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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 107108109110 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 91 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 11 Зеленський Володимир Олександрович 26% 24 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 7% 6 Порошенко Петро Олексійович 35% 32 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 3 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 11 Всього голосів : 91 Додано: Сер 06 лют, 2019 21:49 tea написав: Faceless написав: prodigy написав: назовите вашу цену обсудим с покупателями



потому как зачем платить дороже, если за гречку продавались (сегодня цена выросла до 1000грн) назовите вашу цену обсудим с покупателямипотому как зачем платить дороже, если за гречку продавались (сегодня цена выросла до 1000грн)

Ну так даже с текущей ценой 300 евро - это буквально десяток выборов, учитывая, что это и выборы Президента, и в ВР, и местные. А продается то раз и навсегда.

Или, как вариант - чем моложе продавец, тем дороже. Ну так даже с текущей ценой 300 евро - это буквально десяток выборов, учитывая, что это и выборы Президента, и в ВР, и местные. А продается то раз и навсегда.Или, как вариант - чем моложе продавец, тем дороже.

Хлопці - та не буде такого.

Хіба хоч в одній цивілізованій країні є щось подібне.

Ви просто не уявляєте масштаби виплат.

В нас 42 млн.українців.З них старше 18 років - більше 30 млн.,а отже мають право голосу.

А тепер подивіться хоча б на декілька останніх виборів.

Явка в 67% являється нормальною.Тобто з 30 мільйонів виборців на дільниці приходить 20 млн.,а 10 млн. такі як Чай,ігнорують вибори.

А тепер уявіть - всім, хто хоче, дають 300 євро.

Так от сміливо в чергу записуйте ці 10 млн.,які не ходять на вибори і ще 2-3 млн. виборців,які ходять на вибори,але за 300 євро порвуть бюлетень,як О_О - депозитний договір в Надрі.

12 млн. потенційних отримувачів помножте на 300 євро. Хлопці - та не буде такого.Хіба хоч в одній цивілізованій країні є щось подібне.Ви просто не уявляєте масштаби виплат.В нас 42 млн.українців.З них старше 18 років - більше 30 млн.,а отже мають право голосу.А тепер подивіться хоча б на декілька останніх виборів.Явка в 67% являється нормальною.Тобто з 30 мільйонів виборців на дільниці приходить 20 млн.,а 10 млн. такі як Чай,ігнорують вибори.А тепер уявіть - всім, хто хоче, дають 300 євро.Так от сміливо в чергу записуйте ці 10 млн.,які не ходять на вибори і ще 2-3 млн. виборців,які ходять на вибори,але за 300 євро порвуть бюлетень,як О_О - депозитний договір в Надрі.12 млн. потенційних отримувачів помножте на 300 євро.



потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений) потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений) Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 4941 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2086 раз. Подякували: 1396 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 21:52 Starikan написав: "Народ Украины ни в коем случае не должен голосовать за нынешнюю власть"

В. Ф. Янукович, Москва, 06.02.2019

Кращої реклами Порошенку годі й придумати.

Думаю,після цих слів у букмекерів коефіцієнт на перемогу ПОПа став ще меншим. Кращої реклами Порошенку годі й придумати.Думаю,після цих слів у букмекерів коефіцієнт на перемогу ПОПа став ще меншим. tea Повідомлень: 16896 З нами з: 15.11.08 Подякував: 608 раз. Подякували: 2243 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 21:55 Тракторист написав: tea написав: Садовий зробив зі Львова туристичне місто №1 в Україні. Садовий зробив зі Львова туристичне місто №1 в Україні.

лучше бы он с львовским мусором разобрался... лучше бы он с львовским мусором разобрался...

Проблему зі сміттям йому підсунули. Проблему зі сміттям йому підсунули. tea Повідомлень: 16896 З нами з: 15.11.08 Подякував: 608 раз. Подякували: 2243 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 21:56 tea написав: Starikan написав: "Народ Украины ни в коем случае не должен голосовать за нынешнюю власть"

В. Ф. Янукович, Москва, 06.02.2019

Кращої реклами Порошенку годі й придумати.

Думаю,після цих слів у букмекерів коефіцієнт на перемогу ПОПа став ще меншим. Кращої реклами Порошенку годі й придумати.Думаю,після цих слів у букмекерів коефіцієнт на перемогу ПОПа став ще меншим.



А что Янукович должен был сказать на власть, которая его турнула )))

Второй вариант - голосовать за Порошенко А что Янукович должен был сказать на власть, которая его турнула )))Второй вариант - голосовать за Порошенко freeze 4 Повідомлень: 9493 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2779 раз. Подякували: 3863 раз. Профіль 16 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 21:58 prodigy написав:

потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений) потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений)

Ні - 12 млн.

Прочитайте - що пропонують форумчани.

Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.

Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією. Ні - 12 млн.Прочитайте - що пропонують форумчани.Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією. tea Повідомлень: 16896 З нами з: 15.11.08 Подякував: 608 раз. Подякували: 2243 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 21:59 freeze написав: А что Янукович должен был сказать на власть, которая его турнула )))

А что Янукович должен был сказать на власть, которая его турнула )))

Те,що сказав пізніше:"Мене кинули,як корінного жителя Лохвиці". Те,що сказав пізніше:"Мене кинули,як корінного жителя Лохвиці". tea Повідомлень: 16896 З нами з: 15.11.08 Подякував: 608 раз. Подякували: 2243 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 107108109110 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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