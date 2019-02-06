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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 107108109110 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 93 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 11 Зеленський Володимир Олександрович 26% 24 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 6% 6 Порошенко Петро Олексійович 35% 33 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 3 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 13% 12 Всього голосів : 93 Додано: Сер 06 лют, 2019 21:58 prodigy написав:

потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений) потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений)

Ні - 12 млн.

Прочитайте - що пропонують форумчани.

Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.

Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією. Ні - 12 млн.Прочитайте - що пропонують форумчани.Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією. tea Повідомлень: 16899 З нами з: 15.11.08 Подякував: 608 раз. Подякували: 2244 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 21:59 freeze написав: А что Янукович должен был сказать на власть, которая его турнула )))

А что Янукович должен был сказать на власть, которая его турнула )))

Те,що сказав пізніше:"Мене кинули,як корінного жителя Лохвиці". Те,що сказав пізніше:"Мене кинули,як корінного жителя Лохвиці". tea Повідомлень: 16899 З нами з: 15.11.08 Подякував: 608 раз. Подякували: 2244 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 22:31 tea написав: prodigy написав:

потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений) потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений)

Ні - 12 млн.

Прочитайте - що пропонують форумчани.

Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.

Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією. Ні - 12 млн.Прочитайте - що пропонують форумчани.Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією.



Чай, это моё ноухау-принять поправку к закону о выборах и официально продавать свой голос и платить с покупки налог(в пенсионный фонд 30%) Чай, это моё ноухау-принять поправку к закону о выборах и официально продавать свой голос и платить с покупки налог(в пенсионный фонд 30%) Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 4943 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2088 раз. Подякували: 1396 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 22:33 prodigy написав: tea написав: prodigy написав:

потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений) потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений)

Ні - 12 млн.

Прочитайте - що пропонують форумчани.

Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.

Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією. Ні - 12 млн.Прочитайте - що пропонують форумчани.Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією.



Чай, это моё ноухау-принять поправку к закону о выборах и официально продавать свой голос и платить с покупки налог(в пенсионный фонд 30%) Чай, это моё ноухау-принять поправку к закону о выборах и официально продавать свой голос и платить с покупки налог(в пенсионный фонд 30%)

Аби Ви ще підказали - де знайти 12 млн.бажаючих по 300 євро кожному. Аби Ви ще підказали - де знайти 12 млн.бажаючих по 300 євро кожному. tea Повідомлень: 16899 З нами з: 15.11.08 Подякував: 608 раз. Подякували: 2244 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 22:45 tea написав: Чай, это моё ноухау-принять поправку к закону о выборах и официально продавать свой голос и платить с покупки налог(в пенсионный фонд 30%) Чай, это моё ноухау-принять поправку к закону о выборах и официально продавать свой голос и платить с покупки налог(в пенсионный фонд 30%)

Аби Ви ще підказали - де знайти 12 млн.бажаючих по 300 євро кожному. [/quote]



искать долго не придется-все пенсионеры поголовно, как самый незащищенный слой населения(ну за исключением пенсов-судей, прокуроров и др. у к-х пенсии по 15к гривен) в стране 11,9млн пенсионеров *300евро=3.570 млрд евро иди 4млдр долларов -это почти сколько заработал Ахметов на схеме Роттердам+ и др. в период 2014-2019. Аби Ви ще підказали - де знайти 12 млн.бажаючих по 300 євро кожному.[/quote]искать долго не придется-все пенсионеры поголовно, как самый незащищенный слой населения(ну за исключением пенсов-судей, прокуроров и др. у к-х пенсии по 15к гривен) в стране 11,9млн пенсионеров *300евро=3.570 млрд евро иди 4млдр долларов -это почти сколько заработал Ахметов на схеме Роттердам+ и др. в период 2014-2019. Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 4943 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2088 раз. Подякували: 1396 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 107108109110 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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