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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 107108109110

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 93
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
11
Зеленський Володимир Олександрович
26%
24
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
6%
6
Порошенко Петро Олексійович
35%
33
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
3
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
12
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:58

  prodigy написав:
потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений)

Ні - 12 млн.
Прочитайте - що пропонують форумчани.
Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.
Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:59

  freeze написав:А что Янукович должен был сказать на власть, которая его турнула )))

Те,що сказав пізніше:"Мене кинули,як корінного жителя Лохвиці". :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:31

  tea написав:
  prodigy написав:
потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений)

Ні - 12 млн.
Прочитайте - що пропонують форумчани.
Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.
Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією.


Чай, это моё ноухау-принять поправку к закону о выборах и официально продавать свой голос и платить с покупки налог(в пенсионный фонд 30%)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:33

  prodigy написав:
  tea написав:
  prodigy написав:
потенцийних 2 млн. (не все из Польши успеют вернуться за 300 евро)-зато гарантированные честные выборы(без каруселей и подделкой бюллетений)

Ні - 12 млн.
Прочитайте - що пропонують форумчани.
Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.
Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією.


Чай, это моё ноухау-принять поправку к закону о выборах и официально продавать свой голос и платить с покупки налог(в пенсионный фонд 30%)

Аби Ви ще підказали - де знайти 12 млн.бажаючих по 300 євро кожному. :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:45

  tea написав:Чай, это моё ноухау-принять поправку к закону о выборах и официально продавать свой голос и платить с покупки налог(в пенсионный фонд 30%)

Аби Ви ще підказали - де знайти 12 млн.бажаючих по 300 євро кожному. :mrgreen: :mrgreen:[/quote]

искать долго не придется-все пенсионеры поголовно, как самый незащищенный слой населения(ну за исключением пенсов-судей, прокуроров и др. у к-х пенсии по 15к гривен) в стране 11,9млн пенсионеров *300евро=3.570 млрд евро иди 4млдр долларов -это почти сколько заработал Ахметов на схеме Роттердам+ и др. в период 2014-2019.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:47

  prodigy написав:это почти сколько заработал Ахметов на схеме Роттердам+ и др. в период 2014-2019.

Хочете кинути Ахмєтова як лоха? :roll:

https://www.youtube.com/watch?v=ELwnY_IlwRQ
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:41

  tea написав:
  Тракторист написав:
  tea написав:Садовий зробив зі Львова туристичне місто №1 в Україні.

лучше бы он с львовским мусором разобрался... :)

Проблему зі сміттям йому підсунули.

К сожалению, немногие это понимают. Уровень политической грамотности в стране крайне низок. Но зато сразу видно кто распространяет заготовленные властью тезисы, достаточно было глянуть на Ляшка в "Право на владу", Садовому - про мусор приплетал, Гриценку - старую шарманку про оборонку пытался напарить, при том что это совсем не касалось обсуждения. Просто ему дали задачу топить рейтинг реальной оппозиции. Еще улыбнула ржака (уже не помню где прочитал), что Гриценко представитель Медведчука))) Но вот как раз по тому, сколько чернухи пытаются вылить на оппонента и видно, кого власть боится больше всего :)
Понравилась фишка Гриценка с представлением кандидатов на ключевые посты, реально умный ход в конкуренции с Садовым. Быстрее бы они уже проводили дебаты между собой и пора Садовому поддерживать Гриценка и наконец-то ворваться в реальную борьбу. А то если они это сделают сильно поздно, могут уже не успеть донести общую позицию для всех и профукают момент. Ну а потом и Гнап и другие должны сняться, и Вакарчук тоже поддержит - вот тогда будет интересная заруба за второй тур. Тогда вполне могут выйти Зеленский и Гриценко, но и Порошенко попытается натасовать себе выход, вопрос лишь за счет кого, ведь и тому и тому он проиграет во втором туре)
В общем, интрига сейчас полностью зависит от Садового, и лучше бы ему поторопиться, пока момент не упущен :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 06:49

  shapo написав:
https://www.segodnya.ua/ukraine/stalo-i ... 55828.html
В начала 2018 года в Украине было совершено 4 тысячи 465 умышленных убийств. Среди этих случаев было зафиксировано 817 очевидных умышленных убийств. Кроме того, в то же время, о подозрении было сообщено за этот период в совершении этих особо тяжких преступлений 680 лицам, в суд направлено 356 обвинительных актов.

Как сообщает УНН, со ссылкой на информацию Генеральной прокуратуры Украины, в аналогичный период прошлого года произошло на 21% меньше умышленных убийств.

Вы где цифры берете?


  lapay написав:По посиланню брехня журналістів - цифра на всі вбивства, а не на умисні.


Да, все врут кроме власти - https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/174 ... kh-ubivstv
Як повідомляв УНН, в Україні протягом січня-червня 2018 року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 06:54

  prodigy написав:shapo
за 5 лет войны не было ни одной масштабной военной операции где бы участвовали корпуса (не говоря об армиях)...может это и к лучшему (потому как стирать города и села с карты учили в советских воен.академиях)
много свидетельств "успешных" тактических операций и во время первой и второй чеченской


1) Генералов полно,Генштаб есть, министр обороны, главковерх на месте.
А эти корпуса и армии имеются в наличии, а не на бумаге?
2) И какие успешные тактические операции были проведены на украино-российском фронте с 2014 по 2019г?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 07:15

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Да, все врут

Десь це я вже чув, у ватанов лише один аргумент на позитив з України:

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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