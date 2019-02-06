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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 107108109110

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 91
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
11
Зеленський Володимир Олександрович
26%
24
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
7%
6
Порошенко Петро Олексійович
35%
32
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
3
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
11
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:49

  tea написав:
  Faceless написав:
  prodigy написав:назовите вашу цену обсудим с покупателями

потому как зачем платить дороже, если за гречку продавались (сегодня цена выросла до 1000грн)

Ну так даже с текущей ценой 300 евро - это буквально десяток выборов, учитывая, что это и выборы Президента, и в ВР, и местные. А продается то раз и навсегда.
Или, как вариант - чем моложе продавец, тем дороже.

Хлопці - та не буде такого.
Хіба хоч в одній цивілізованій країні є щось подібне.
Ви просто не уявляєте масштаби виплат.
В нас 42 млн.українців.З них старше 18 років - більше 30 млн.,а отже мають право голосу.
А тепер подивіться хоча б на декілька останніх виборів.
Явка в 67% являється нормальною.Тобто з 30 мільйонів виборців на дільниці приходить 20 млн.,а 10 млн. такі як Чай,ігнорують вибори.
А тепер уявіть - всім, хто хоче, дають 300 євро.
Так от сміливо в чергу записуйте ці 10 млн.,які не ходять на вибори і ще 2-3 млн. виборців,які ходять на вибори,але за 300 євро порвуть бюлетень,як О_О - депозитний договір в Надрі. :mrgreen:
12 млн. потенційних отримувачів помножте на 300 євро. :shock: :shock: :shock:


потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:52

  Starikan написав:
"Народ Украины ни в коем случае не должен голосовать за нынешнюю власть"
В. Ф. Янукович, Москва, 06.02.2019

Кращої реклами Порошенку годі й придумати.
Думаю,після цих слів у букмекерів коефіцієнт на перемогу ПОПа став ще меншим. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:55

  Тракторист написав:
  tea написав:Садовий зробив зі Львова туристичне місто №1 в Україні.

лучше бы он с львовским мусором разобрался... :)

Проблему зі сміттям йому підсунули.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:56

  tea написав:
  Starikan написав:
"Народ Украины ни в коем случае не должен голосовать за нынешнюю власть"
В. Ф. Янукович, Москва, 06.02.2019

Кращої реклами Порошенку годі й придумати.
Думаю,після цих слів у букмекерів коефіцієнт на перемогу ПОПа став ще меншим. :mrgreen:


А что Янукович должен был сказать на власть, которая его турнула )))
Второй вариант - голосовать за Порошенко
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:58

  prodigy написав:
потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений)

Ні - 12 млн.
Прочитайте - що пропонують форумчани.
Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.
Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:59

  freeze написав:А что Янукович должен был сказать на власть, которая его турнула )))

Те,що сказав пізніше:"Мене кинули,як корінного жителя Лохвиці". :mrgreen: :mrgreen:
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