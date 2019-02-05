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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:22
tea написав:
В першому турі,можливо,доведеться докупити не більше 1-2 млн.голосів.
Для цього треба найняти 1-2+ млн агітаторів - так працює сітка. Де вони - ці агітатори?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:23
tea написав: budivelnik написав: tea написав:
В першому турі,можливо,доведеться докупити не більше 1-2 млн.голосів.
Реінкарнація Гебельса?
В виборах прийме участь 15-18 млн осіб
Як підкупити кожного девятого , так щоб представники інших кількох десятків кандидатів цього не помітили
?
Як на мене істерія по покупці голосів - це спроби аферистів підзаробити грошенят....
ПС
Приклад з штатними агітаторами які працюють на всіх хто платить - це і є як мінімум не порядність, як максимум аферизм.
Уявляєте продавця кока-коли , який про всяк випадок возить пару ящиків пепсі, щоб додатково підзаробити....
Коли написав - не більше 1-2 млн.,то це максимум,що потрібно буде.Може він і без підкупу вийде.
Підкуп буде практично офіційний.Тобто офіційно по договору будуть наймати агітаторів.Ну й умови оплати,приблизно виглядатимуть так:500 грн.до виборів і 500 грн.після виборів в разі перемоги.
Фантазії-фантазії.....
1 Ви уявляєте контору яка прийме на тимчасову роботу 1-2 млн працівників ?
2 Ви в курсі що фінансування повинно йти з офіційних джерел?
А якщо так - то можете назвати кандидата в якого є офіційний фонд в 1 млрд грн ? ( 2 млн осіб * 500 грн на особу= 1 млрд грн)
Так що кидайте сильні галюцогени і переходьте до слабших.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:44
budivelnik написав: tea написав:
Коли написав - не більше 1-2 млн.,то це максимум,що потрібно буде.Може він і без підкупу вийде.
Підкуп буде практично офіційний.Тобто офіційно по договору будуть наймати агітаторів.Ну й умови оплати,приблизно виглядатимуть так:500 грн.до виборів і 500 грн.після виборів в разі перемоги.
Фантазії-фантазії.....
1 Ви уявляєте контору яка прийме на тимчасову роботу 1-2 млн працівників ?
2 Ви в курсі що фінансування повинно йти з офіційних джерел?
А якщо так - то можете назвати кандидата в якого є офіційний фонд в 1 млрд грн ? ( 2 млн осіб * 500 грн на особу= 1 млрд грн)
Так що кидайте сильні галюцогени і переходьте до слабших.
Про сітки Порошенка говорять політологи,в тому числі незалежні,тобто ті,хто не працює ні на який штаб.
На роботу нікого приймати не треба.Це завуальована форма підкупу.
Деякі київські сітки залишилиь в Києві ще від часів Черновецького.В сітках є десятники,сотники,тисячники.Внизу піраміди ті,хто готовий віддати свій голос за гроші.З ним і буде підписано договір.Йому нікуди не треба ходити і агітувати.Максимум,що від нього вимагатиметься - проголосувати за гроші за Порошенка і підтвердити це,можливо,фото з мобіли.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:45
budivelnik написав:
Так що кидайте сильні галюцогени і переходьте до слабших.
Друже - а підкажіть таку ситуацію.
Чому у Садового тут у опитуванні ноль?
Ваші думки?
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:48
tea написав:
На роботу нікого приймати не треба.Це завуальована форма підкупу.
Деякі київські сітки залишилиь в Києві ще від часів Черновецького.В сітках є десятники,сотники,тисячники.Внизу піраміди ті,хто готовий віддати свій голос за гроші.З ним і буде підписано договір.Йому нікуди не треба ходити і агітувати.Максимум,що від нього вимагатиметься - проголосувати за гроші за Порошенка і підтвердити це,можливо,фото з мобіли.
Прям змова рептілоїдів, яких мільйони, але піймати за руку яких ніхто не може, навіть запеклі конкуренти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:50
tea написав:
Чому у Садового тут у опитуванні ноль?
Ваші думки?
потому что аудитория Садового не сидит на данном фин.форуме
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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vitaliian
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:52
lapay написав: tea написав:
На роботу нікого приймати не треба.Це завуальована форма підкупу.
Деякі київські сітки залишилиь в Києві ще від часів Черновецького.В сітках є десятники,сотники,тисячники.Внизу піраміди ті,хто готовий віддати свій голос за гроші.З ним і буде підписано договір.Йому нікуди не треба ходити і агітувати.Максимум,що від нього вимагатиметься - проголосувати за гроші за Порошенка і підтвердити це,можливо,фото з мобіли.
Прям змова рептілоїдів, яких мільйони, але піймати за руку яких ніхто не може, навіть запеклі конкуренти.
Їх поки що не мільйони.Готова сітка є тільки в Києві.Інші ще треба будувати.
Тим більше - як Ви за руку вхопите,якщо людина офіційно згідно договору працює агітатором і отримує за це винагороду.
Думаю,трохи пізніше будуть факти.
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tea
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:55
vitaliian написав: tea написав:
Чому у Садового тут у опитуванні ноль?
Ваші думки?
потому что аудитория Садового не сидит на данном фин.форуме
А я думав,що якраз на даному форумі і має бути аудиторія Садового принаймні зі Львова.
Садовий зробив зі Львова туристичне місто №1 в Україні.З усіма витікаючими.Одні форумчани купують там нерухомість,щоб здавати туристам подобово.Той же Будівельник,можливо,має збільшений прибуток у своїй кав"ярні від більшого притоку туристів.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:55
tea написав: budivelnik написав:
Так що кидайте сильні галюцогени і переходьте до слабших.
Друже - а підкажіть таку ситуацію.
Чому у Садового тут у опитуванні ноль?
Ваші думки?
Львівяни більш проінформовані про Андрія Івановича Долю.
Тому і нуль...мабуть.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:58
Квесторе_поверніться написав: tea написав:
Друже - а підкажіть таку ситуацію.
Чому у Садового тут у опитуванні ноль?
Ваші думки?
Львівяни більш проінформовані про Андрія Івановича Долю.
Тому і нуль...мабуть.
Так а як Садовий на виборах мера Львова виграє?
П.С.В голосування проголосував - "за іншого кандидата",бо немає графи "не піду на вибори".
Але якщо брати мій особистий антирейтинг,то до Садового менш за всіх незручних питань.
Мені здається,що раз зі Львова зробив "цукерку",то може й підняти країну.
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