Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
prodigy написав: граждане давно очень мотивированы в получении денег за свой голос. надо официально разрешить продавать свой голос -продавать один раз в жизни -стоить это должно не дешево (от 300 евро), покупатель платит взнос в пенсионный фонд(30%) , -продавший "душу дьяволу" получает в паспорте штамп продал свой голос как при приватизации жилья полученного от СССР и лишается права голоса до конца жизни и не допускается к выборам любого уровня может быть тогда через 10-15 останутся только непродажные граждане а пенсионеру важнее купить лекарство(или продукты), чем включить мозги и подумать кто есть кто
Это вообще будет позор на весь мир.
отнюдь, Европа и США воспримут это как победу над коррупцией(главное правильно в СМИ преподнести)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:shapo за 5 лет войны не было ни одной масштабной военной операции где бы участвовали корпуса (не говоря об армиях)...может это и к лучшему (потому как стирать города и села с карты учили в советских воен.академиях) много свидетельств "успешных" тактических операций и во время первой и второй чеченской
Да что вам та Россия. Украинцам до чеченцев как до неба рачки, Крым бы те точно так не сдали. Результат где у поднявших с колен украинскую армию "полководцев"? Нету. Ведь "Армия, мова, вера" это у нынешнего гаранта якобы одно из немногих достижений.
shapo написав:Ведь "Армия, мова, вера" это у нынешнего гаранта якобы одно из немногих достижений.
Лозунг не оправдал надежд штаба, сейчас новые вводные - вступление в НАТО и в ЕС - через несколько лет мы будем энергонезависимыми и будет много инвестиций - возле меня сняли бигборд про томос и веру и повесили шедевральное - Реальные дела, а не брехливые обещания
shapo написав:Да что вам та Россия. Украинцам до чеченцев как до неба рачки, Крым бы те точно так не сдали. Результат где у поднявших с колен украинскую армию "полководцев"? Нету. Ведь "Армия, мова, вера" это у нынешнего гаранта якобы одно из немногих достижений.
Результат есть, Новороссия из 7 областей сжалась до нескольких районов Донецкой и Луганской области.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Василь-Рівне написав:Кроме того, количество умышленных убийств и покушений уменьшилось с 1800 до 1500.
Луценко отметил, что число учтенных преступлений уменьшилось с 592 тыс. (2016 г.) до 487 тыс. (2018 г.)
https://www.segodnya.ua/ukraine/stalo-i ... 55828.html В начала 2018 года в Украине было совершено 4 тысячи 465 умышленных убийств. Среди этих случаев было зафиксировано 817 очевидных умышленных убийств. Кроме того, в то же время, о подозрении было сообщено за этот период в совершении этих особо тяжких преступлений 680 лицам, в суд направлено 356 обвинительных актов.
Как сообщает УНН, со ссылкой на информацию Генеральной прокуратуры Украины, в аналогичный период прошлого года произошло на 21% меньше умышленных убийств.