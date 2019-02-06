Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Слідкуйте за рукам далі. Міністром оборони Анатолій Гриценко був від лютого 2005 р. по грудень 2007 р. – повноцінні три роки. І от цікава ситуація з будівництвом квартир тоді спостерігалася. У 2005 р – зліт до 6523 квартир проти 2811 квартир у 2004 р. Але. Вже у 2006 р. цей обсяг зменшився до 4545 квартир, а у 2007 р. – до 1600 квартир. Менше ніж за часів Кучми-Януковича. У чому справа?
Анатолій Гриценко пояснює ситуацію тим, що сильно впало фінансування забезпечення житлової програми. Але чи так це? Заглянемо у «Білу книгу», на яку так любить посилатися Анатолій Степанович. У 2005 р. на виконання житлової програми реально поступило (а не було заплановано) 599,6 млн грн. У 2006 р. навіть більше – 623,6 млн грн. А у 2007 р. коштів надійшло менше, але аж ніяк не удвічі, – 496,6 млн грн.
Я один помітив, що обсяги фінансування житлової програми і чисельність квартир, реально збудованих Міноборони ім. Анатолія Гриценка, ніяк не корелюються між собою? Очевидно, проблема зменшення будівництва житла не у недофінансуванні житлової програми Міністерства оборони. Причину зменшення будівництва житла шукати треба у чомусь іншому – і питання тут як раз до міністра оборони Гриценка. Але…
Этот "эксперт" с характерной фамилией , как и все порохоботы призванные облить дерьмом потенциальных конкурентов ПАПа,почему-то забыл как дорожал кв.м жилья в Украине с 2005 по 2007г, а это было почти на 100% каждый год.
этот эксперд манипулирует цифрами, но логика тут в другом У 2005 р – 6523 квартир проти 2811 квартир у 2004 р. Вже у 2006 р. - 4545 квартир, а у 2007 р. – 1600 квартир
многоквартирные дома начали строить в 2003, так совпало удачно (плюс хорошее финансирование), что эти дома были закончены в 2005 (о удача для Гриценко). В 2006г ввели в строй дома, строительство которых начали в 2004г и в 2007 достроили, то что начали 2005г. а в 2008г Гриценко не работал министром и сколько военные получили квартир в 2008г (которые начали строить при Гриценко уже не интересно)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:этот эксперд манипулирует цифрами, но логика тут в другом У 2005 р – 6523 квартир проти 2811 квартир у 2004 р. Вже у 2006 р. - 4545 квартир, а у 2007 р. – 1600 квартир
многоквартирные дома начали строить в 2003, так совпало удачно (плюс хорошее финансирование), что эти дома были закончены в 2005 (о удача для Гриценко). В 2006г ввели в строй дома, строительство которых начали в 2004г и в 2007 достроили, то что начали 2005г. а в 2008г Гриценко не работал министром и сколько военные получили квартир в 2008г (которые начали строить при Гриценко уже не интересно)
Построить дом мало,при Гриценко было то, что не было ни до него,ни после - квартиры получали без взяток не генералы, а капитаны и майоры.
prodigy написав:-стоить это должно не дешево (от 300 евро), покупатель платит взнос в пенсионный фонд(30%) , -продавший "душу дьяволу" получает в паспорте штамп продал свой голос как при приватизации жилья полученного от СССР и лишается права голоса до конца жизни и не допускается к выборам любого уровня
Тогда должно быть дороже как минимум на порядок
назовите вашу цену обсудим с покупателями
потому как зачем платить дороже, если за гречку продавались (сегодня цена выросла до 1000грн)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
shapo за 5 лет войны не было ни одной масштабной военной операции где бы участвовали корпуса (не говоря об армиях)...может это и к лучшему (потому как стирать города и села с карты учили в советских воен.академиях) много свидетельств "успешных" тактических операций и во время первой и второй чеченской
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
freeze написав:Какие мифические сетки? Аваков говорит, не авторитет для вас? Погуглите видео, люди снимают втихую и выкладывают, деньги выдаются агитаторам и сеточникам без договоров, просто по факту сдачи анкет, выдаются деньги без предоставления идентификационного кода, знаете что это означает - типичный черный налик.
Погуглив - ніякого відео не знайшов. Є тільки розмови про якусь масштабну сітку на 100 тис агітаторів, чи 4.5 млн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
prodigy написав:хіба не бачите, вони на сайті зараз і неустанно працюють
Тут за Гриценко, Зеленського, Порошенко, Мураєва агітують. Нікого не забув?
Сообщения про Бойко и Мураева удаляются с маниакальным упорством.
Буратіна - дивлюсь тут 6 людей проголосувало за Мураєва. П"ять я знаю - Буратіна,тато Карло,Мальвіна,П"єро і черепаха Тортілла. А хто шостий? П.С.Раптом що - Карабас-барабас голосує за ПОПа,бо теж є олігархом. ,власником мережі пересувних цирків.
prodigy написав:назовите вашу цену обсудим с покупателями
потому как зачем платить дороже, если за гречку продавались (сегодня цена выросла до 1000грн)
Ну так даже с текущей ценой 300 евро - это буквально десяток выборов, учитывая, что это и выборы Президента, и в ВР, и местные. А продается то раз и навсегда. Или, как вариант - чем моложе продавец, тем дороже.