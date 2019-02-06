Додано: Чет 07 лют, 2019 10:56

Ключевые тезисы из интервью сильнейшего украинского аналитика Владимира Горбулина: о войне с Россией, Путине, Донбассе и будущем УкраиныПлан Путина - украинская Чечня. "Так называемая оппозиция обещает за пять-шесть недель решить проблему Донбасса. На каких условиях, хотел бы спросить? На российских? То есть создать там "украинскую Чечню". Киев будет вкладывать в восстановление разрушенной инфраструктуры деньги, а управлять регионом реально будет Россия, о чем мечтает господин Путин".Это груз для Украины. "Из Донбасса вывезено все. Из Донецка - завод химических изделий и Топаз, где производили Кольчугу. Из Рубежного на Луганщине - завод Заря, который изготавливал баллиститное твердое топливо (входил в тройку лучших в СССР после химкинского в Подмосковье и бийского на Алтае). Донбасс разрушен. Повесить на Украину такой груз, который невозможно будет сбалансировать".Освободить Донбасс могли до 25 августа 2014 года. "Я знаю, какие были варианты. Фактически оставалась неделя от силы, если бы не случилось прямое военное вторжение... (Сейчас) на Донбассе два армейских корпуса - 32 тысячи хорошо вооруженных и хорошо подготовленных человек. К тому же постоянно приходят гумконвои из России, в которых 70 процентов - это средства для ведения войны. После их приезда всегда внезапно обострялась ситуация на фронте. Плюс финансовая и иная помощь России".Нам предстоит сложный год. "Такой же, может, как 2004-й и 2005-й. Общество устало. Оно не получило того, что надеялось получить после Революции достоинства. Ожидания не оправдались. Но, увы, не все понимают, что они и не могли оправдаться в том огромном объеме, как всем хотелось. Я не защищаю власть. Она сделала далеко не все, что могла, чтобы обеспечить достаточный уровень жизни людей".Мы старательно плодим популистов. "Мы порождаем такое количество популистов! Правда, весь мир это делает, но мы особенно старательны... В чем драма популизма? Обещания есть, а инструментов для выполнения обещаний никто не предлагает. Зато "через три месяца или полгода я все сделаю". Не бывает так в жизни".На стыке фарса и трагедии. "Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя".Надо меньше жаловаться. "Это действительно столкновение цивилизаций (война с РФ). Мы многое пережили. Уверен, что переживем и нынешнюю трагедию. Нам бы ума набраться да поверить в себя. И научиться вести себя достойно, перестать жаловаться на жизнь".