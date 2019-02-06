Ні - 12 млн.
Прочитайте - що пропонують форумчани.
Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.
Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:58
Ні - 12 млн.
Прочитайте - що пропонують форумчани.
Піти у ЦВК,поставити штамп у паспорті і отримати 300 євро.
Всі ті,хто в Польщі,іноди приїздять додому.Тому у цей час і могли б скористатись цією пропозицією.
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:59
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:31
Чай, это моё ноухау-принять поправку к закону о выборах и официально продавать свой голос и платить с покупки налог(в пенсионный фонд 30%)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:33
Аби Ви ще підказали - де знайти 12 млн.бажаючих по 300 євро кожному.
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:45
Аби Ви ще підказали - де знайти 12 млн.бажаючих по 300 євро кожному. [/quote]
искать долго не придется-все пенсионеры поголовно, как самый незащищенный слой населения(ну за исключением пенсов-судей, прокуроров и др. у к-х пенсии по 15к гривен) в стране 11,9млн пенсионеров *300евро=3.570 млрд евро иди 4млдр долларов -это почти сколько заработал Ахметов на схеме Роттердам+ и др. в период 2014-2019.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 06 лют, 2019 23:47
Хочете кинути Ахмєтова як лоха?
Додано: Чет 07 лют, 2019 00:41
К сожалению, немногие это понимают. Уровень политической грамотности в стране крайне низок. Но зато сразу видно кто распространяет заготовленные властью тезисы, достаточно было глянуть на Ляшка в "Право на владу", Садовому - про мусор приплетал, Гриценку - старую шарманку про оборонку пытался напарить, при том что это совсем не касалось обсуждения. Просто ему дали задачу топить рейтинг реальной оппозиции. Еще улыбнула ржака (уже не помню где прочитал), что Гриценко представитель Медведчука))) Но вот как раз по тому, сколько чернухи пытаются вылить на оппонента и видно, кого власть боится больше всего
Понравилась фишка Гриценка с представлением кандидатов на ключевые посты, реально умный ход в конкуренции с Садовым. Быстрее бы они уже проводили дебаты между собой и пора Садовому поддерживать Гриценка и наконец-то ворваться в реальную борьбу. А то если они это сделают сильно поздно, могут уже не успеть донести общую позицию для всех и профукают момент. Ну а потом и Гнап и другие должны сняться, и Вакарчук тоже поддержит - вот тогда будет интересная заруба за второй тур. Тогда вполне могут выйти Зеленский и Гриценко, но и Порошенко попытается натасовать себе выход, вопрос лишь за счет кого, ведь и тому и тому он проиграет во втором туре)
В общем, интрига сейчас полностью зависит от Садового, и лучше бы ему поторопиться, пока момент не упущен
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 07 лют, 2019 06:49
Да, все врут кроме власти -
Як повідомляв УНН, в Україні протягом січня-червня 2018 року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 07 лют, 2019 06:54
1) Генералов полно,Генштаб есть, министр обороны, главковерх на месте.
А эти корпуса и армии имеются в наличии, а не на бумаге?
2) И какие успешные тактические операции были проведены на украино-российском фронте с 2014 по 2019г?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 07 лют, 2019 07:15
Re: Політичні дискусії
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
|