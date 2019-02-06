Додано: Сер 06 лют, 2019 21:19

budivelnik

Ще скажу на думку зi сторони.

Проблема с мусором. Не то, что было раздуто в СМИ и в инете.

А комментарии Садового, мол, в городе решить не могу, надо в области мусорные полигоны оборудовать, а это уже не мой уровень.

Да ты мер или нет ? у тебя в городе проблема, вот и решай её.

Почему-то в других городах такой проблемы не было. И у всех городов мусорные полигоны за чертой города, в пределах районов, областей.

Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось