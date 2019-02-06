|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:13
detroytred написав:
Мягко говоря, противоречить.
Там противоречий больше чем текста. Если начальник того осбб что дороже ворует, а того что дешевле честный, жители какого осбб в итоге выиграют?
Оба соберут собрания и скажут "простите но 1 грн мало потому что ... "(дальше пойдут расчёты и обоснования). только у одного будут объективная картина и реальные цены, другой включит в себестоимость миллионную премию себе любимому и ещё какой нибудь схему а-ля Роттердам+ по которой все цены должны быть как в Лондоне, потому что у нас рынок.
Может проблема не в размере взносов, а в честности распорядителя? Народ плохо образован и финансово неграмотный, верит в сказки
, а потом офигивает почему мы стали платить за всё в 3 раза больше, а жить лучше не стали...
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 07 лют, 2019 12:19, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 695
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:19
vitaliian написав:
Может проблема не в размере взносов, а в честности распорядителя? Народ плохо образован и финансово неграмотный. Сам верит всему на слово, а потом офигивает почему мы стали платить в 5 раз больше, а жить лучше не стали...
Так в нас же є аудитори, які дають кредити. Вони і без нас все бачать і рахують, і, тим не менш, підримують владу. Може тому, що не страждають на масову зрадофілію, як ми?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6960
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 857 раз.
- Подякували: 1024 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:22
lapay написав:
Так в нас же є аудитори, які дають кредити. Вони і без нас все бачать і рахують,
Наверное из-за кристальной честности нашей власти, МВФ ультимативно продавило создание НАБУ и никак не продавит антикоррупционный суд? А кое-кого даже в американское посольство вызывали на ковёр, из-за давление на Сытника.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 695
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:25
lapay написав: vitaliian написав:
Может проблема не в размере взносов, а в честности распорядителя? Народ плохо образован и финансово неграмотный. Сам верит всему на слово, а потом офигивает почему мы стали платить в 5 раз больше, а жить лучше не стали...
Так в нас же є аудитори, які дають кредити. Вони і без нас все бачать і рахують, і, тим не менш, підримують владу. Може тому, що не страждають на масову зрадофілію, як ми?
Недавно ушедший министр финансов Данилюк:
"Всі беруть гроші, і це огидно.
Це вбиває країну. Але на Олімпі про людей не думають. З Олімпу ти бачиш тільки тих, хто вже перебуває на Олімпі, або тих, хто трохи нижче і намагається туди залізти. Із бюджету висмоктувати гроші, щоб потім використовувати їх під час виборів або просто почуватися комфортніше."
Данилюк також розповів, що в офісі ДФС біля кабінету Насірова було кілька кабінетів, де сиділи "незрозумілі люди, які не обіймали жодних офіційних посад".
"Коли Насіров пішов, усі ці "рішали" теж різко звільнили кабінети. Кожен керівник ДФС обростає своїми "рішалами", часто ними стають старі перевірені кадри"
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9499
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2780 раз.
- Подякували: 3864 раз.
-
- Профіль
-
16
2
2
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:28
vitaliian написав:
Наверное из-за кристальной честности нашей власти, МВФ ультимативно продавило создание НАБУ и никак не продавит антикоррупционный суд? А кое-кого даже в американское посольство вызывали на ковёр, из-за давление на Сытника.
Правильно, бо інакше реформи в нас і не можуть йти (бджоли проти меду). Я теж був проти Порошенко, поки не почали приймати реформаторські закони. В підсумку реформи йдуть, темп нормальний, часто занадто (Супрун в приклад). Для чого змінювати те, що працює, на красиве, але не працездатне?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6960
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 857 раз.
- Подякували: 1024 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:32
freeze написав:
Недавно ушедший министр финансов Данилюк:
"Всі беруть гроші, і це огидно.
Це вбиває країну. Але на Олімпі про людей не думають. З Олімпу ти бачиш тільки тих, хто вже перебуває на Олімпі, або тих, хто трохи нижче і намагається туди залізти. Із бюджету висмоктувати гроші, щоб потім використовувати їх під час виборів або просто почуватися комфортніше."
Данилюк також розповів, що в офісі ДФС біля кабінету Насірова було кілька кабінетів, де сиділи "незрозумілі люди, які не обіймали жодних офіційних посад".
"Коли Насіров пішов, усі ці "рішали" теж різко звільнили кабінети. Кожен керівник ДФС обростає своїми "рішалами", часто ними стають старі перевірені кадри"
Ідеал буває тільки в казках. На горі корупція є в усіх країнах, навіть найдемократичніших чи найавторитарніших. Головне, щоб пересічні і бізнес не стикались з відкритим вимаганням хабарів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6960
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 857 раз.
- Подякували: 1024 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:35
За изменения в Конституцию Украины относительно курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО проголосовали 334 депутата Верховной Рады.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 15297
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1285 раз.
- Подякували: 2323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:54
Starikan написав:
За изменения в Конституцию Украины относительно курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО проголосовали 334 депутата Верховной Рады.
Петр Алексеевич так радовался на трибуне после принятия, как-будто он после этого обещания ЕС и НАТО выиграл президентские выборы )))
Хотя надо признать хороший ход от политтехнологов Порошенко, пять лет держать такой пиар-ход в записной книжке, и принять за несколько недель до выборов. Ставим Грыниву плюсик.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9499
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2780 раз.
- Подякували: 3864 раз.
-
- Профіль
-
16
2
2
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:10
freeze написав: Starikan написав:
За изменения в Конституцию Украины относительно курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО проголосовали 334 депутата Верховной Рады.
Петр Алексеевич так радовался на трибуне после принятия, как-будто он после этого обещания ЕС и НАТО выиграл президентские выборы )))
Хотя надо признать хороший ход от политтехнологов Порошенко, пять лет держать такой пиар-ход в записной книжке, и принять за несколько недель до выборов. Ставим Грыниву плюсик.
Сложно сказать... мне кажется, что противников этого курса (который означает окончательный разрыв с путинской РФ) среди пересичных вполне хватает, а такое решение их даже может мобилизовать.
Признаюсь, весьма удивлен низким рейтингом бойко-мураевых. Неужто так повлияло отделение их традиционного электората от Украины? Но были же и Харьков-Запорожье-Херсон-Одесса?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 15297
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1285 раз.
- Подякували: 2323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:22
Starikan написав:
Сложно сказать... мне кажется, что противников этого курса (который означает окончательный разрыв с путинской РФ) среди пересичных вполне хватает, а такое решение их даже может мобилизовать.
Тут не совсем так. Петр Алексеевич не борется со сторонниками сближения с РФ, они за него при любых раскладах не будут голосовать. Он борется за перетрубацию голосов внутри электорального поля сторонников НАТО. Тимошенко при обсуждении разве что не матюкалась, что негодники перехватили её лозунг 2014 года, тогда если не ошибаюсь Батькивщина собирала голоса за референдум о НАТО.
Starikan написав:
Признаюсь, весьма удивлен низким рейтингом бойко-мураевых. Неужто так повлияло отделение их традиционного электората от Украины? Но были же и Харьков-Запорожье-Херсон-Одесса?
Если бы Крым и ОРДЛО голосовали, то Бойко скорее всего стал бы президентом, пользуясь разладом среди сторонников другой стороны. Рейтинг Бойко на юге успешно перехватывает Зеленский, добавляя сторонников с патриотическим началом и сторонников любого нового лица.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9499
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2780 раз.
- Подякували: 3864 раз.
-
- Профіль
-
16
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|