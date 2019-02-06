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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 104105106107>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 89
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
11
Зеленський Володимир Олександрович
26%
23
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
7%
6
Порошенко Петро Олексійович
35%
31
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
3
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
11
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:17

  shapo написав:
  V2 написав:freeze
Я намагаюсь аналізувати ситуацію комплексно та без відриву від контексту.

Тому, поясню вам ще раз, - мені не імпонує кандидат, який виявився паркетним офіцером та маніпулятором (добре - це я, погано - то Кабмін).

Див., наприклад, https://tverezo.info/post/75644

Слідкуйте за рукам далі. Міністром оборони Анатолій Гриценко був від лютого 2005 р. по грудень 2007 р. – повноцінні три роки. І от цікава ситуація з будівництвом квартир тоді спостерігалася. У 2005 р – зліт до 6523 квартир проти 2811 квартир у 2004 р. Але. Вже у 2006 р. цей обсяг зменшився до 4545 квартир, а у 2007 р. – до 1600 квартир. Менше ніж за часів Кучми-Януковича. У чому справа?

Анатолій Гриценко пояснює ситуацію тим, що сильно впало фінансування забезпечення житлової програми. Але чи так це? Заглянемо у «Білу книгу», на яку так любить посилатися Анатолій Степанович. У 2005 р. на виконання житлової програми реально поступило (а не було заплановано) 599,6 млн грн. У 2006 р. навіть більше – 623,6 млн грн. А у 2007 р. коштів надійшло менше, але аж ніяк не удвічі, – 496,6 млн грн.

Я один помітив, що обсяги фінансування житлової програми і чисельність квартир, реально збудованих Міноборони ім. Анатолія Гриценка, ніяк не корелюються між собою? Очевидно, проблема зменшення будівництва житла не у недофінансуванні житлової програми Міністерства оборони. Причину зменшення будівництва житла шукати треба у чомусь іншому – і питання тут як раз до міністра оборони Гриценка. Але…

Этот "эксперт" с характерной фамилией , как и все порохоботы призванные облить дерьмом потенциальных конкурентов ПАПа,почему-то забыл как дорожал кв.м жилья в Украине с 2005 по 2007г, а это было почти на 100% каждый год.


этот эксперд манипулирует цифрами, но логика тут в другом
У 2005 р – 6523 квартир проти 2811 квартир у 2004 р. Вже у 2006 р. - 4545 квартир, а у 2007 р. – 1600 квартир

многоквартирные дома начали строить в 2003, так совпало удачно (плюс хорошее финансирование), что эти дома были закончены в 2005 (о удача для Гриценко). В 2006г ввели в строй дома, строительство которых начали в 2004г
и в 2007 достроили, то что начали 2005г.
а в 2008г Гриценко не работал министром и сколько военные получили квартир в 2008г (которые начали строить при Гриценко уже не интересно)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:20

  prodigy написав:этот эксперд манипулирует цифрами, но логика тут в другом
У 2005 р – 6523 квартир проти 2811 квартир у 2004 р. Вже у 2006 р. - 4545 квартир, а у 2007 р. – 1600 квартир

многоквартирные дома начали строить в 2003, так совпало удачно (плюс хорошее финансирование), что эти дома были закончены в 2005 (о удача для Гриценко). В 2006г ввели в строй дома, строительство которых начали в 2004г
и в 2007 достроили, то что начали 2005г.
а в 2008г Гриценко не работал министром и сколько военные получили квартир в 2008г (которые начали строить при Гриценко уже не интересно)


Построить дом мало,при Гриценко было то, что не было ни до него,ни после - квартиры получали без взяток не генералы, а капитаны и майоры.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:20

  Faceless написав:
  prodigy написав:-стоить это должно не дешево (от 300 евро), покупатель платит взнос в пенсионный фонд(30%) ,
-продавший "душу дьяволу" получает в паспорте штамп продал свой голос
как при приватизации жилья полученного от СССР и лишается права голоса до конца жизни и не допускается к выборам любого уровня

Тогда должно быть дороже как минимум на порядок


назовите вашу цену обсудим с покупателями

потому как зачем платить дороже, если за гречку продавались (сегодня цена выросла до 1000грн)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:28

shapo
за 5 лет войны не было ни одной масштабной военной операции где бы участвовали корпуса (не говоря об армиях)...может это и к лучшему (потому как стирать города и села с карты учили в советских воен.академиях)
много свидетельств "успешных" тактических операций и во время первой и второй чеченской
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:29

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Какие мифические сетки? Аваков говорит, не авторитет для вас?
Погуглите видео, люди снимают втихую и выкладывают, деньги выдаются агитаторам и сеточникам без договоров, просто по факту сдачи анкет, выдаются деньги без предоставления идентификационного кода, знаете что это означает - типичный черный налик.

Погуглив - ніякого відео не знайшов. Є тільки розмови про якусь масштабну сітку на 100 тис агітаторів, чи 4.5 млн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:30

все кандидаты за первой шестеркой не наберут больше 4% каждый
4-5-6 место наберут от 5,5 до 7%
остается первая тройка(П, Ю, Зе) -тут все возможно:
даже отказ Зе в пользу Ю перед вторым туром

по шансам выйти во второй тур-однозначно выйдет П
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:35

  buratinyo написав:
  lapay написав:
  prodigy написав:хіба не бачите,
вони на сайті зараз і неустанно працюють

Тут за Гриценко, Зеленського, Порошенко, Мураєва агітують. Нікого не забув?

Сообщения про Бойко и Мураева удаляются с маниакальным упорством. :mrgreen:

Буратіна - дивлюсь тут 6 людей проголосувало за Мураєва. :shock:
П"ять я знаю - Буратіна,тато Карло,Мальвіна,П"єро і черепаха Тортілла.
А хто шостий? :roll:
П.С.Раптом що - Карабас-барабас голосує за ПОПа,бо теж є олігархом. :mrgreen: ,власником мережі пересувних цирків.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:36

Re: Політичні дискусії

  prodigy написав:назовите вашу цену обсудим с покупателями

потому как зачем платить дороже, если за гречку продавались (сегодня цена выросла до 1000грн)

Ну так даже с текущей ценой 300 евро - это буквально десяток выборов, учитывая, что это и выборы Президента, и в ВР, и местные. А продается то раз и навсегда.
Или, как вариант - чем моложе продавец, тем дороже.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:38

  Faceless написав:
  tea написав:Якби не проголосував,то не було б доступу до результатів голосування.
Зображення
Все спокійно переглядається

Дякую.Мабуть зразу не помітив.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:40

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:Или, как вариант - чем моложе продавец, тем дороже.

А якщо підросте і порозумнішає - можна буде повернути голос, за гроші, звісно?
Треба Ляшко такий законопроект запустити - хоч буде що за поребриком обговорити. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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