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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 106107108109110>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 91
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
11
Зеленський Володимир Олександрович
26%
24
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
7%
6
Порошенко Петро Олексійович
35%
32
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
3
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
11
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:53

Re: Політичні дискусії

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в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:54

  Starikan написав:
  prodigy написав: граждане давно очень мотивированы в получении денег за свой голос.
надо официально разрешить продавать свой голос
-продавать один раз в жизни
-стоить это должно не дешево (от 300 евро), покупатель платит взнос в пенсионный фонд(30%) ,
-продавший "душу дьяволу" получает в паспорте штамп продал свой голос
как при приватизации жилья полученного от СССР и лишается права голоса до конца жизни и не допускается к выборам любого уровня
может быть тогда через 10-15 останутся только непродажные граждане
а пенсионеру важнее купить лекарство(или продукты), чем включить мозги и подумать кто есть кто

Это вообще будет позор на весь мир.


отнюдь, Европа и США воспримут это как победу над коррупцией(главное правильно в СМИ преподнести)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:54

  prodigy написав:shapo
за 5 лет войны не было ни одной масштабной военной операции где бы участвовали корпуса (не говоря об армиях)...может это и к лучшему (потому как стирать города и села с карты учили в советских воен.академиях)
много свидетельств "успешных" тактических операций и во время первой и второй чеченской


Да что вам та Россия.
Украинцам до чеченцев как до неба рачки, Крым бы те точно так не сдали.
Результат где у поднявших с колен украинскую армию "полководцев"?
Нету.
Ведь "Армия, мова, вера" это у нынешнего гаранта якобы одно из немногих достижений.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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  greenozon написав:
  tea написав:В нас 42 млн.українців.


звідкіля цифра?
перепису населення вже не було НАДцять років
10 міо за кордоном як мінімум

Ви прочитайте - що пропонують форумчани.У вільний час топтати в ЦВК,щоб вони дали 300 євро і поставили штамп в паспорті.
10 млн. українців інколи приїжджають і додому.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:01

  lapay написав:
  Faceless написав:Или, как вариант - чем моложе продавец, тем дороже.

А якщо підросте і порозумнішає - можна буде повернути голос, за гроші, звісно?
Треба Ляшко такий законопроект запустити - хоч буде що за поребриком обговорити. :)


вернуть нельзя-продал душу и ходи до конца жизни с позором(и если "потерял" паспорт как делают многоженцы, то проверить по базе и в новом паспорте поставить штамп)

зачем нам смотреть на поребрик или за бугор(ЕС и др.мир)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:01

Re: Політичні дискусії

shapo написав:Ведь "Армия, мова, вера" это у нынешнего гаранта якобы одно из немногих достижений.


Лозунг не оправдал надежд штаба, сейчас новые вводные
- вступление в НАТО и в ЕС
- через несколько лет мы будем энергонезависимыми и будет много инвестиций
- возле меня сняли бигборд про томос и веру и повесили шедевральное - Реальные дела, а не брехливые обещания
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:01

"Народ Украины ни в коем случае не должен голосовать за нынешнюю власть"
В. Ф. Янукович, Москва, 06.02.2019
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:01

  detroytred написав:Ни знаний, ни умений в политической кухе , ни доступа к объективной информации у пересичного пенса, дворника, работяги, лоточника, вояки и т.д. -- нет.

Есть куча информации у пересичного. Думать головой не хотят.

И вы тому пример наглядный. Вы постоянно говорите, мол от пересичного ничего не зависит, всё должны дать властьимущие. Причём, именно дать должны.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:06

  shapo написав:Да что вам та Россия.
Украинцам до чеченцев как до неба рачки, Крым бы те точно так не сдали.
Результат где у поднявших с колен украинскую армию "полководцев"?
Нету.
Ведь "Армия, мова, вера" это у нынешнего гаранта якобы одно из немногих достижений.

Результат есть, Новороссия из 7 областей сжалась до нескольких районов Донецкой и Луганской области.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:11

  Василь-Рівне написав:Кроме того, количество умышленных убийств и покушений уменьшилось с 1800 до 1500.

Луценко отметил, что число учтенных преступлений уменьшилось с 592 тыс. (2016 г.) до 487 тыс. (2018 г.)


https://www.segodnya.ua/ukraine/stalo-i ... 55828.html
В начала 2018 года в Украине было совершено 4 тысячи 465 умышленных убийств. Среди этих случаев было зафиксировано 817 очевидных умышленных убийств. Кроме того, в то же время, о подозрении было сообщено за этот период в совершении этих особо тяжких преступлений 680 лицам, в суд направлено 356 обвинительных актов.

Как сообщает УНН, со ссылкой на информацию Генеральной прокуратуры Украины, в аналогичный период прошлого года произошло на 21% меньше умышленных убийств.


Вы где цифры берете?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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