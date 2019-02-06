Додано: Сер 06 лют, 2019 19:28

shapo

за 5 лет войны не было ни одной масштабной военной операции где бы участвовали корпуса (не говоря об армиях)...может это и к лучшему (потому как стирать города и села с карты учили в советских воен.академиях)

много свидетельств "успешных" тактических операций и во время первой и второй чеченской

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.