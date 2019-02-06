Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Задача (функция) власти - создать условия. Народ наш не хуже других. От того, что в новых условиях повысится результат у желающих ими воспользоваться, будет значимый прирост во всём обществе.
У Вас якась каша в голові з взаємозаперечуючих тверджень. Спробую пояснити на примітивному рівні 1 У нас є ОСББ , якісь працюють добре- якісь працюють погано , але при цьому і перші і другі працюють в одному правовому полі і для перших і для других створені як однакові умови владою , так і користуються їх послугами одне і теж населення. 2Виникає питання - так як так вийшло що маючи однакову законодавчу базу , однаковий рівень просякнутості корупцією і однаковий рівень свідомості у населення - отримуються різні результати ?
А відповідь проста В тих випадках , де населення вірить що здавши 1 грн з м2 воно може отримати якісні послуги - все йде шкереберть і процвітають оракули Вашого штибу з заявками- влада погана і нас дурить... В тих же випадках , де населення здає по 10 грн з м2 на послуги - і послуги хороші і стеля не тече і ліфти працюють і дитячі майданчики оновлюються..... При чому в цю суму не входять витрати на електроенергію-опалення-водопостачання-телефон-інтернет-кабельне....
Тому Добре живе тільки той хто сам створює для себе якісний ареал проживання Той хто вірить крикунам і підтримує зрадофілів різних калібрів , або розповсюджує різні популістичні заяви - той ніколи ні сам не буде жити нормально , ні не дасть нормально жити своїм сусідам.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Каша - это натягивать принципы-законы микро- на макро-.
Отсутствие логики - это не видеть, что причина не в 10 и 1 грн., а в разных управляющих ОСББ. А также в разных возможностях жильцов. Не видеть, что банальный рост тарифа не обязательно даёт такой же рост качества услуг.
Ошибка -- это не понимать, что добре только там, где эффективно работают все структуры общества: работяги работают, управленцы качественно выполняют свою функцию -- эффективно управляют. Создают благоприятные условия.
Индивидуум может решить свои проблемы в обществе в неблагоприятных условиях. Но из этого никак не следует, что массы индивидуумов могут сделать тоже самое. Для массового результата необходимо изменение системы. Условий.
Ключевые тезисы из интервью сильнейшего украинского аналитика Владимира Горбулина: о войне с Россией, Путине, Донбассе и будущем Украины
План Путина - украинская Чечня. "Так называемая оппозиция обещает за пять-шесть недель решить проблему Донбасса. На каких условиях, хотел бы спросить? На российских? То есть создать там "украинскую Чечню". Киев будет вкладывать в восстановление разрушенной инфраструктуры деньги, а управлять регионом реально будет Россия, о чем мечтает господин Путин".
Это груз для Украины. "Из Донбасса вывезено все. Из Донецка - завод химических изделий и Топаз, где производили Кольчугу. Из Рубежного на Луганщине - завод Заря, который изготавливал баллиститное твердое топливо (входил в тройку лучших в СССР после химкинского в Подмосковье и бийского на Алтае). Донбасс разрушен. Повесить на Украину такой груз, который невозможно будет сбалансировать".
Освободить Донбасс могли до 25 августа 2014 года. "Я знаю, какие были варианты. Фактически оставалась неделя от силы, если бы не случилось прямое военное вторжение... (Сейчас) на Донбассе два армейских корпуса - 32 тысячи хорошо вооруженных и хорошо подготовленных человек. К тому же постоянно приходят гумконвои из России, в которых 70 процентов - это средства для ведения войны. После их приезда всегда внезапно обострялась ситуация на фронте. Плюс финансовая и иная помощь России".
Нам предстоит сложный год. "Такой же, может, как 2004-й и 2005-й. Общество устало. Оно не получило того, что надеялось получить после Революции достоинства. Ожидания не оправдались. Но, увы, не все понимают, что они и не могли оправдаться в том огромном объеме, как всем хотелось. Я не защищаю власть. Она сделала далеко не все, что могла, чтобы обеспечить достаточный уровень жизни людей".
Мы старательно плодим популистов. "Мы порождаем такое количество популистов! Правда, весь мир это делает, но мы особенно старательны... В чем драма популизма? Обещания есть, а инструментов для выполнения обещаний никто не предлагает. Зато "через три месяца или полгода я все сделаю". Не бывает так в жизни".
На стыке фарса и трагедии. "Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя".
Надо меньше жаловаться. "Это действительно столкновение цивилизаций (война с РФ). Мы многое пережили. Уверен, что переживем и нынешнюю трагедию. Нам бы ума набраться да поверить в себя. И научиться вести себя достойно, перестать жаловаться на жизнь".
Кстати, каша полная -- это утверждать, что ареал обитания каждый создаёт себе сам, и при этом упорно доказывать, что альтернативы ПАПу практически нет (любой другой намного хуже сделает), что ПАП и Ко много сделали ... для изменения этого самого ареала проживания пересичного.