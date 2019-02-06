RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 107108109110

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 93
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
11
Зеленський Володимир Олександрович
26%
24
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
6%
6
Порошенко Петро Олексійович
35%
33
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
3
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
12
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:58

  prodigy написав:
потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений)

Ні - 12 млн.
Прочитайте - що пропонують форумчани.
Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.
Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією.
tea
 
Повідомлень: 16899
З нами з: 15.11.08
Подякував: 608 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:59

  freeze написав:А что Янукович должен был сказать на власть, которая его турнула )))

Те,що сказав пізніше:"Мене кинули,як корінного жителя Лохвиці". :mrgreen: :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 16899
З нами з: 15.11.08
Подякував: 608 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:31

  tea написав:
  prodigy написав:
потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений)

Ні - 12 млн.
Прочитайте - що пропонують форумчани.
Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.
Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією.


Чай, это моё ноухау-принять поправку к закону о выборах и официально продавать свой голос и платить с покупки налог(в пенсионный фонд 30%)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 4943
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:33

  prodigy написав:
  tea написав:
  prodigy написав:
потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений)

Ні - 12 млн.
Прочитайте - що пропонують форумчани.
Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.
Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією.


Чай, это моё ноухау-принять поправку к закону о выборах и официально продавать свой голос и платить с покупки налог(в пенсионный фонд 30%)

Аби Ви ще підказали - де знайти 12 млн.бажаючих по 300 євро кожному. :mrgreen: :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 16899
З нами з: 15.11.08
Подякував: 608 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:45

  tea написав:Чай, это моё ноухау-принять поправку к закону о выборах и официально продавать свой голос и платить с покупки налог(в пенсионный фонд 30%)

Аби Ви ще підказали - де знайти 12 млн.бажаючих по 300 євро кожному. :mrgreen: :mrgreen:[/quote]

искать долго не придется-все пенсионеры поголовно, как самый незащищенный слой населения(ну за исключением пенсов-судей, прокуроров и др. у к-х пенсии по 15к гривен) в стране 11,9млн пенсионеров *300евро=3.570 млрд евро иди 4млдр долларов -это почти сколько заработал Ахметов на схеме Роттердам+ и др. в период 2014-2019.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 4943
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 107108109110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67389)
06.02.2019 23:41
Рынок ОВГЗ (420)
06.02.2019 23:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.