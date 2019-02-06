Додано: Чет 07 лют, 2019 12:13

detroytred написав: Мягко говоря, противоречить. Мягко говоря, противоречить.

Там противоречий больше чем текста. Если начальник того осбб что дороже ворует, а того что дешевле честный, жители какого осбб в итоге выиграют?Оба соберут собрания и скажут "простите но 1 грн мало потому что ... "(дальше пойдут расчёты и обоснования). только у одного будут объективная картина и реальные цены, другой включит в себестоимость миллионную премию себе любимому и ещё какой нибудь схему а-ля Роттердам+ по которой все цены должны быть как в Лондоне, потому что у нас рынок.Может проблема не в размере взносов, а в честности распорядителя? Народ плохо образован и финансово неграмотный,, а потом офигивает почему мы стали платить за всё в 3 раза больше, а жить лучше не стали...