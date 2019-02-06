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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:13
detroytred написав:
Мягко говоря, противоречить.
Там противоречий больше чем текста. Если начальник того осбб что дороже ворует, а того что дешевле честный, жители какого осбб в итоге выиграют?
Оба соберут собрания и скажут "простите но 1 грн мало потому что ... "(дальше пойдут расчёты и обоснования). только у одного будут объективная картина и реальные цены, другой включит в себестоимость миллионную премию себе любимому и ещё какой нибудь схему а-ля Роттердам+ по которой все цены должны быть как в Лондоне, потому что у нас рынок.
Может проблема не в размере взносов, а в честности распорядителя? Народ плохо образован и финансово неграмотный, верит в сказки
, а потом офигивает почему мы стали платить за всё в 3 раза больше, а жить лучше не стали...
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 07 лют, 2019 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 12:19
vitaliian написав:
Может проблема не в размере взносов, а в честности распорядителя? Народ плохо образован и финансово неграмотный. Сам верит всему на слово, а потом офигивает почему мы стали платить в 5 раз больше, а жить лучше не стали...
Так в нас же є аудитори, які дають кредити. Вони і без нас все бачать і рахують, і, тим не менш, підримують владу. Може тому, що не страждають на масову зрадофілію, як ми?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Чет 07 лют, 2019 12:22
lapay написав:
Так в нас же є аудитори, які дають кредити. Вони і без нас все бачать і рахують,
Наверное из-за кристальной честности нашей власти, МВФ ультимативно продавило создание НАБУ и никак не продавит антикоррупционный суд? А кое-кого даже в американское посольство вызывали на ковёр, из-за давление на Сытника.
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