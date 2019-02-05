Там ж у заголовку написано "Якби голосували". То ж якщо не йшли б на вибори, то просто не голосуйте. А так лише викривлюються результати
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:01
Re: Політичні дискусії
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:09
Re: Політичні дискусії
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:26
Уже ответил, только вы почему-то его "пропустили". А ответ идет следующим предложением после процитированного вами:
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:32
Як це розуміти? Можна поливати субстанцією наліво і направо - все одно щось та потрапить? Чи тільки за минуле можна казати, і тільки те, що підтверджено судовим вироком?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:55
Якби не проголосував,то не було б доступу до результатів голосування.
Вважайте,що я проголосував ща кандидата в президенти,який балотувався на одних з виборів - Василя Противсіх.
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:59
Це ж ми можем це майбутнє змінити...вибравши Гриценка якого підтримує демократична частина в Верховній Раді.
Пора припиняти протистояння Тимошенко і Порошенко.
Зе ще не готовий звалити цю ношу на свої плечі.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:13
К вопросу покупки голосов.
Неожиданное предложение от блогера Юрия Романенко -
конечно похоже на фантастику, но какое-то здравое зерно есть
Если процесс нельзя остановить, то его надо возглавить.
Сейчас все больше сигналов поступает, что под Порошенко Березенко разворачивает мощная сетка скупки голосов. СМИ уже неоднократно писали и показывали, как это работает. 4000 гривен в месяц бригадиру, что приводит 15 человек близких и родственников, кот получают в месяц по тысяче гривен. Правда, по Киевской области буквально вчера видел информацию, что бригадиры получают 3000 гривен в месяц. То есть тысячу уже захомячили где-то наверху штабные. Но суть не в этом. Суть в том, что скупка голосов давно стала реальным фактором на выборах. Ещё весной 2014 года, я писал, что выходом должен быть легализированный выкуп токсичных голосов государством при одновременном увеличении наказания за скупку активов голосов. То есть, человек максимум за две недели до выборов приходит в избирательную комиссию и просит его исключить из реестра избирателей на период данной избирательной кампании. И получает честно, допустим, 100 долларов. Это кардинально изменит правила игры, потому что на выборы будут ходить только мотивированные граждане. И при этом остаётся свобода воли. Если в гражданине проснётся ответственность, то на следующих выборах он может без проблем пойти на выборы. Однако, сегодня мы голосуем по старым правилам и скупка голосов может кардинально повлиять на итог выборов.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:30
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:42
Re: Політичні дискусії
Тут за Гриценко, Зеленського, Порошенко, Мураєва агітують. Нікого не забув?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:44
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