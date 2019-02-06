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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 107108109110>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 91
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
11
Зеленський Володимир Олександрович
26%
24
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
7%
6
Порошенко Петро Олексійович
35%
32
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
3
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
11
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:11

  tea написав:
  budivelnik написав:Так що кидайте сильні галюцогени і переходьте до слабших.

Друже - а підкажіть таку ситуацію.
Чому у Садового тут у опитуванні ноль?
Ваші думки?
1 Нарцис відірваний від життя
2 Львівяни бачать що
а - зроблено багато
б - не зроблено ще більше
в - навіть те що робиться- підганяється під власний прибуток
3 Вся інша Україна судить по діям політсили , на яку було дуже багато сподівань і яка перетворилась в примітивну шарашку по продаванню своїх голосів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:12

vitaliian
Значит мои 98% знакомых попали в те самые 12%.
И как же тот тезис, что по безвизу уехали миллионы украинцев ? :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:12

  shapo написав:Да что вам та Россия.
Украинцам до чеченцев как до неба рачки, Крым бы те точно так не сдали.
Результат где у поднявших с колен украинскую армию "полководцев"?
Нету.
Ведь "Армия, мова, вера" это у нынешнего гаранта якобы одно из немногих достижений.



  pesikot написав:Результат есть, Новороссия из 7 областей сжалась до нескольких районов Донецкой и Луганской области.


И кому вы это приписали в качестве заслуги?
Неужели Коломойскому который не пустил сепаров в Днепр и первый начал организовывать добробаты.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:17

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що рішення суду щодо відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків глави МОЗ, є боротьбою старої політичної культури проти змін.

Співак відзначив, що стара політична система найбільше боїться людей, які не звичайним словом впроваджують демократичні ініціативи, а підривають системи з середини.


Юлія Тимошенко заявила, что Ulana Suprun прислали извне для экспериментов над украинцами
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 06 лют, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:19

pesikot
Пример - это Вы.
Не в силах осмыслить ключевые слова и суть.
Которая в том, что из огромнейшей массы информации для отделения объективной нужны знания и умения.

О том, что *кучи*)) информации нет, я не утверждал.

Наш народ не хуже и не лучше других...
Власть имущие не должны ему дать, а должны создать условия, такие, чтобы была максимальная эффективность от работы людей.
Вы перевираете моё мнение.

Власть должна создать благоприятные для развития общества условия. А пересичный тогда сам и заработает, и выберет,и обеспечит.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:19

budivelnik
Ще скажу на думку зi сторони.
Проблема с мусором. Не то, что было раздуто в СМИ и в инете.
А комментарии Садового, мол, в городе решить не могу, надо в области мусорные полигоны оборудовать, а это уже не мой уровень.
Да ты мер или нет ? у тебя в городе проблема, вот и решай её.
Почему-то в других городах такой проблемы не было. И у всех городов мусорные полигоны за чертой города, в пределах районов, областей.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:21

  shapo написав:
https://www.segodnya.ua/ukraine/stalo-i ... 55828.html
В начала 2018 года в Украине было совершено 4 тысячи 465 умышленных убийств. Среди этих случаев было зафиксировано 817 очевидных умышленных убийств. Кроме того, в то же время, о подозрении было сообщено за этот период в совершении этих особо тяжких преступлений 680 лицам, в суд направлено 356 обвинительных актов.

Как сообщает УНН, со ссылкой на информацию Генеральной прокуратуры Украины, в аналогичный период прошлого года произошло на 21% меньше умышленных убийств.


Вы где цифры берете?

По посиланню брехня журналістів - цифра на всі вбивства, а не на умисні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:25

  detroytred написав:Власть должна создать благоприятные для развития общества условия. А пересичный тогда сам и заработает, и выберет,и обеспечит.

Вам напомнить пример с пешеходным переходом по кнопке. Когда, чтобы загорелся зеленый свет на переход, надо нажать кнопку.
Тот пешеходный переход уже обновили, поставили новые светофоры. Даже кнопку нажимать не надо, но тогда интервал переключений по 3-4 минуты.
Но всё равно, стоят и ждут по 3-4 минуты, пока не переключится. Или идут на красный свет.
Но кнопку большинство не нажимает или ждёт, пока кто-то нажмёт кнопку.
Условия созданы. Результат ? да такой же.
Если лично вы не хотите развиваться, то вам никакие условия не помогут.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:34

pesikot
Я вижу иное.
Что значительная часть нажимает на кнопку. То есть пользуется созданными условиями. То есть выхлоп значительно повышается.

Задача (функция) власти - создать условия. Народ наш не хуже других. От того, что в новых условиях повысится результат у желающих ими воспользоваться, будет значимый прирост во всём обществе.

Сейчас чаще иная картина: подошёл нажал. Если переключение было недавно, то запрограммирована пауза. Ждешь после нажатия окончания паузы, подходит новый - нажимает и естественно подходит время переключения, он же смотрит на всех, как будто все ждали, а он подошёл и переключил. Иногда и пробурчит о несмышленных))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 лют, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:41

  tea написав:Садовий зробив зі Львова туристичне місто №1 в Україні.

лучше бы он с львовским мусором разобрался... :)
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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