Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Да, все врут кроме власти - https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/174 ... kh-ubivstv Як повідомляв УНН, в Україні протягом січня-червня 2018 року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
В Україні протягом січня-червня 2018 року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України, пише УНН. За інформацією прокуратури, у січні-червні цього року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, з яких було зафіксовано 817 очевидних умисних убивств.
Багато новинних сайтів тиражують цю інформацію про тисячі вбивств, є і аналітика, побудована на порівнянні “брехливих” даних від МВС та поліції та правдивих від Генпрокуратури.
Брехлива статистика МВС: чому Аваков не рахує трупи Статистика МВС про злочинність в 2017 не відповідає дійсності, – екс-міністр внутрішніх справ
І коротка передісторія. У 2012 році з’явився новий Кримінальний кодекс і змінилися процедура обліку. Тепер кримінальна справа за статею 115 “Умисне вбивство” порушується у всіх випадках коли є хоча б найменша імовірність умисного вбивства, тобто і при самогубствах, зникненні безвісті, смертях поза межами медзакладів, утопленнях та інших нещасних випадках. Це призвело до того що у 2013 році кількість навмисних вбивств зросла у рази. Навіть Москаль був у шоці
Там є статистика по рокам - вивчайте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
V2, пул кандидатів в Президенти вже можете окреслити з яких можете підтримати єдиного?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
shapo написав:И какие успешные тактические операции были проведены на украино-российском фронте с 2014 по 2019г
V2 написав: рашистів на лінії лугандонії - це вже успіх, адже протистоїть нам одна з найсильніших армій на континенті!
Т.е. название у операций нет как и их самих. Когда российская армия зашла, то были https://www.obozrevatel.com/crime/10285 ... eralov.htm . Путин не идиот чтобы лезть туда где его не ждут. Благодаря нехорошему Бени Коломойскому но кого сейчас вешают всех собак и многим другим о которых сейчас не принято упоминать и было остановлено пропагандистское и военное продвижение Новороссии, а вовсе не стратегическим и тактическим способностям бездарных генералов ВСУ.
В Україні протягом січня-червня 2018 року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України, пише УНН. За інформацією прокуратури, у січні-червні цього року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, з яких було зафіксовано 817 очевидних умисних убивств.
Багато новинних сайтів тиражують цю інформацію про тисячі вбивств, є і аналітика, побудована на порівнянні “брехливих” даних від МВС та поліції та правдивих від Генпрокуратури.
Брехлива статистика МВС: чому Аваков не рахує трупи Статистика МВС про злочинність в 2017 не відповідає дійсності, – екс-міністр внутрішніх справ
І коротка передісторія. У 2012 році з’явився новий Кримінальний кодекс і змінилися процедура обліку. Тепер кримінальна справа за статею 115 “Умисне вбивство” порушується у всіх випадках коли є хоча б найменша імовірність умисного вбивства, тобто і при самогубствах, зникненні безвісті, смертях поза межами медзакладів, утопленнях та інших нещасних випадках. Це призвело до того що у 2013 році кількість навмисних вбивств зросла у рази. Навіть Москаль був у шоці
shapo написав:В табл. неизвестного автора по данным генпрокуратуры в 2017г было 5029 умышленных убийств, а по данным генпрокурора https://112.ua/obshchestvo/v-ukraine-ko ... 79643.html всего-навсего 1800. Поэтому повторяю вопрос :"Кто врет?"
Ніхто. У кожного своє визначення "умисного вбивства". Статистика генпрокуратури вводить в "умисне вбивство" всі неприродні смерті, що, очевидно, некоректно. Луценко каже про більш коректне визначення цього терміну, як і в МВС. Невже досі не дійшло?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
shapo Вы правы - роль генералов крайне мала. Удар держали другие. На первом этапе добробаты и остатки полиции-сбу. На втором - части и подразделения ВСУ. На третьем подключилось давление западных партнёров. Все эти составляющие дали результат - остановили.
Для дальнейшего прогресса уже необходимо добавление других составляющих. В том числе и эффективного управления.
На словах у наших можновладцив задачи максимум (НАТО, ЕС, освобождение территорий, уничтожение коррупции и т.д.), на деле - минимум (остановили - и добре, приодели-приобули - и добре, трошки улучшили - и добре). А пиарщики раздуют о великих реформах, покращеннях, досягненнях.