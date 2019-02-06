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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 104105106107

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 89
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
11
Зеленський Володимир Олександрович
26%
23
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
7%
6
Порошенко Петро Олексійович
35%
31
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
3
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
11
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:44

  Faceless написав:
  prodigy написав:назовите вашу цену обсудим с покупателями

потому как зачем платить дороже, если за гречку продавались (сегодня цена выросла до 1000грн)

Ну так даже с текущей ценой 300 евро - это буквально десяток выборов, учитывая, что это и выборы Президента, и в ВР, и местные. А продается то раз и навсегда.
Или, как вариант - чем моложе продавец, тем дороже.

Хлопці - та не буде такого.
Хіба хоч в одній цивілізованій країні є щось подібне.
Ви просто не уявляєте масштаби виплат.
В нас 42 млн.українців.З них старше 18 років - більше 30 млн.,а отже мають право голосу.
А тепер подивіться хоча б на декілька останніх виборів.
Явка в 67% являється нормальною.Тобто з 30 мільйонів виборців на дільниці приходить 20 млн.,а 10 млн. такі як Чай,ігнорують вибори.
А тепер уявіть - всім, хто хоче, дають 300 євро.
Так от сміливо в чергу записуйте ці 10 млн.,які не ходять на вибори і ще 2-3 млн. виборців,які ходять на вибори,але за 300 євро порвуть бюлетень,як О_О - депозитний договір в Надрі. :mrgreen:
12 млн. потенційних отримувачів помножте на 300 євро. :shock: :shock: :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:10

  prodigy написав: граждане давно очень мотивированы в получении денег за свой голос.
надо официально разрешить продавать свой голос
-продавать один раз в жизни
-стоить это должно не дешево (от 300 евро), покупатель платит взнос в пенсионный фонд(30%) ,
-продавший "душу дьяволу" получает в паспорте штамп продал свой голос
как при приватизации жилья полученного от СССР и лишается права голоса до конца жизни и не допускается к выборам любого уровня
может быть тогда через 10-15 останутся только непродажные граждане
а пенсионеру важнее купить лекарство(или продукты), чем включить мозги и подумать кто есть кто

Это вообще будет позор на весь мир.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:17

Не туда вы смотрите.

Проблема не в покупке голосов.
В той или иной форме покупают (манипулируют) избирателем везде.

Проблема в покупающих.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:26

  detroytred написав:pesikot
Набор реплик ...., не связанных с сутью.

Я дискутирую - то есть, изучив противоположное мнение, контраргументирую его или добавляю аргументации к своему.

И добавляете, и добавляете, и добавляет :) Не изучая противоположное мнение, вам даже плевать на противоположное мнение. Вам важно 3-4 раза ответить на любое мнение.
Всё просто :)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:28

  detroytred написав:Даже спрашивать не буду. О минимальном возрасте врача в наше время. Моя цифра (25 лет) была не более чем способом указать Вам на то, что моё мнение основывалось выводах в том числе и молодых врачей из окружения (а сколько им - да хоть 21, да хоть 27 -- совершенно не важно) в контраргументации Вашему -- 79 лет.

Да перестаньте уже указывать кому-то. Снимите "корону", указатель.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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  #<1 ... 104105106107
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