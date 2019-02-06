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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 110111112113

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 94
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
11
Зеленський Володимир Олександрович
27%
25
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
6%
6
Порошенко Петро Олексійович
35%
33
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
3
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
13%
12
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:13

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Мягко говоря, противоречить.
Там противоречий больше чем текста. Если начальник того осбб что дороже ворует, а того что дешевле честный, жители какого осбб в итоге выиграют?

Оба соберут собрания и скажут "простите но 1 грн мало потому что ... "(дальше пойдут расчёты и обоснования). только у одного будут объективная картина и реальные цены, другой включит в себестоимость миллионную премию себе любимому и ещё какой нибудь схему а-ля Роттердам+ по которой все цены должны быть как в Лондоне, потому что у нас рынок.

Может проблема не в размере взносов, а в честности распорядителя? Народ плохо образован и финансово неграмотный, верит в сказки, а потом офигивает почему мы стали платить за всё в 3 раза больше, а жить лучше не стали...
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 07 лют, 2019 12:19, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:19

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:Может проблема не в размере взносов, а в честности распорядителя? Народ плохо образован и финансово неграмотный. Сам верит всему на слово, а потом офигивает почему мы стали платить в 5 раз больше, а жить лучше не стали...

Так в нас же є аудитори, які дають кредити. Вони і без нас все бачать і рахують, і, тим не менш, підримують владу. Може тому, що не страждають на масову зрадофілію, як ми?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:22

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Так в нас же є аудитори, які дають кредити. Вони і без нас все бачать і рахують,
Наверное из-за кристальной честности нашей власти, МВФ ультимативно продавило создание НАБУ и никак не продавит антикоррупционный суд? А кое-кого даже в американское посольство вызывали на ковёр, из-за давление на Сытника.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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