Ні - 12 млн.
Прочитайте - що пропонують форумчани.
Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.
Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:58
Ні - 12 млн.
Прочитайте - що пропонують форумчани.
Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.
Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією.
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:59
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:31
Чай, это моё ноухау-принять поправку к закону о выборах и официально продавать свой голос и платить с покупки налог(в пенсионный фонд 30%)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:33
Аби Ви ще підказали - де знайти 12 млн.бажаючих по 300 євро кожному.
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:45
Аби Ви ще підказали - де знайти 12 млн.бажаючих по 300 євро кожному. [/quote]
искать долго не придется-все пенсионеры поголовно, как самый незащищенный слой населения(ну за исключением пенсов-судей, прокуроров и др. у к-х пенсии по 15к гривен) в стране 11,9млн пенсионеров *300евро=3.570 млрд евро иди 4млдр долларов -это почти сколько заработал Ахметов на схеме Роттердам+ и др. в период 2014-2019.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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