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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 101102103104

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 87
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
13%
11
Зеленський Володимир Олександрович
25%
22
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
7%
6
Порошенко Петро Олексійович
34%
30
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
3
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
11
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:01

Re: Політичні дискусії

  tea написав:П.С.В голосування проголосував - "за іншого кандидата",бо немає графи "не піду на вибори".

Там ж у заголовку написано "Якби голосували". То ж якщо не йшли б на вибори, то просто не голосуйте. А так лише викривлюються результати
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:09

Re: Політичні дискусії

  tea написав:зі Львова зробив "цукерку"

Немає цукерки.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:26

  lapay написав:
  yanyura написав:я ПРОТИВ незаслуженного обливания кандидатов в Президенты Украины известной субстанцией только потому, что "этот кандидат мне не нравится".

А коли розповідають про фальшування і масштабні сітки Порошенко - це субстанція чи ні?

Уже ответил, только вы почему-то его "пропустили". А ответ идет следующим предложением после процитированного вами:
А вот если заслужил - получи по полной!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:32

  yanyura написав:Уже ответил, только вы почему-то его "пропустили". А ответ идет следующим предложением после процитированного вами:
А вот если заслужил - получи по полной!

Як це розуміти? Можна поливати субстанцією наліво і направо - все одно щось та потрапить? Чи тільки за минуле можна казати, і тільки те, що підтверджено судовим вироком?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:55

  Faceless написав:
  tea написав:П.С.В голосування проголосував - "за іншого кандидата",бо немає графи "не піду на вибори".

Там ж у заголовку написано "Якби голосували". То ж якщо не йшли б на вибори, то просто не голосуйте. А так лише викривлюються результати

Якби не проголосував,то не було б доступу до результатів голосування.
Вважайте,що я проголосував ща кандидата в президенти,який балотувався на одних з виборів - Василя Противсіх. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:59

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:Тобто, "Я не хочу надувати щоки - я цього не вмію". А Президентом бути - можна й щоки надути

Хто краща кандидатура Президента?


"Ніхто не знає майбутнього".

Це ж ми можем це майбутнє змінити...вибравши Гриценка якого підтримує демократична частина в Верховній Раді.
Пора припиняти протистояння Тимошенко і Порошенко.
Зе ще не готовий звалити цю ношу на свої плечі.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:13

К вопросу покупки голосов.
Неожиданное предложение от блогера Юрия Романенко -
конечно похоже на фантастику, но какое-то здравое зерно есть

Если процесс нельзя остановить, то его надо возглавить.
Сейчас все больше сигналов поступает, что под Порошенко Березенко разворачивает мощная сетка скупки голосов. СМИ уже неоднократно писали и показывали, как это работает. 4000 гривен в месяц бригадиру, что приводит 15 человек близких и родственников, кот получают в месяц по тысяче гривен. Правда, по Киевской области буквально вчера видел информацию, что бригадиры получают 3000 гривен в месяц. То есть тысячу уже захомячили где-то наверху штабные. Но суть не в этом. Суть в том, что скупка голосов давно стала реальным фактором на выборах. Ещё весной 2014 года, я писал, что выходом должен быть легализированный выкуп токсичных голосов государством при одновременном увеличении наказания за скупку активов голосов. То есть, человек максимум за две недели до выборов приходит в избирательную комиссию и просит его исключить из реестра избирателей на период данной избирательной кампании. И получает честно, допустим, 100 долларов. Это кардинально изменит правила игры, потому что на выборы будут ходить только мотивированные граждане. И при этом остаётся свобода воли. Если в гражданине проснётся ответственность, то на следующих выборах он может без проблем пойти на выборы. Однако, сегодня мы голосуем по старым правилам и скупка голосов может кардинально повлиять на итог выборов.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:30

  lapay написав: Де вони - ці агітатори?


хіба не бачите,
вони на сайті зараз і неустанно працюють
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:42

Re: Політичні дискусії

  prodigy написав:хіба не бачите,
вони на сайті зараз і неустанно працюють

Тут за Гриценко, Зеленського, Порошенко, Мураєва агітують. Нікого не забув?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:44

  freeze написав:К вопросу покупки голосов.
Неожиданное предложение от блогера Юрия Романенко -
конечно похоже на фантастику, но какое-то здравое зерно есть


Він пропонує кожному платити по 100 доларів.
Та за 100 доларів по країні така черга вилаштується,що тре ще пару траншів у МВФ просити. :mrgreen:
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