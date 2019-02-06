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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 111112113114 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 95 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 11 Зеленський Володимир Олександрович 27% 26 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 6% 6 Порошенко Петро Олексійович 35% 33 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 3 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 13% 12 Всього голосів : 95 Додано: Чет 07 лют, 2019 13:39 freeze написав: Starikan написав: Сложно сказать... мне кажется, что противников этого курса (который означает окончательный разрыв с путинской РФ) среди пересичных вполне хватает, а такое решение их даже может мобилизовать. Сложно сказать... мне кажется, что противников этого курса (который означает окончательный разрыв с путинской РФ) среди пересичных вполне хватает, а такое решение их даже может мобилизовать. Тут не совсем так. Петр Алексеевич не борется со сторонниками сближения с РФ, они за него при любых раскладах не будут голосовать. Он борется за перетрубацию голосов внутри электорального поля сторонников НАТО.

...

Рейтинг Бойко на юге успешно перехватывает Зеленский, добавляя сторонников с патриотическим началом и сторонников любого нового лица. Тут не совсем так. Петр Алексеевич не борется со сторонниками сближения с РФ, они за него при любых раскладах не будут голосовать. Он борется за перетрубацию голосов внутри электорального поля сторонников НАТО....Рейтинг Бойко на юге успешно перехватывает Зеленский, добавляя сторонников с патриотическим началом и сторонников любого нового лица.

Это понятно.

Но это означает, что массовой "усталости от войны" на самом деле нет, ибо официальное принятие курса на ЕС-НАТО означает обострение конфронтации с РФ.



В общем, посмотрим на результаты дальнейших опросов. Я побаиваюсь, что мнение может качнуться в сторону оппо-миротворцев, которые развернут кампанию запугивания закрытием границ и войной. Это понятно.Но это означает, что массовой "усталости от войны" на самом деле нет, ибо официальное принятие курса на ЕС-НАТО означает обострение конфронтации с РФ.В общем, посмотрим на результаты дальнейших опросов. Я побаиваюсь, что мнение может качнуться в сторону оппо-миротворцев, которые развернут кампанию запугивания закрытием границ и войной. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15297 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1285 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 13:42 Re: Політичні дискусії freeze написав: Если бы Крым и ОРДЛО голосовали, то Бойко скорее всего стал бы президентом, пользуясь разладом среди сторонников другой стороны. Рейтинг Бойко на юге успешно перехватывает Зеленский, добавляя сторонников с патриотическим началом и сторонников любого нового лица. Если бы Крым и ОРДЛО голосовали, то Бойко скорее всего стал бы президентом, пользуясь разладом среди сторонников другой стороны. Рейтинг Бойко на юге успешно перехватывает Зеленский, добавляя сторонников с патриотическим началом и сторонников любого нового лица.

Ну, Бойко серед них найбільш адекватний і, як людина, мені навіть подобається (не люблю балаболок). Але, електорат Зеленського не голосуватиме за Бойка - вони би просто не пішли (проти всіх). Ну, Бойко серед них найбільш адекватний і, як людина, мені навіть подобається (не люблю балаболок). Але, електорат Зеленського не голосуватиме за Бойка - вони би просто не пішли (проти всіх). Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6960 З нами з: 01.08.15 Подякував: 857 раз. Подякували: 1024 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 13:59 lapay написав: Але, електорат Зеленського не голосуватиме за Бойка - вони би просто не пішли (проти всіх). Але, електорат Зеленського не голосуватиме за Бойка - вони би просто не пішли (проти всіх).



И при этом тех кто "не пошел бы на выборы + против всех" - около 30%

Зеленский удачно "въехал" в это непаханое поле И при этом тех кто "не пошел бы на выборы + против всех" - около 30%Зеленский удачно "въехал" в это непаханое поле katso Повідомлень: 282 З нами з: 16.05.12 Подякував: 50 раз. Подякували: 91 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 14:12 katso написав: lapay написав: Але, електорат Зеленського не голосуватиме за Бойка - вони би просто не пішли (проти всіх). Але, електорат Зеленського не голосуватиме за Бойка - вони би просто не пішли (проти всіх).



И при этом тех кто "не пошел бы на выборы + против всех" - около 30%

Зеленский удачно "въехал" в это непаханое поле И при этом тех кто "не пошел бы на выборы + против всех" - около 30%Зеленский удачно "въехал" в это непаханое поле там могла оказаться любая медиа-фигура лишь бы не политик. Такое доверие к власти. там могла оказаться любая медиа-фигура лишь бы не политик. Такое доверие к власти. в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv vitaliian

Повідомлень: 695 З нами з: 06.04.16 Подякував: 212 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 111112113114 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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