Додано: Сер 06 лют, 2019 18:13

К вопросу покупки голосов.

Неожиданное предложение от блогера Юрия Романенко -

конечно похоже на фантастику, но какое-то здравое зерно есть



Если процесс нельзя остановить, то его надо возглавить.

Сейчас все больше сигналов поступает, что под Порошенко Березенко разворачивает мощная сетка скупки голосов. СМИ уже неоднократно писали и показывали, как это работает. 4000 гривен в месяц бригадиру, что приводит 15 человек близких и родственников, кот получают в месяц по тысяче гривен. Правда, по Киевской области буквально вчера видел информацию, что бригадиры получают 3000 гривен в месяц. То есть тысячу уже захомячили где-то наверху штабные. Но суть не в этом. Суть в том, что скупка голосов давно стала реальным фактором на выборах. Ещё весной 2014 года, я писал, что выходом должен быть легализированный выкуп токсичных голосов государством при одновременном увеличении наказания за скупку активов голосов. То есть, человек максимум за две недели до выборов приходит в избирательную комиссию и просит его исключить из реестра избирателей на период данной избирательной кампании. И получает честно, допустим, 100 долларов. Это кардинально изменит правила игры, потому что на выборы будут ходить только мотивированные граждане. И при этом остаётся свобода воли. Если в гражданине проснётся ответственность, то на следующих выборах он может без проблем пойти на выборы. Однако, сегодня мы голосуем по старым правилам и скупка голосов может кардинально повлиять на итог выборов.