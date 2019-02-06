Додано: Чет 07 лют, 2019 00:41

tea написав: Тракторист написав: tea написав: Садовий зробив зі Львова туристичне місто №1 в Україні. Садовий зробив зі Львова туристичне місто №1 в Україні.

лучше бы он с львовским мусором разобрался... лучше бы он с львовским мусором разобрался...

Проблему зі сміттям йому підсунули. Проблему зі сміттям йому підсунули.

К сожалению, немногие это понимают. Уровень политической грамотности в стране крайне низок. Но зато сразу видно кто распространяет заготовленные властью тезисы, достаточно было глянуть на Ляшка в "Право на владу", Садовому - про мусор приплетал, Гриценку - старую шарманку про оборонку пытался напарить, при том что это совсем не касалось обсуждения. Просто ему дали задачу топить рейтинг реальной оппозиции. Еще улыбнула ржака (уже не помню где прочитал), что Гриценко представитель Медведчука))) Но вот как раз по тому, сколько чернухи пытаются вылить на оппонента и видно, кого власть боится больше всегоПонравилась фишка Гриценка с представлением кандидатов на ключевые посты, реально умный ход в конкуренции с Садовым. Быстрее бы они уже проводили дебаты между собой и пора Садовому поддерживать Гриценка и наконец-то ворваться в реальную борьбу. А то если они это сделают сильно поздно, могут уже не успеть донести общую позицию для всех и профукают момент. Ну а потом и Гнап и другие должны сняться, и Вакарчук тоже поддержит - вот тогда будет интересная заруба за второй тур. Тогда вполне могут выйти Зеленский и Гриценко, но и Порошенко попытается натасовать себе выход, вопрос лишь за счет кого, ведь и тому и тому он проиграет во втором туре)В общем, интрига сейчас полностью зависит от Садового, и лучше бы ему поторопиться, пока момент не упущен