Ну й умови оплати,приблизно виглядатимуть так:500 грн.до виборів і 500 грн.після виборів в разі перемоги. tea Повідомлень: 16883 З нами з: 15.11.08 Подякував: 607 раз. Подякували: 2242 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 16:21 vitaliian написав: Сходил недавно на тренинг «Как не дать себя развести». Вход стоил 5000 грн Сходил недавно на тренинг «Как не дать себя развести». Вход стоил 5000 грн

Это анекдот? Это анекдот? Востаннє редагувалось fler в Сер 06 лют, 2019 16:23, всього редагувалось 2 разів. fler

Повідомлень: 1314 З нами з: 07.08.09 Подякував: 259 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 100101102103104> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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