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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 109110111112>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 93
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
11
Зеленський Володимир Олександрович
26%
24
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
6%
6
Порошенко Петро Олексійович
35%
33
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
3
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
12
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 08:30

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И какие успешные тактические операции были проведены на украино-российском фронте с 2014 по 2019г


Зупинили рашистів на лінії лугандонії - це вже успіх, адже протистоїть нам одна з найсильніших армій на континенті!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:05

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Да, все врут кроме власти - https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/174 ... kh-ubivstv
Як повідомляв УНН, в Україні протягом січня-червня 2018 року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

https://datatowel.in.ua/posts/3833
В Україні протягом січня-червня 2018 року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України, пише УНН. За інформацією прокуратури, у січні-червні цього року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, з яких було зафіксовано 817 очевидних умисних убивств.

Багато новинних сайтів тиражують цю інформацію про тисячі вбивств, є і аналітика, побудована на порівнянні “брехливих” даних від МВС та поліції та правдивих від Генпрокуратури.

Брехлива статистика МВС: чому Аваков не рахує трупи
Статистика МВС про злочинність в 2017 не відповідає дійсності, – екс-міністр внутрішніх справ

І коротка передісторія. У 2012 році з’явився новий Кримінальний кодекс і змінилися процедура обліку. Тепер кримінальна справа за статею 115 “Умисне вбивство” порушується у всіх випадках коли є хоча б найменша імовірність умисного вбивства, тобто і при самогубствах, зникненні безвісті, смертях поза межами медзакладів, утопленнях та інших нещасних випадках. Це призвело до того що у 2013 році кількість навмисних вбивств зросла у рази. Навіть Москаль був у шоці

Там є статистика по рокам - вивчайте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:06

V2, пул кандидатів в Президенти вже можете окреслити з яких можете підтримати єдиного?
Гриценко...наш Президент
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Проукраїнська позиція + "по ділам пізнаєте їх".
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:54

  Василь-Рівне написав:
  shapo написав:Да, все врут

Десь це я вже чув, у ватанов лише один аргумент на позитив з України:

Зображення


Вопросы к вам вы упорно игнорируете,зато ,вырвав из контекста ответ другому, лепите очередную картинку
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:01

  shapo написав:И какие успешные тактические операции были проведены на украино-российском фронте с 2014 по 2019г


  V2 написав: рашистів на лінії лугандонії - це вже успіх, адже протистоїть нам одна з найсильніших армій на континенті!


Т.е. название у операций нет как и их самих.
Когда российская армия зашла, то были https://www.obozrevatel.com/crime/10285 ... eralov.htm .
Путин не идиот чтобы лезть туда где его не ждут.
Благодаря нехорошему Бени Коломойскому но кого сейчас вешают всех собак и многим другим о которых сейчас не принято упоминать и было остановлено пропагандистское и военное продвижение Новороссии, а вовсе не стратегическим и тактическим способностям бездарных генералов ВСУ.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:10

  lapay написав:https://datatowel.in.ua/posts/3833
В Україні протягом січня-червня 2018 року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України, пише УНН. За інформацією прокуратури, у січні-червні цього року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, з яких було зафіксовано 817 очевидних умисних убивств.

Багато новинних сайтів тиражують цю інформацію про тисячі вбивств, є і аналітика, побудована на порівнянні “брехливих” даних від МВС та поліції та правдивих від Генпрокуратури.

Брехлива статистика МВС: чому Аваков не рахує трупи
Статистика МВС про злочинність в 2017 не відповідає дійсності, – екс-міністр внутрішніх справ

І коротка передісторія. У 2012 році з’явився новий Кримінальний кодекс і змінилися процедура обліку. Тепер кримінальна справа за статею 115 “Умисне вбивство” порушується у всіх випадках коли є хоча б найменша імовірність умисного вбивства, тобто і при самогубствах, зникненні безвісті, смертях поза межами медзакладів, утопленнях та інших нещасних випадках. Це призвело до того що у 2013 році кількість навмисних вбивств зросла у рази. Навіть Москаль був у шоці

Там є статистика по рокам - вивчайте.


Совсем смешно.
В табл. неизвестного автора по данным генпрокуратуры в 2017г было 5029 умышленных убийств, а по данным генпрокурора https://112.ua/obshchestvo/v-ukraine-ko ... 79643.html всего-навсего 1800.
Поэтому повторяю вопрос :"Кто врет?"
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:18

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:В табл. неизвестного автора по данным генпрокуратуры в 2017г было 5029 умышленных убийств, а по данным генпрокурора https://112.ua/obshchestvo/v-ukraine-ko ... 79643.html всего-навсего 1800.
Поэтому повторяю вопрос :"Кто врет?"

Ніхто. У кожного своє визначення "умисного вбивства". Статистика генпрокуратури вводить в "умисне вбивство" всі неприродні смерті, що, очевидно, некоректно.
Луценко каже про більш коректне визначення цього терміну, як і в МВС.
Невже досі не дійшло?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:19

V2
Ви не знаєте, що у нас з дорогами, чому вони так підступно підставили президента?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:19

shapo
Вы правы - роль генералов крайне мала.
Удар держали другие. На первом этапе добробаты и остатки полиции-сбу. На втором - части и подразделения ВСУ. На третьем подключилось давление западных партнёров.
Все эти составляющие дали результат - остановили.

Для дальнейшего прогресса уже необходимо добавление других составляющих. В том числе и эффективного управления.

На словах у наших можновладцив задачи максимум (НАТО, ЕС, освобождение территорий, уничтожение коррупции и т.д.), на деле - минимум (остановили - и добре, приодели-приобули - и добре, трошки улучшили - и добре). А пиарщики раздуют о великих реформах, покращеннях, досягненнях.
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