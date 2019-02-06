Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 104105106107 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 89 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 11 Зеленський Володимир Олександрович 26% 23 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 7% 6 Порошенко Петро Олексійович 35% 31 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 3 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 11 Всього голосів : 89 Додано: Сер 06 лют, 2019 19:44 Faceless написав: prodigy написав: назовите вашу цену обсудим с покупателями



потому как зачем платить дороже, если за гречку продавались (сегодня цена выросла до 1000грн) назовите вашу цену обсудим с покупателямипотому как зачем платить дороже, если за гречку продавались (сегодня цена выросла до 1000грн)

Ну так даже с текущей ценой 300 евро - это буквально десяток выборов, учитывая, что это и выборы Президента, и в ВР, и местные. А продается то раз и навсегда.

Или, как вариант - чем моложе продавец, тем дороже. Ну так даже с текущей ценой 300 евро - это буквально десяток выборов, учитывая, что это и выборы Президента, и в ВР, и местные. А продается то раз и навсегда.Или, как вариант - чем моложе продавец, тем дороже.

Хлопці - та не буде такого.

Хіба хоч в одній цивілізованій країні є щось подібне.

Ви просто не уявляєте масштаби виплат.

В нас 42 млн.українців.З них старше 18 років - більше 30 млн.,а отже мають право голосу.

А тепер подивіться хоча б на декілька останніх виборів.

Явка в 67% являється нормальною.Тобто з 30 мільйонів виборців на дільниці приходить 20 млн.,а 10 млн. такі як Чай,ігнорують вибори.

А тепер уявіть - всім, хто хоче, дають 300 євро.

Так от сміливо в чергу записуйте ці 10 млн.,які не ходять на вибори і ще 2-3 млн. виборців,які ходять на вибори,але за 300 євро порвуть бюлетень,як О_О - депозитний договір в Надрі.

12 млн. потенційних отримувачів помножте на 300 євро. Хлопці - та не буде такого.Хіба хоч в одній цивілізованій країні є щось подібне.Ви просто не уявляєте масштаби виплат.В нас 42 млн.українців.З них старше 18 років - більше 30 млн.,а отже мають право голосу.А тепер подивіться хоча б на декілька останніх виборів.Явка в 67% являється нормальною.Тобто з 30 мільйонів виборців на дільниці приходить 20 млн.,а 10 млн. такі як Чай,ігнорують вибори.А тепер уявіть - всім, хто хоче, дають 300 євро.Так от сміливо в чергу записуйте ці 10 млн.,які не ходять на вибори і ще 2-3 млн. виборців,які ходять на вибори,але за 300 євро порвуть бюлетень,як О_О - депозитний договір в Надрі.12 млн. потенційних отримувачів помножте на 300 євро. tea Повідомлень: 16890 З нами з: 15.11.08 Подякував: 608 раз. Подякували: 2243 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 20:10 prodigy написав: граждане давно очень мотивированы в получении денег за свой голос.

надо официально разрешить продавать свой голос

-продавать один раз в жизни

-стоить это должно не дешево (от 300 евро), покупатель платит взнос в пенсионный фонд(30%) ,

-продавший "душу дьяволу" получает в паспорте штамп продал свой голос

как при приватизации жилья полученного от СССР и лишается права голоса до конца жизни и не допускается к выборам любого уровня

может быть тогда через 10-15 останутся только непродажные граждане

а пенсионеру важнее купить лекарство(или продукты), чем включить мозги и подумать кто есть кто граждане давно очень мотивированы в получении денег за свой голос.надо официально разрешить продавать свой голос-продавать один раз в жизни-стоить это должно не дешево (от 300 евро), покупатель платит взнос в пенсионный фонд(30%) ,-продавший "душу дьяволу" получает в паспорте штампкак при приватизации жилья полученного от СССР и лишается права голоса до конца жизни и не допускается к выборам любого уровняможет быть тогда через 10-15 останутся только непродажные гражданеа пенсионеру важнее купить лекарство(или продукты), чем включить мозги и подумать кто есть кто

Это вообще будет позор на весь мир. Это вообще будет позор на весь мир. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15285 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 20:17 Не туда вы смотрите.



Проблема не в покупке голосов.

В той или иной форме покупают (манипулируют) избирателем везде.



Проблема в покупающих. detroytred

Повідомлень: 20876 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1194 раз. Подякували: 2817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 20:26 detroytred написав: pesikot

Набор реплик ...., не связанных с сутью.



Я дискутирую - то есть, изучив противоположное мнение, контраргументирую его или добавляю аргументации к своему. pesikotНабор реплик ...., не связанных с сутью.Я дискутирую - то есть, изучив противоположное мнение, контраргументирую его или добавляю аргументации к своему.

И добавляете, и добавляете, и добавляет Не изучая противоположное мнение, вам даже плевать на противоположное мнение. Вам важно 3-4 раза ответить на любое мнение.

Всё просто И добавляете, и добавляете, и добавляетНе изучая противоположное мнение, вам даже плевать на противоположное мнение. Вам важно 3-4 раза ответить на любое мнение.Всё просто Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось pesikot

Повідомлень: 2031 З нами з: 31.08.09 Подякував: 179 раз. Подякували: 601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 104105106107 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостейМодератори: Ірина_